½°±¡¡ÈËÁÆ¬¡É²ò»¶¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ê¤¤¡×53.0%¤Ç¡ÖÅ¬ÀÚ¡×¾å²ó¤ë¡¡¹â»ÔÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨5¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¤â7³äÄ¶¤¨¡ÚFNNÀ¤ÏÀÄ´ºº¡Û
Ìä1 ¹â»ÔÆâ³Õ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤«¡£¡Ê¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï2025Ç¯12·î¤ÎÄ´ºº¡Ë
»Ù»ý¤¹¤ë¡¡¡¡70.8%¡Ê75.9%¡Ë
»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¡¡23.4%¡Ê18.9%¡Ë
Ìä2 ¤É¤ÎÀ¯ÅÞ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤«¡£¡Ê¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï12·î¤ÎÄ´ºº¡Ë
¼«Ì±¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡36.0%¡Ê30.6%¡Ë
ÃæÆ»¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6.8%
Î©·û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1.1%¡Ê4.5%¡Ë
°Ý¿·¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3.8%¡Ê3.8%¡Ë
¹ñÌ±¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3.5%¡Ê5.7%¡Ë
¸øÌÀ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 0.7%¡Ê2.4%¡Ë
¤ì¤¤¤ï¡¡¡¡¡¡¡¡ 1.6%¡Ê1.2%¡Ë
¶¦»º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2.3%¡Ê2.3%¡Ë
»²À¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3.3%¡Ê5.1%¡Ë
ÊÝ¼é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 0.7%¡Ê1.3%¡Ë
¼ÒÌ±¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 0.6%¡Ê0.3%¡Ë
¤ß¤é¤¤¡¡¡¡¡¡¡¡ 0.4%¡Ê0.2%¡Ë
»Ù»ýÀ¯ÅÞ¤Ê¤·¡¡29.8%¡Ê39.0%¡Ë
Ìä3 ¹â»ÔÆâ³Õ¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤«¡£
É¾²Á¤¹¤ë ¡¡49.4%
É¾²Á¤·¤Ê¤¤ 37.6%
Ìä4 ÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç¤Î½°±¡²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¡£
Å¬ÀÚ¤À ¡¡¡¡40.2%
Å¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ 53.0%
Ìä5 ½°±¡²ò»¶¤ÇÊª²Á¹âÂÐºö¼Â»Ü¤Ê¤É¹ñÌ±À¸³è¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ëÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤«¡£
´¶¤¸¤ë ¡¡ 55.9%
´¶¤¸¤Ê¤¤ 41.2%
Ìä6 ´üÂÔ¤¹¤ëÁíÁªµó¤Î·ë²Ì¤Ï¡£
Í¿ÅÞ¤¬ÌîÅÞ¤ò¾å²ó¤ë ¡¡ 42.6%
Í¿ÅÞ¤ÈÌîÅÞ¤¬ÇìÃç¤¹¤ë 36.8%
ÌîÅÞ¤¬Í¿ÅÞ¤ò¾å²ó¤ë ¡¡13.9%
Ìä7 Î©·û¤È¸øÌÀ¤Î½°±¡µÄ°÷¤¬¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤ò·ëÀ®¤·¤¿¤³¤È¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤«¡£
É¾²Á¤¹¤ë ¡¡ 28.7%
É¾²Á¤·¤Ê¤¤ 62.7%
Ìä8-1 ¡ÖÃæÆ»¡×·ëÀ®¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡£¡ÊÌä7¤Ç¡ÖÉ¾²Á¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ø¤Î¼ÁÌä¡Ë
·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëÀ¯ºö¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é 16.7%
Î©·û¡¦¸øÌÀ¤Î¹çÎ®¤À¤«¤é ¡¡¡¡ 3.9%
¼«Ì±¤ÎÂÐ¹³ÀªÎÏ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë 49.2%
¼«Ì±¤È¤ÎÏ¢·È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë 22.3%
¾åµ°Ê³° ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6.1%
Ìä8-2 ¡ÖÃæÆ»¡×·ëÀ®¤òÉ¾²Á¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡£¡ÊÌä7¤Ç¡ÖÉ¾²Á¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ø¤Î¼ÁÌä¡Ë
·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëÀ¯ºö¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ 11.3%
Î©·û¡¦¸øÌÀ¤Î¹çÎ®¤À¤«¤é ¡¡¡¡19.2%
ÅöÁªÌÜÅö¤Æ¤Î¹çÎ®¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤é 53.0%
¼«Ì±¤È¤ÎÏ¢·È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é 5.2%
¾åµ°Ê³° ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10.6%
Ìä9 ÁíÁªµó¤ÎÈæÎãÂåÉ½¤Ç¤É¤ÎÅÞ¤ËÅêÉ¼¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¤«¡£
¼«Ì± ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡33.8%
ÃæÆ» ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10.3%
°Ý¿·¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡4.8%
¹ñÌ±¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡5.1%
¤ì¤¤¤ï ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1.5%
¶¦»º ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2.0%
»²À¯ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3.8%
ÊÝ¼é ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡0.8%
¼ÒÌ± ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡0.5%
¤ß¤é¤¤¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡1.3%
¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¦¸À¤¨¤Ê¤¤ 31.0%
Ìä10 ÁíÁªµó¤ÇÅêÉ¼Àè¤ò·è¤á¤ëºÝ¤Ë½Å»ë¤¹¤ëÀ¯ºö¤Ï¡£
Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É·ÐºÑÀ¯ºö ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡33.5%
Ç¯¶â¤ä°åÎÅ¤Ê¤É¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ¯ºö ¡¡¡¡¡¡¡¡25.4%
³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡13.2%
µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤äÀ¯¼£¸¥¶âµ¬À©¶¯²½¤Ê¤É ¡¡9.3%
³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5.8%
¸¶È¯¤Ê¤É¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2.4%
ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Þ¤¿¤ÏµìÀ«¤ÎÄÌ¾Î»ÈÍÑ³ÈÂç 0.7%
·ûË¡²þÀµ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2.2%
À¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1.2%
¾åµ°Ê³° ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5.0%
Ìä11 ¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¡£
°û¿©ÎÁÉÊ¤Ï¹±µ×Åª¤Ë0¡ó¤Ë¤¹¤ë 23.3%
°û¿©ÎÁÉÊ¤Ï2Ç¯¸ÂÄê¤Ç0¡ó¤Ë¤¹¤ë 13.0%
°ìÎ§5¡ó¤Ë¤¹¤ë 32.1%
Á´¤Æ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤òÇÑ»ß¤¹¤ë ¡¡¡¡ 12.3%
¾ÃÈñÀÇ¤ò¸ºÀÇ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤ ¡¡¡¡ 16.3%
¢¨¹½À®Èæ¤Ï¾®¿ôÅÀ°Ê²¼Âè2°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
FNN¡¦»º·Ð¹çÆ±À¤ÏÀÄ´ºº¡Ú2026Ç¯1·î¡Û
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î24Æü¡¦25Æü
Ä´ººÊýË¡¡§RDD¡Ê¸ÇÄêÅÅÏÃ¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ¡Ë
²óÅú¡§Á´¹ñ¤Î18ºÐ°Ê¾å¤ÎÍ¸¢¼Ô1013¿Í¡Ê²óÅú¼Ô¤ÎÇ¯Îð¹½À®Èæ¤ÈÃË½÷Èæ¡¢µï½»ÃÏ°è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î¹ñÀªÄ´ºº¤ÎÁ´¹ñ¥Ç¡¼¥¿¤Ë¶á»÷¤¹¤ë¤è¤¦Ãê½Ð¤·ÊäÀµ¡Ë