¡ÚÅ·µ¤¡ÛÀã¤Ï¾®¹¯¾õÂÖ¡¢½üÀãºî¶ÈÃæ¤Î»ö¸Î¤ËÃí°Õ¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï°ú¤Â³¤À²¤ì¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¾õÂÖÂ³¤¯
26Æü¡Ê·î¡ËÀã¤Ï¾®¹¯¾õÂÖ¡¢½üÀãºî¶ÈÃæ¤Î»ö¸Î¤ËÃí°Õ¡£Ãë´Ö¤â¶õµ¤Îä¤¿¤¯Åà¤¨¤ë´¨¤µ¡£
¡ã26Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÅ·µ¤¡ä
À¾¤«¤é¹âµ¤°µ¤¬Ä¥¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ï¤æ¤ë¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤ä¿·³ã¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÀã¤Î¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤Ï¼¡Âè¤Ë¼å¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤ÎËÌÎ¦¡ÁÀ¾ÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÀã¤Î¤ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½üÀãºî¶È¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¿Ç¯¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ëÀÑÀã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢ºî¶ÈÃæ¤Î»ö¸Î¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ºî¶È¤ÏÉ¬¤ºÆó¿Í°Ê¾å¤Ç¡¢²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï°ú¤Â³¤À²¤ì¤Æ¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ìë¤Ï´ØÅìÆîÉô¤Î°ìÉô¤Ç¤Ë¤ï¤«±«¤ä¤Ë¤ï¤«Àã¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ãÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡ÊÁ°Æüº¹¡Ë¡ä
Ê¿Ç¯¤Î¿¿Åß¤è¤ê3¡îÁ°¸åÄã¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢ËüÁ´¤Î´¨¤µÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
»¥ËÚ¡¡ -3¡î¡Ê¡Ü1¡Ë
ÀçÂæ¡¡¡¡2¡î¡Ê¡Ü1¡Ë
¿·³ã¡¡¡¡3¡î¡Ê¡Ü2¡Ë
Åìµþ¡¡¡¡8¡î¡Ê¡Þ0¡Ë
Ì¾¸Å²°¡¡7¡î¡Ê¡Ü1¡Ë
Âçºå¡¡¡¡7¡î¡Ê¡Þ0¡Ë
Ä»¼è¡¡¡¡5¡î¡Ê¡Ü2¡Ë
¹âÃÎ¡¡ 10¡î¡Ê¡Ü2¡Ë
Ê¡²¬¡¡¡¡9¡î¡Ê¡Ü2¡Ë
¡ã½µ´ÖÍ½Êó¡ä
¢£À¾ÆüËÜ¡¦²Æì
27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¶å½£ÆîÉô¤ä²Æì¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¡¢¶å½£¤Î»³±è¤¤¤ÏÀã¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»³±¢¤Ç¤â±«¤ä¼¾¤Ã¤¿Àã¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½µ¤Î¸åÈ¾¤ÏºÆ¤ÓÀÑ¤â¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÀã¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÂÀÊ¿Â¦¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Âçºå¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹10¡î°Ê²¼¤ÎÆü¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£ËÌÆüËÜ¡¦ÅìÆüËÜ27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÏÅìËÌ¤äËÌÎ¦¤Ç±«¤ä¼¾¤Ã¤¿Àã¤¬¹ß¤ê¡¢¤Ê¤À¤ì¤äÍîÀã¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£28Æü¡Ê¿å¡Ë°Ê¹ß¤ÏºÆ¤Ó´¨µ¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ØÅì¤äÅì³¤¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤â¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
