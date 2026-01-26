¹ý¹¾»Ô¶¯ÅðÃ×»à»ö·ï¤Ê¤É7·ï¤Î¹°è¶¯Åð¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×´´Éô¤ÎÃË¡Ê41¡Ë½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈÝÇ§
¡Ö¥ë¥Õ¥£¡×¤Ê¤É¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤«¤é¹°è¶¯Åð¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×´´Éô¤ÎÃË¤¬¡¢½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤Î´´Éô¡¦Æ£ÅÄÀ»ÌéÈï¹ð¡Ê41¡Ë¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¤Î¤Û¤«¡¢2023Ç¯¤ËÅìµþ¡¦¹ý¹¾»Ô¤Çµ¯¤¤¿¶¯ÅðÃ×»à»ö·ï¤Ê¤É7·ï¤Î»ö·ï¤Ç¼Â¹ÔÌò¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
26Æü¤Î½é¸øÈ½¤ÇÆ£ÅÄÈï¹ð¤Ï¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶¯Åð»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£ÅÄÈï¹ð¤ÎÊÛ¸îÂ¦¤Ï¶¯Åð»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¶¦Æ±ÀµÈÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Û¤¦½õÈÈ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÁè¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢´´Éô¤Î¾®ÅçÃÒ¿®Èï¹ð¡Ê48¡Ë¤Ë2025Ç¯12·î¡¢Æó¿³¤ÇÄ¨Ìò20Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£