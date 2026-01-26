¡È¥ì¡¼¥¹³¦¤ÎÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó¡ÉÌ¸ÅçÀ»»Ò¡¡¹õ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥¨¥¢»ÑÈäÏª¤·¡Ö¿©¤Ù²á¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¡¡¿Íµ¤¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÌ¸ÅçÀ»»Ò¡Ê34¡Ë¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹õ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥¨¥¢»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¿©¤Ù¤¹¤®¤Æ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂÎ·¿¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀäË¾¤·¤¿¤Î¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÄÌ¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¥¸¥à¤Ç¤Î¹õ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥¨¥¢»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö¤³¤³¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¡¡¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¡À°ÂÎ¡¡¤¼¤ó¤Ö¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡Ä¤½¤ÎÆü¤ÎÂÎÄ´¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ°¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¶¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ¤¬ÁÇÅ¨¡×¡ÖåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¸Åç¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Ç¡¢°¦¾Î¤Ï¡Ö¤»¤¤¤³¤Ã¤³¡×¡£ºòÇ¯2·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥²¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯8³°ÅÁ Pirates in Hawaii¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯¤Ë¡Ö¥ß¥¹FLASH¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼GT¥Ç¥Ó¥å¡¼10Ç¯ÌÜ¤Î25Ç¯ÅÙ¤Ï3¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡ÆÃµ»¤Ï²Î¤Ç¡ÖRENNA¡×Ì¾µÁ¤Ç²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë65¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB86¡¦W60¡¦H88¡£·ì±Õ·¿¤ÏAB¡£