³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤ÇµÞ·ã¤Ë±ß¹â¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè½µËö¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Î¿¢ÅÄÁíºÛ¤¬²ñ¸«¤Ç¼¡²ó¤ÎÍø¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ³Î¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Áá´ü¤ÎÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤¬¸åÂà¤·¡¢±ßÁê¾ì¤Ï°ì»þ¡¢1¥É¥ë¡á159±ßÂæ¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ÎÄ¾¸å¤Ë°ìÅ¾¡¢µÞ·ã¤Ë±ß¹â¤¬¿Ê¤ß¡¢26ÆüÄ«¤â153±ßÂæ¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤Ç¤ÏÆüÊÆ¤ÎÀ¯ÉÜ¡¦Åö¶É¤¬°ÙÂØ²ðÆþ¤ÎÁ°¤Ë¹Ô¤¦¥ì¡¼¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»°Â¼ºâÌ³´±¡Öº£¸å¤È¤âÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÆ¹ñ¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤³¤ÎµÞ·ã¤Ê±ß¹â¤ò¼õ¤±¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÂçÉý¤Ë²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬Æ°¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ÛÎã¤Ç¡¢²áÅÙ¤Ê±ß°Â¤Ø¤Î¤±¤óÀ©¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£