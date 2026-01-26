2015Ç¯¤ÎÁêÂ³ÀÇ²þÀµ¤È¤Ï¡¡´ðÁÃ¹µ½ü°ú¤²¼¤²¤ÈÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ
2015Ç¯ÁêÂ³ÀÇ²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢²ÝÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤¬ÂçÉý¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡Êc¡ËGetty Images
2015Ç¯¤ÎÁêÂ³ÀÇ²þÀµ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÁêÂ³ÀÇÀ©ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ðÁÃ¹µ½ü¤ÎÂçÉý¤Ê°ú¤²¼¤²¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁêÂ³ÀÇ¤È¤ÏÌµ±ï¤À¤Ã¤¿°ìÈÌ²ÈÄí¤äÅÔ»ÔÉô¤Î»ý¤Á²ÈÀ¤ÂÓ¤â¡¢²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬µÞÁý¤·¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇ¤Ï¡¢¡ÖÉÙÍµÁØ¤À¤±¤ÎÀÇ¶â¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤À©ÅÙ¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2015Ç¯²þÀµ¤ÎÇØ·Ê¤È¶ñÂÎÅª¤ÊÊÑ¹¹ÅÀ¡¢ÀÇÉéÃ´¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤µ¤é¤Ë²þÀµ¸å¤Ë½ÅÍ×À¤¬Áý¤·¤¿ÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤ä¶áÇ¯¤Î²þÀµÆ°¸þ¤Þ¤Ç¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
1. 2015Ç¯ÁêÂ³ÀÇ²þÀµ¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
2015Ç¯¤ÎÁêÂ³ÀÇ²þÀµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¹âÎð²½¤Î¿Ê¹Ô¤ÇÁêÂ³¤ÎÈ¯À¸·ï¿ô¤¬Áý¤¨¡¢ÀÇÀ©¤Î»ý¤ÄºÆÊ¬ÇÛµ¡Ç½¤ò¶¯¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËÅÔ»ÔÉô¤Ç¤ÏÃÏ²Á¤ä¶âÍ»»ñ»º¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢»ñ»º¤¬°ìÉô¤ÎÀ¤ÂÓ¤ËÊÐ¤ê¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ò¡ÖÉÙÍµÁØ¤À¤±¤¬ÉéÃ´¤¹¤ëÀÇ¡×¤«¤é¡¢°ìÄê¤Î»ñ»º¤ò»ý¤Ä°ìÈÌ²ÈÄí¤Ë¤â¹¤¯ÉéÃ´¤òµá¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ø¤È¸«Ä¾¤·¡¢ÀÇ¼ý¤Î°ÂÄê³ÎÊÝ¤È¸øÊ¿´¶¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÉéÃ´Ç½ÎÏ¤Î¹â¤¤ÁØ¤Ë¤Ï¤è¤ê½Å¤¤ÉéÃ´¤òµá¤á¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¤Î»ñ»º¤ÎÊÐºß¤òÀ§Àµ¤¹¤ëÁÀ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ²þÀµ①´ðÁÃ¹µ½ü¤Î°ú¤²¼¤²¤Ç²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤¬Áý²Ã
2015Ç¯¤ÎÁêÂ³ÀÇ²þÀµ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÄ¾ÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤¬¡Ö´ðÁÃ¹µ½ü¤Î°ú¤²¼¤²¡×¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤Ï¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤ÎÁí³Û¤¹¤Ù¤Æ¤Ë²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÄê³Û¤Þ¤Ç¤ÏÈó²ÝÀÇ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤¬´ðÁÃ¹µ½ü¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤¬ÂçÉý¤Ë½Ì¾®¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁêÂ³ÀÇ¤È¤ÏÌµ±ï¤À¤Ã¤¿À¤ÂÓ¤Þ¤Ç²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤¬°ìµ¤¤Ë¿È¶á¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2-1. Èó²ÝÀÇÏÈ¤ò4³ä¥«¥Ã¥È
ÁêÂ³ÀÇ¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤È¤Ï¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤Î¹ç·×³Û¤«¤éº¹¤·°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÈó²ÝÀÇÏÈ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³ºâ»º¤¬¤³¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Ï¤«¤«¤é¤º¡¢¿½¹ð¤âÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²þÀµÁ°¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤Ï¡Ö5000Ëü±ß¡Ü1000Ëü±ß¡ßË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Î¿ô¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2015Ç¯²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡Ö3000Ëü±ß¡Ü600Ëü±ß¡ßË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Î¿ô¡×¤Ø¤È°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤ÐË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤¬2¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢Èó²ÝÀÇÏÈ¤Ï7000Ëü±ß¤«¤é4200Ëü±ß¤Ø¤ÈÂç¤¤¯½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë´ðÁÃ¹µ½ü¤¬Ìó4³ä¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔÆ°»º¤äÍÂÃù¶â¤ò°ìÄêÄøÅÙÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤ËÃÏ²Á¤Î¹â¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê½»Âð¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç²ÝÀÇ¥é¥¤¥ó¤òÄ¶¤¨¤ë¥±ー¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÁêÂ³ÀÇ¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤È¤Ï¡¡°ä»º¤Ï¤¤¤¯¤é¤Þ¤ÇÌµÀÇ¡©¡¡·×»»¼°¤«¤éÃí°ÕÅÀ¤Þ¤Ç²òÀâ
2-2. ÁêÂ³ÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ëÀ¤ÂÓ¤¬µÞÁý
´ðÁÃ¹µ½ü¤Î°ú¤²¼¤²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ëÀ¤ÂÓ¿ô¤ÏÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£²þÀµÁ°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢É¾²Á³Û4500Ëü±ßÄøÅÙ¤Î¼«Âð¤È¿ôÉ´Ëü±ß¤ÎÍÂÃù¶â¤·¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·²þÀµ¸å¤Ï¡¢Æ±¤¸ºâ»ºÆâÍÆ¤Ç¤â´ðÁÃ¹µ½ü¤òÄ¶¤¨¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤ÈÇ¼ÀÇ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÃÏ²Á¤Î¹â¤¤ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤¹¡£ÅÔ¿´¤ä¤½¤Î¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¸Í·ú¤Æ½»Âð¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤¬4000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¼«Âð¤·¤«ÁêÂ³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÁêÂ³ÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¡×¡Ö¸½¶â¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Ç¼ÀÇ»ñ¶â¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð·ï¿ô¤Ï²þÀµ¸å¤ËÂç¤¤¯Áý²Ã¤·¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Ï°ìÉô¤ÎÉÙÍµÁØ¤À¤±¤ÎÀÇ¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤ÀÇÀ©¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
3. ²þÀµ②Â¿³Û¤ÎÁêÂ³¤Ë¤«¤«¤ëÀÇÎ¨¤ò¥¢¥Ã¥×
2015Ç¯¤ÎÁêÂ³ÀÇ²þÀµ¤Ç¤Ï¡¢´ðÁÃ¹µ½ü¤Î°ú¤²¼¤²¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤â¸«Ä¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤Ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤Î¤¬¡¢Â¿³Û¤ÎÁêÂ³ºâ»º¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÇÎ¨¤Î°ú¤¾å¤²¤Ç¤¹¡£²þÀµÁ°¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤ÎºÇ¹âÀÇÎ¨¤Ï50¡ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²þÀµ¸å¤Ï55¡ó¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢¡Ö6²¯±ßÄ¶¡×¤Î¶èÊ¬¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÄê³Û¤òÄ¶¤¨¤ëÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤è¤ê¹â¤¤ÀÇÎ¨¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²þÀµ¤Ï¡¢»ñ»ºµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤¤ÁêÂ³¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤è¤ê½Å¤¤ÉéÃ´¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³ºâ»º¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÀÇÎ¨¤¬µÞ·ã¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÉÙÍµÁØ¤äÂ¿³Û¤ÎÉÔÆ°»º¡¦¶âÍ»»ñ»º¤òÊÝÍ¤¹¤ëÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇÉéÃ´¤¬ÌÀ³Î¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¾¯³Û¤ÎÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀÇÎ¨¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇ¤¬¡Ö¹¤¯Çö¤¯¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»ñ»ºµ¬ÌÏ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤è¤ê½Å¤¯¡×²Ý¤µ¤ì¤ëÀÇÀ©¤Ø¤ÈÄ´À°¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤¬¡¢¤³¤Î²þÀµ¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
4. ²þÀµ③Ì¤À®Ç¯¼Ô¹µ½ü¡¦¾ã³²¼Ô¹µ½ü¤Î¹µ½ü³Û¤¬³ÈÂç
2015Ç¯¤ÎÁêÂ³ÀÇ²þÀµ¤Ç¤Ï¡¢ÀÇÉéÃ´¤ò¶¯¤á¤ë²þÀµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÆÃÄê¤ÎÁêÂ³¿Í¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹µ½üÀ©ÅÙ¤â¸«Ä¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂåÉ½Îã¤¬¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¹µ½ü¤È¾ã³²¼Ô¹µ½ü¤Î³ÈÂç¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¹µ½ü¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤ÎÇ¯Îð¤ä»ö¾ð¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¤À®Ç¯¼Ô¹µ½ü¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬Ì¤À®Ç¯¤Î¾ì¹ç¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢20ºÐ¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Ê2025Ç¯¸½ºß¤Ï18ºÐ¤Þ¤Ç¡Ë¤ÎÇ¯¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¹µ½ü³Û¤¬·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²þÀµÁ°¤Ï1Ç¯¤Ë¤Ä¤6Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²þÀµ¸å¤Ï10Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¾ã³²¼Ô¹µ½ü¤â85ºÐ¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç1Ç¯¤Ë¤Ä¤6Ëü±ß¤«¤é10Ëü±ß¤Ø¤È³ÈÂç¤µ¤ì¡¢ÆÃÊÌ¾ã³²¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï12Ëü±ß¤«¤é20Ëü±ß¤Ø¤ÈÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼ãÇ¯¤ÎÁêÂ³¿Í¤ä¾ã³²¤ò»ý¤ÄÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
5. ²þÀµ④¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤ÎÀáÀÇ¸ú²Ì¤ò³ÈÂç
´ðÁÃ¹µ½ü¤Î°ú¤²¼¤²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁêÂ³ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤¬¹¤¬¤ë°ìÊý¡¢µï½»ÍÑ¤ä»ö¶ÈÍÑ¤ÎÅÚÃÏ¤ò°ú¤·Ñ¤°ÁêÂ³¿Í¤ÎÉéÃ´¤òÏÂ¤é¤²¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸«Ä¾¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆÃÎã¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹ÂðÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤òÂçÉý¤Ë¸º³Û¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢ÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤ÎÃæ¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²þÀµ¸å¤Ï¡¢ÆÃÄêµï½»ÍÑÂðÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¼«Âð¤ÎÅÚÃÏ¤òÁêÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ºÇÂç330㎡¡Ê¸µ¤Ï240㎡¡Ë¤Þ¤Ç80¡ó¤ÎÉ¾²Á¸º¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¯À°Íý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆóÀ¤ÂÓ½»Âð¤äÆ±°ìÉßÃÏÆâ¤Ëµï½»ÍÑ¤È»ö¶ÈÍÑ¤Î·úÊª¤¬¤¢¤ë¥±ー¥¹¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤ÏÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¼è°·¤¤¤¬ÌÀ³Î²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Å¬ÍÑ¤Î²ÄÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«±Ä¶ÈÍÑÃÏ¤äÂßÉÕ»ö¶ÈÍÑÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÍ×·ï¤¬À°Íý¤µ¤ì¡¢Ê»ÍÑ¤Î²ÄÈÝ¤äÅ¬ÍÑÌÌÀÑ¤Î¹Í¤¨Êý¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÇÉ¾²Á³Û¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÅÚÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÆÃÎã¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤òÂç¤¤¯°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢Æ±µïÍ×·ï¤äÊÝÍ¡¦ÍøÍÑ¤Î·ÑÂ³¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤Ê¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û
6. 2015Ç¯²þÀµ¸å¤ÎÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
2015Ç¯¤ÎÁêÂ³ÀÇ²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¡¢ÀÇ³Û¤â½Å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÏÈ¯À¸¸å¤Ë¹Í¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸Á°¤«¤é·×²èÅª¤ËÈ÷¤¨¤ë¤Ù¤ÀÇ¶â¤Ø¤ÈÀ¼Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6-1. ²ÝÀÇÂÐ¾Ý¼Ô¡¦ÀÇ³Û¤ÎÁý²Ã
2015Ç¯²þÀµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ðÁÃ¹µ½ü¤¬°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤¿·ë²Ì¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ëÀ¤ÂÓ¤Î³ä¹ç¤ÏÂç¤¤¯Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£²þÀµÁ°¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÌó4¡óÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²þÀµ¸å¤ÏÌó8¡óÁ°¸å¤Þ¤ÇÁý²Ã¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÆ°»ºÉ¾²Á³Û¤Î¾å¾º¤â½Å¤Ê¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ê»ý¤Á²ÈÀ¤ÂÓ¤Ç¤âÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¡¦Ç¼ÀÇ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÇÎ¨¹½Â¤¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤ê¡¢ÁêÂ³ÀÇ³Û¤½¤Î¤â¤Î¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î·×»»¤äÅÚÃÏÉ¾²Á¡¢ÆÃÎã¤ÎÅ¬ÍÑ²ÄÈÝ¤ò¤á¤°¤ëÁêÃÌ¤¬µÞÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁêÂ³ÀÇ¤Ï¡Ö¤«¤«¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¤¤¯¤é¤«¤«¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤ÆÇ¼ÀÇ»ñ¶â¤ò¤É¤¦³ÎÊÝ¤¹¤ë¤«¡×¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ëÀÇ¶â¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
6-2. À¸Á°¤«¤é¤ÎÁêÂ³ÂÐºö¤¬¤è¤ê½ÅÍ×¤Ë
2015Ç¯²þÀµ¸å¤ÎÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤Ç¤Ï¡¢ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤«¤éÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤ÏÃÙ¤¯¡¢À¸Á°¤«¤é¤Î½àÈ÷¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ðÁÃ¹µ½ü¤¬¸º¾¯¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤äÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤Ê¤É¡¢³èÍÑ¼¡Âè¤ÇÀÇÉéÃ´¤òÂç¤¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤ÎÀß·×¤¬·ë²Ì¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢À¸Á°Â£Í¿¤ò·×²èÅª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤ä¡¢°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤·¤ÆÊ¬³äÊýË¡¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡¢²ÈÂ²¿®Â÷¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤Æºâ»º´ÉÍý¤òÀ°Íý¤¹¤ëÊýË¡¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤¬°ì¼¡ÁêÂ³¤ÇÂ¿¤¯¤Îºâ»º¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤¤ÎÆó¼¡ÁêÂ³¤ÇÀÇÉéÃ´¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤ÎÂÐºö¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
7. 2015Ç¯¤ÎÁêÂ³ÀÇ²þÀµ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. 2015Ç¯²þÀµ¤ÏÃ¯¤Ë¤¤¤Ä¤«¤éÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡©
2015Ç¯¤ÎÁêÂ³ÀÇ²þÀµ¤Ï¡¢2015Ç¯1·î1Æü°Ê¹ß¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÎÁêÂ³¤«¤éÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³³«»ÏÆü¤ò´ð½à¤ËÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð»þ´ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»àË´Æü¤¬´ð½à¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£2014Ç¯°ÊÁ°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï²þÀµÁ°¤ÎÀ©ÅÙ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Q. Ì±Ë¡¤ÎÁêÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ë¾òÊ¸²þÀµ¡Ê2018¡¦2020¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡©
Ì±Ë¡²þÀµ¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤Î¸¢Íø¤äºâ»º¤ÎÊ¬¤±Êý¤ò¸«Ä¾¤¹¤â¤Î¤Ç¡¢ÇÛ¶ö¼Ôµï½»¸¢¤ä°äÎ±Ê¬À©ÅÙ¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢2015Ç¯²þÀµ¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤Î·×»»ÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¸«Ä¾¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¾¼Ô¤ÏÌÜÅª¤âÆâÍÆ¤â°Û¤Ê¤ëÊÌ¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
Q. ÁêÂ³ÀÇ¤Î²þÀµ¤Ï2024Ç¯¡¦2025Ç¯¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡©
2015Ç¯²þÀµ¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÎñÇ¯Â£Í¿¤Î²Ã»»´ü´Ö¤¬3Ç¯¤«¤é7Ç¯¤Ë±äÄ¹¤µ¤ì¡¢ÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤Ë¤â¿·¤¿¤Ê´ðÁÃ¹µ½ü¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤ÏÀ©ÅÙÀ°Íý¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢ÂçÉý¤ÊÁýÀÇ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Q. ÁêÂ³ÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£¸å¤Î²þÀµ¤Ï²¿¤«µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©
º£¸å¤â¹âÎð²½¤äºâÀ¯¾õ¶·¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¸«Ä¾¤·¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËÂ£Í¿ÀÇ¤È¤Î°ìÂÎ²½¤ä¹µ½üÀ©ÅÙ¤Î¤¢¤êÊý¡¢»ñ»º¤ÎÊÐºßÀ§Àµ¤Ê¤É¤¬¸¡Æ¤¥Æー¥Þ¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÀ©ÅÙÊÑ¹¹¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
8. ¤Þ¤È¤á 2015Ç¯¤ÎÁêÂ³ÀÇ²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢À¸Á°¤«¤é¤ÎÁêÂ³ÂÐºö¤¬½ÅÍ×¤Ë
2015Ç¯¤ÎÁêÂ³ÀÇ²þÀµ¤Ï¡¢´ðÁÃ¹µ½ü¤Î°ú¤²¼¤²¤äÀÇÎ¨°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤ê¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤òÂç¤¤¯¹¤²¤¿½ÅÍ×¤ÊÀ©ÅÙ²þÀµ¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤¯¤ËÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê»ý¤Á²ÈÀ¤ÂÓ¤Ç¤âÁêÂ³ÀÇ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¡¢¡ÖÉÙÍµÁØ¤À¤±¤ÎÀÇ¶â¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¹µ½ü¤ä¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤Ê¤É¡¢ÉéÃ´¤òÄ´À°¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤âÀ°È÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²þÀµ¸å¤ÎÁêÂ³ÀÇ¤Ï¡¢À¸Á°¤«¤é¤Î·×²èÅª¤ÊÂÐºö¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤âÀ©ÅÙ¸«Ä¾¤·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ¿·¤ÎÆ°¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿½àÈ÷¤¬½ÅÍ×¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Êµ»ö¤Ï2026Ç¯1·î1Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë