¥¨¥ê¥Ã¥¯¥µ¥¦¥¹ÁíÎÁÍýÄ¹¤¬ÅÁ¼ø¡ÖÂæ½ê¤Ç¡¢¤Ò¤È¤êÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡×³Ú¤·¤à¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤¹¤¾Æ¤¡×¤È¤Ï¡ª¡©¡Ö¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²ÈÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¤Âæ½ê¤Ë¤Æ¼«Ê¬°ì¿Í¤ÇÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥³¥ó¥í¤Î²Ð¤Ë¤«¤±¤¿¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤¹¤¾Æ¤¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò¤Ò¤½¤«¤Ë¿ë¹Ô¤¹¤ë¤ä¤êÊý¤ò¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÎÁÍý¿Í¤¬¡ÖX¡×¤Ë¥Ý¥¹¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍÏ¤Íñ¤ò¤«¤é¤á¤Æ¡ÄÈþÌ£¤·¤½¤¦¡Á¡ª
¡¡¡Öº£Æü¤ÎÃë¤Ë¤ä¤é¤«¤·¤¿¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÏµé´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏ¢Åê¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏËÍ¤¬¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤¹¤¾Æ¤¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤ª¤½¤é¤¯²ÈÄí¤ÇºÇ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤¹¤¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£¡×
¤³¤ó¤Ê°ìÊ¸¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç¡Ö10Ëü·ï¡×¤â¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬¤Ä¤¡¢´¶¼Õ¤ÎÀ¼¤¬¥ê¥×¥é¥¤Íó¤ËÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆù¤È¥Í¥®¤À¤±¤È¤¤¤¦¤Î¤¬À¨¤¯¤¤¤¤¡£¡×
¡Ö¿§¡¹¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ ¥¥Ã¥Á¥ó¤¹¤¾Æ¤¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤«¤é¤ªÎé¤ò¤·¤¿¤¯¥ê¥×¥é¥¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡Ø¥¥Ã¥Á¥ó¤¹¤¾Æ¤¡Ù¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÏµé´¤É¤³¤í¤«¡¢²ÈÄí¤ÇºÇ¹â¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤¹¤¾Æ¤¤òÄÉµá¤¹¤ë¤½¤Î»ÑÀª¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¤ª¤¤¤·¤¤¥á¥½¥Ã¥É¤Ï¥·¥§¥¢¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¢¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç»î¤·¤Æ¹¬¤»¤Ê¿©Âî¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¡ÖÌ¼¤¬Æþ±à¤·¤¿¤é¤ä¤í¤¦¡Ä¥á¥â¥á¥â¡×
¡¡Åê¹Æ¤·¤¿¡Ö¥¤¥Ê¥À¥·¥å¥ó¥¹¥±¡×¡Ê@inadashunsuke¡Ë¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¥¤¥Ê¥À¤µ¤ó¡Ë¤Ï¾åµ¥Ý¥¹¥È¤ËÂ³¤±¡¢¤³¤Î¤¹¤¾Æ¤¤ÎÎÁÍýÊýË¡¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤¹¤¾Æ¤¡×¤Îºî¤êÊý
£±¡¥¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÂ¾¤ËÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤»þ¤Î²È¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¡¢¤Ò¤È¤êÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¶Ë¾å¤Î¤¹¤¾Æ¤¤ò³Ú¤·¤à¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤µíÆù¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¥°¥é¥à980±ß¤Î¤½¤³¤½¤³ÎÉ¤¤¹õÌÓÏÂµí¤ò130gÍÑ°Õ¡£ Àè¤º¤Ï¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¾åÇòÅü¤òÉß¤µÍ¤á¤Æ²Ð¤Ë¤«¤±¤Þ¤¹¡£¡×
2¡¥¡Öº½Åü¤¬ÍÏ¤±¤Æ°ìÉô¤¬¿§¤Å¤»Ï¤á¤¿¤é¡¢¤½¤³¤ËÈ¾Ê¬¤ÎµíÆù¤ò¤Î¤»¡¢Æù¤Ë¤â²Ð¤¬ÄÌ¤ê»Ï¤á¤¿¤é¾ßÌý¤òÅêÆþ¡£ Æù¤ò°ìÅÙÊÖ¤·¤ÆÃ¼¤Ã¤³¤Ë·ä´Ö¤ò³«¤±¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ë¥Í¥®¤âÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥Í¥®¤Ï¤Þ¤À¤¢¤¯¤Þ¤Ç¹á¤êÉÕ¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¸å¤Ç¤¹¡£¡×
3.¡ÖÂè°ì¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤µ¤ì¤¿º½Åü¤¬¡¢Æù¤Î»é¤òÆ©ÌÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ªÊ¬¤«¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡×
4.¡Ö¥Í¥®¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢»Ä¤ê¤ÎÆù¤òÆþ¤ì¡¢²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ½Á¤¬¼ÑµÍ¤Þ¤ëÁ°¤Ë²Ð¤ò»ß¤á¤Þ¤¹¡£¡×
5¡¥¡ÖÂèÆó¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¿¤Þ¤é¤ºÊÆ¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥®¤Ë¼ê¤òÉÕ¤±¤ë¤Î¤â¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£ ¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤â¥¥Ã¥Á¥ó¤ÇÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤«¤½¤ÎÊý¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
6¡¢¡ÖºÇ¸å»Ä¤Ã¤¿Íñ¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÍñ¤òÂ¤·¤Þ¤¹¡£½Á¤¬¾¯¤·»Ä¤Ã¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È²Ð¤òÄÌ¤·¡¢¤´ÈÓ¤Ë¤Î¤»¤Þ¤¹¡£ Ê¢¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¼êÁ°¤ÇÍÞÀ©¤¹¤ë¤Î¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¤¿¤Ù¤ë¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÎ©¤Á¿©¤¤¤Î¤à¤·¤ä¤·¤Ê¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤¹¤¾Æ¤¡×¤Î¥ì¥·¥Ô
¡Öº£Æü¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£
µíÆù¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤ä¤Ä¡¡130
Çò¤Í¤®¡¡40g
¾åÇòÅü¡¡20g
Ç»¸ý¾ßÌý¡¡20g
Íñ¡¡£²¸Ä
¤»¤Ã¤«¤¯¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢º½Åü¤ò¸Â³¦¤Þ¤ÇÁý¤ä¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤ê¤óÈæ´¹»»¤Ç3¤Ê¤Î¤ÇÁêÅö´Å¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï°Æ³°É¸½àÅª¤Ê³ä¹ç¤ÎÈÏáÆ¤«¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ºàÎÁ¤ÎÇÛÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¤¥Ê¥À¤µ¤ó¤ÏÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÊÌ¤Ê¡Ö¿©¡×¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡Ä
¡¡°ìÏ¢¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ïº½Åü¤Ï¤³¤ÎÈ¾Ê¬¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾¯¤·¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¹¥¤ß¤«¤é¤¢¤¨¤Æ¾¯¤·¤º¤é¤¹¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£ ¤Ê¤Î¤Ç¼¡²ó¤Ï´Ö¤ò¼è¤Ã¤Æ15g¤Ç¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ºÇ¸å¤ÎÍñÐ§¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤·ÆüËÜ¼ò¤òÂ¤¹¤Î¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥Ê¥À¤µ¤ó¡£¡Ö¹¥¤ß¤«¤é¤¢¤¨¤Æ¾¯¤·¤º¤é¤¹¤³¤È¤âÂç»ö¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂç¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤³¤Î¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤¹¤¾Æ¤¡×¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡Ö¿©¤òÄÌ¤¸¤¿¹¬Ê¡ÄÉµá¤Î¤Ò¤È»þ¡×
¡¡¤³¤Î¤¹¤¾Æ¤¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¦¤¨¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤ëÅÀ¤ò¥¤¥Ê¥À¤µ¤ó¤Ë¤ªÊ¹¤¤¹¤ë¤È¡Ö¥ì¥·¥Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¼ºÇÔ¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢²Ð¤¬¶¯¤¹¤®¤Æº½Åü¤¬¥¬¥ê¥¬¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¾Ç¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²Ð¤ò¶¯¤¯¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤â¤·¾Ç¤²¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¿å¤ò¾¯ÎÌ²Ã¤¨¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Öº£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥ì¥·¥Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ø¤É¤¦¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç³Ú¤·¤à¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¸À¤¦¤Ê¤ì¤Ð¿©¤òÄÌ¤¸¤¿¹¬Ê¡ÄÉµá¤Î¤Ò¤È»þ¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¥È¡¼¥¿¥ë¤ÇÄó°Æ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤âËþÂ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿Êý¤¬ÂçÀª¤¤¤é¤·¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤ËÂç¤¤Ê¶¦´¶¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´î¤Ó¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú°ðÅÄ½ÓÊå¡Ê¥¤¥Ê¥À ¥·¥å¥ó¥¹¥±¡Ë¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ÎÁÍý¿Í¡¢°û¿©Å¹¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ª¤è¤ÓÃøºî²È¡£µþÅÔÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢¼òÎà¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¡£Æ±¥á¡¼¥«¡¼Âà¿¦¸å¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°û¿©¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ä¥á¥Ë¥å¡¼³«È¯¤Ë½¾»ö¡£2011 Ç¯¡¢Åìµþ±Ø¥ä¥¨¥Á¥«¡ÊÈ¬½Å½§ÃÏ²¼³¹¡Ë¤ËÆî¥¤¥ó¥ÉÎÁÍýÅ¹¡Ö¥¨¥ê¥Ã¥¯¥µ¥¦¥¹¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¸½ºß¤ÏÆ±Å¹¤ÎÁíÎÁÍýÄ¹¤ò¤Ä¤È¤á¤Ä¤Ä¥ì¥·¥ÔËÜ¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£¡ÖÂè10²óÎÁÍý¥ì¥·¥ÔËÜÂç¾Þ in Japan 2023ÆÃÊÌÉôÌç¡Ú¥×¥í¤ÎÁª¤ó¤À¥ì¥·¥Ô¾Þ¡Û¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¥ß¥Ë¥Þ¥ëÎÁÍý ºÇ¾®¸Â¤ÎºàÎÁ¤ÇºÇÂç¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¸½Âå¤Î¥ì¥·¥Ô85¡×¡Ê¼ÆÅÄ½ñÅ¹´©¡Ë¤ÎÂè3ÃÆ¡Ö¥ß¥Ë¥Þ¥ëÎÁÍý Æü¡¹¤Î±ã: ËèÆü¤Î¿©Âî¤ò±ã¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ ¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¤´¤Á¤½¤¦¥ì¥·¥Ô77¡×¤¬ 2025Ç¯11·î¤è¤êÈ¯ÇäÃæ¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦»³ËÜ ÌÀ¡Ë