¡ÚÈüÇÊ¸Ð¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¡Û¤¤¤Á¤´¹á¤ë¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー
ÈüÇÊ¸Ð¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î5Æü¤«¤é4·î30Æü¤Þ¤Ç¡¢¼¢²ì¸©»º¥Ö¥é¥ó¥É¤¤¤Á¤´¡Ö¤ß¤ª¤·¤º¤¯¡×¤È¥ô¥¡¥íー¥Ê¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬¼çÌò¤Î¡ÖStrawberry Afternoon Tea¡×¤ò³«ºÅÃæ¡ª¥ê¥Ü¥ó¤òÅ»¤Ã¤¿²ÄÎù¤Ê¥Æ¥£ー¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ï°¦¤é¤·¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¡¢ÌÚÀ½¥×¥ìー¥È¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Á¤´¤Î»ÀÌ£¤ÈÃÏ¸µ¤Î½Ü¤ÎÁÇºà¤¬¶Á¤¹ç¤¦ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥»¥¤¥Ü¥êー¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£ßê¤á¤¯¸ÐÈÊ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¿´²Ú¤ä¤°¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£
Àä·Ê¤È°¦¤é¤·¤¤çõ¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤ë»êÊ¡¤Î¸á¸å
Áë¤Î³°¤Ë¹¤¬¤ëÈüÇÊ¸Ð¤òË¾¤ß¡¢¥ê¥Ü¥ó¤òÅ»¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ó¥É¤¬Í¥²í¤Ë±Ç¤¨¤Þ¤¹¡£ÁðÄÅ»º¡Ö¤ß¤ª¤·¤º¤¯¡×¤òìÔÂô¤ËÍÑ¤¤¤¿¹á¤ê¹â¤¤¥¹¥¤ー¥Ä8¼ïÎà¤È¡¢³ª¤Î¥ª¥à¥ì¥Ä¤Ê¤ÉÃÏ¸µ¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿4¼ïÎà¤Î¥»¥¤¥Ü¥êー¡£
ßê¤á¤¯¸ÐÈÊ¤Î·Ê¿§¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¥á¥¤¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¤ÉÊ¤¢¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¡£
¥³¥³¥¤¥Á¡ß¥Ù¥Óー¥¹¥¿ー¥éー¥á¥ó¤¬ºÆÅÐ¾ì¡ª¿É¸ý¥«¥ìーÌ£¤Ç²È°û¤ß»þ´Ö¤ò³Ê¾å¤²
¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î¥Æ¥£ー¡§¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¯¥ìー¥à
´Å¤¤¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¤Î¹á¤ê¤È¡Ö¤¤¤Á¤´¤ß¤ë¤¯¡×¤ò»×¤ï¤»¤ë¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤Ë¡¢¥íー¥º¥Ò¥Ã¥×¤ä¥Ô¥ó¥¯¥Ú¥Ã¥Ñー¤¬²Ú¤ä¤«¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿¥Ö¥ì¥ó¥É¥Æ¥£ー¡£¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÍ¥²í¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Á¥´¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥ß¥Ë¥Ñ¥Õ¥§
¤×¤ë¤ó¤È¤·¤¿¥¤¥Á¥´¤Î¥¼¥êー¤Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥àー¥¹¤ò½Å¤Í¤¿°¦¤é¤·¤¤¥ß¥Ë¥Ñ¥Õ¥§¡£¥ô¥¡¥íー¥Ê¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥àー¥¹¤Ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¤»ÀÌ£¤Î¥¼¥êー¤¬´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Á¥´¤ÈÎÐÃã¤Î¾ø¤·¾Æ¤¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¢¥¤¥Á¥´¥Þ¥«¥í¥ó
¡Ô¥¤¥Á¥´¤ÈÎÐÃã¤Î¾ø¤·¾Æ¤¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Õ
¥µ¥Ö¥ìÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¦ÎÐÃã¡¦¥¤¥Á¥´¥Ô¥åー¥ì¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÅòÀù¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Æ¥êー¥Ì»ÅÎ©¤Æ¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ý¤É¤±¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÁÇºà¤ÎÉ÷Ì£¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤äÃæ¤Î¥Á¥ç¥³¤Ë¤Ï¥ô¥¡¥íー¥Ê¼Ò¤ò»ÈÍÑ¡ª¥Ïー¥È¤Î·Á¤¬°¦¤é¤·¤¤¡¢ÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ô¥¤¥Á¥´¥Þ¥«¥í¥ó¡Õ
¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¤Î¥í¥´¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥ª¥·¥ã¥ì¡ªÃæ¤Ë¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¡¢¥¤¥Á¥´¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¢²ì¸©»ºÏÂ¹ÈÃã¤È¥Ù¥êー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥¬¥Èー¡¢¥¤¥Á¥´¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥àー¥¹
¡Ô¼¢²ì¸©»ºÏÂ¹ÈÃã¤È¥Ù¥êー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥¬¥Èー¡Õ
ÏÂ¹ÈÃã¹á¤ë¥Ð¥¿ー¥¯¥êー¥à¤Ë¡¢¥Ù¥êー¤Î»ÀÌ£¤òÇ¦¤Ð¤»¤¿Ã¼Àµ¤Ê¹½À®¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥ìー¥º¡×¤òÅ»¤Ã¤¿¥¤¥Á¥´¤¬¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤òÅº¤¨¡¢±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤È¹á¤ê¤¬Í¥¤·¤¯Ä´ÏÂ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ô¥¤¥Á¥´¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥àー¥¹¡Õ
¥¸¥å¥¨¥êー¤Î¤è¤¦¤Ë±ð¤ä¤«¤Ê¥°¥é¥µー¥¸¥å¡£
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¯¥êー¥à¤ò¥¤¥Á¥´¤Î¥àー¥¹¤ÇÊñ¤ß¡¢¥¤¥Á¥´¤È¥é¥º¥Ù¥êー¤Î¥¼¥êー¤òÁØ¤Ë¡ª
´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¥Ï¥Ê¥Õ¥¡ー¥à¤Î¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ïー¤¬²Ú¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Á¥´¤ÈÍ®»Ò¤Î¥ô¥§¥êー¥Ì
¿ð¡¹¤·¤¤¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ë¡¢ÉòÆº¤Î¥½¥ë¥Ù¤È¥é¥¤¥à¥¯¥êー¥à¤ò½Å¤Í¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ç¥»ー¥ë¡£Ã¸¤¤¥°¥êー¥ó¤È¿¼¤¤¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Èþ¤·¤¯¡¢¹á¤ê¹â¤¤²Ì¼ÂÌ£¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤¬·Ú¤ä¤«¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Á¤´¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥¿¥ë¥È¥ì¥Ã¥È
¡Ô¤¤¤Á¤´¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥¿¥ë¥È¥ì¥Ã¥È¡Õ
¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤ÎÃæ¤Ë¥¥ã¥é¥á¥ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÇ¦¤Ð¤»¡¢¾å¤Ë¤ÏÇö¤¯¥¹¥é¥¤¥¹¤µ¤ì¤¿¿ð¡¹¤·¤¤¥¤¥Á¥´¤¬Èþ¤·¤¯ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ±û¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿¾®¤µ¤ÊÇò¤¤¤ª²Ö¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¾åÉÊ¤Ç²Ä°¦¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¼¢²ì¤Î·Ã¤ß¤òÌû¤·¤à¥»¥¤¥Ü¥êー
¡Ô¤¤¤Á¤´¤ÈËõÃã¥¯¥êー¥à¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¥µ¥ó¥É¡Õ
¼¢²ì¸©ÅÚ»³»º¤ÎËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¯¥êー¥à¤È¡¢ÁðÄÅ¡Ö¤¤¤Á¤´¸Ð¤È¥¤¥Á¥´¡×¤Î¡Ö¤ß¤ª¤·¤º¤¯¡×¤ò¥µ¥ó¥É¡£¤Û¤ó¤Î¤ê¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Ù¥êー¥íー¥Õ¤Ë¡¢ËõÃã¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤¬¤¤¤Á¤´¤Î´Å¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡Ô¥«¥Ë¤ÈºÌ¤êÌîºÚ¤Î¥¹¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥å¥ª¥à¥ì¥Ä¡Õ
¥«¥Ë¿È¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¤¬Æþ¤Ã¤¿¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê¥ª¥à¥ì¥Ä¡£¥Ô¥Ú¥Ã¥È¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¤¤Á¤´¤¬¹á¤ë¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¡¢»Å¾å¤²¤Ë¤«¤±¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ô¥Ï¥â¥ó¥»¥éー¥Î¤È¥¤¥Á¥´¤Î¥«¥Ê¥Ã¥Ú¡Õ
¥¤¥¿¥ê¥¢»º¤ÎÀ¸¥Ï¥à¤Ë¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤È¤¤¤Á¤´¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤éìÔÂô¤Ê°ìÉÊ¡£
¡Ô¶á¹¾·Ü¤È¥¤¥Á¥´¤Î¥°¥é¥Á¥Í¡Õ
¤¤¤Á¤´¤Î¥Ô¥åー¥ì¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¶á¹¾·Ü¤äÌîºÚ¤òÆþ¤ì¡¢¤¤¤Á¤´¤ò¾þ¤Ã¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥°¥é¥¿¥ó¡£¤¤¤Á¤´¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤È¡¢¶á¹¾·Ü¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿»ÝÌ£¤¬¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£²¹¤«¤¤¤¦¤Á¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Á¥´¤Î¥¹¥³ー¥ó
¡Ô¥¤¥Á¥´¤Î¥¹¥³ー¥ó¡Õ
¥Ô¥ó¥¯¿§¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡ª³°¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¾Æ¤¾å¤²¤¿¥¤¥Á¥´¤Î¥¹¥³ー¥ó¡£¥¯¥í¥Æ¥Ã¥É¥¯¥êー¥à¤È¥¤¥Á¥´¡õ¥Ï¥¹¥«¥Ã¥×¥Ù¥êー¡Ê¥Ïー¥É¥Ù¥êー¡Ë¤Î¥¸¥ã¥à¤òÅº¤¨¤Æ¡£¥¹¥×ー¥ó¤Ë¤Î¤»¤¿±é½Ð¤¬¥¥åー¥È¤Ç¡¢¿´¤È¤¤á¤¤Þ¤¹¡£
¡ÔTEA SELECTION¡§Art of Tea ¥Õ¥êー¥Õ¥íー¡Õ
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹È¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖArt of Tea¡×¤è¤ê¡¢¸·Áª¤·¤¿ÃãÍÕ¤ò¥Õ¥êー¥Õ¥íー¤Ç¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÊÂ¤Ö¹á¤ê¤ò³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤ª¤¹¤¤Ê¤À¤±¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ô¥é¥º¥Ù¥êー¥Í¥¯¥¿ー¡Õ
´Å¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â²Ú¤ä¤«¤Ê°ìÇÕ¡£
¡Ô¥Þ¥µ¥é¥Á¥ã¥¤¡Õ
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¥ß¥ë¥¯¤È°ì½ï¤Ë¡ª
¥Æ¥£ー¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Î»ä¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
±«¾å¤¬¤ê¤Î¶õ¤Ë²Í¤«¤ëÂç¤¤ÊÆú
ßê¤á¤¯¸ÐÈÊ¤ÈÆú¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤Ï¡¢¤è¤ê°ìÁØÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢»þ¡¹Æú¤¬¸«¤¨¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÈüÇÊ¸Ð¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¤ÇÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò
²º¤ä¤«¤Ê¸ÐÈÊ¤Î¤Ò¤È¤È¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¢²ì¤Î¤¤¤Á¤´¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´®Ç½¤¹¤ëìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò¡¢ÈüÇÊ¸Ð¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Strawberry Afternoon Tea
´ü´Ö¡§2026 Ç¯1·î5Æü(·î)～4·î30Æü(ÌÚ)
»þ´Ö¡§13:00～15:00/ 16:00 (ÆþÅ¹»þ´Ö)
¢¨¥É¥ê¥ó¥¯¥Õ¥êー¥Õ¥íー À©
ÎÁ¶â¡§1Ì¾ÍÍ¡¡6,000±ß¡ÊÀÇ¡¦¥µ¹þ¡Ë
¢¨Á°Æü17»þ¤Þ¤Ç¤Î»öÁ°Í½ÌóÀ©
¢£¥Û¥Æ¥ë12³¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖGrill & Dining G¡×
ÈüÇÊ¸Ð¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë
¼¢²ì¸©¼é»³»Ôº£ÉÍÄ®½½¸®²È2876
TEL¡§077-584-2150¡Ê¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ë
¼èºà¶¨ÎÏ¡§ÈüÇÊ¸Ð¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë