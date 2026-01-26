¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¡¢ÁíÁªµóÈñÍÑ600²¯±ß¤ò¡ÖµíÐ§1.2²¯ÇÕ¡×¤È´¹»»¤·È¿¶Á¡ÖºÇ¶á¤µ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
ÁíÁªµó¤ÎÈñÍÑ¤ª¤è¤½600²¯±ß¤Ï¡¢µÈÌî²È¤ÎµíÐ§Ìó1²¯2000ËüÇÕ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¢¤É¤ó¤Ö¤ê´ªÄê¤À¤±¤É¡£— ¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼ (@dave_spector) January 25, 2026
ÊüÁ÷¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤¬¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£½°µÄ±¡µÄ°÷ÁíÁªµó¤Ë¤«¤«¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿È¶á¤Ê¿©¤ÙÊª¤ËÎã¤¨¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¡¼¥Ö¤Ï¡ÖÁíÁªµó¤ÎÈñÍÑ¤ª¤è¤½600²¯±ß¤Ï¡¢µÈÌî²È¤ÎµíÐ§Ìó1²¯2000ËüÇÕ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£µð³Û¤ÎÈñÍÑ¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤µíÐ§¤ÎÇÕ¿ô¤Ë´¹»»¤·¤Æ¼¨¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Åê¹Æ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ö¤ê´ªÄê¤À¤±¤É¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¡¢Þ¯Íî¤Î¸ú¤¤¤¿°ìÊ¸¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢ÁíÁªµó¤Î³«ºÅ¤ËÌó600²¯±ß¤Î·ÐÈñ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬È¿±þ¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¶á¤µ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖµíÐ§°ìÇÕ¤Ê¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖµÈÌî²È¤ÎµíÐ§¤ÏÃÏÆ»¤ËÇä¤ê¾å¤²¤¿À¶¤°ìÇÕ¤Ê¤À¤±¤ËÁªµó¤âÀ¶¤°ìÉ¼¤òÅê¤¸¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤ä¡¢¡Ö¾¾²°¤È¤¹¤²È¤ÎµíÐ§¤À¤È²¿ËüÇÕ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«(^^)¡×¤Ê¤É¤Î¼ÁÌä¤âÆÏ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢È¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£