¡È¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡ÉÁáÀî¤ß¤æ¤¡¡ÈþÊ¢¶Ú¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢2ÅÙ¸«¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÁáÀî¤ß¤æ¤¡Ê29¡Ë¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÈþÊ¢¶Ú¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ç¡Ø¥®¥ã¥ë¥Ñ¥é¡Ü¼Ì¿¿Å¸phygital¡Ù¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Ì¿¿¸«ÊÖ¤·¤Æ¤¿¤Î¡¡ºÜ¤»¤Æ¤Ê¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇºÜ¤»¤ë¤è¤ó¡×¤È¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡ÈÈþÊ¢¶Ú¡É¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¡¢²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢2ÅÙ¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¶¡µëÂç´¶¼Õ¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁáÀî¤Ï¡¢2022Ç¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼GT¤Ç¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Æ±Ç¯¤ÎÆüËÜ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÂç¾Þ¤Ç¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£25Ç¯¤Ï¥Á¡¼¥à¡ÖJLOC¡¡AMBASSADOR¡×¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¤·¤¿¡£
¡¡º£·î10Æü¤Î¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñÆÃÊÌ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë70¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB80¡¦W59¡¦H87¡£
¡¡¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏµÓ¡£¼ñÌ£¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Õ¡¼¥Éºî¤ê¡£ÆÃµ»¤Ï¡¢ÇÏ¤ÎÌÄ¤¤Þ¤Í¡£