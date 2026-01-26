Æü»º¤¬¡Ö¿··¿¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡×À¤³¦½é¸ø³«¡ª Àº×û¤Ê¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡ÖS30Z¡×»×¤ï¤»¤ë¡Ö¡Èµì¼Ö¡É´é¡×¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¡ª 400ÇÏÎÏÄ¶¤¨¡ÖNISMO¡×¤Î¡È6Â®MT¡É¿·ÀßÄê¤â¥¹¥´¤¤¡Ö2027Ç¯¥â¥Ç¥ë¡×26Ç¯²Æ¤ËÈ¯Çä¤Ø
É¡Àè¤ò¿¤Ð¤·¤µ¤é¤ËÀº×û¤Ë
¡¡Æü»º¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡×¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¸½¹Ô·¿¡ÊRZ34·¿¡Ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡×²ñ¾ì¤Ç¡¢2026Ç¯²Æ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò·Þ¤¨¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1969Ç¯ÅÐ¾ì¤Î½éÂå¡ÊS30·¿¡Ë°ÊÍè¡¢55Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¯Z¤ÎÎò»Ë¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Z¤é¤·¤µ¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¡¦ÀöÎý¤µ¤»¤ë²þÎÉ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤ÎÃíÌÜÅÀ¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Îºþ¿·¤Ç¤¹¡£
¡¡RZ34·¿¤Ï½¾Íè¡¢½éÂå¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿··¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Ï¡¢S30»þÂå¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¡ÖG¥Î¡¼¥º¡×¤È¤¤¤¦ÅÁÀâÅª¤Ê¶õÎÏ¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Â¤·Á¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Î¡¼¥º¤ò±äÄ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã±¤Ê¤ë¥ì¥È¥í¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½Âå¤Îµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥ê¥Õ¥È¤ò3.3¡óÄã¸º¤·¡¢¥É¥é¥Ã¥°¤â1¡óºï¸º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ÂÍÑÅª¤Ê¶õÎÏÀÇ½¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸À¤Î¶¯²½¤Ï³°´Ñ¤Ë¤âµÚ¤Ó¡¢¿·¿§¡Ö¥¦¥ó¥ê¥å¥¦¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤¬¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏS30¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤â3ÂåÌÜ¡ÊZ31·¿¡Ë»þÂå¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢Z¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áö¹ÔÀÇ½ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤È¥Ö¥ì¡¼¥¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂçÉý¤Ê²þÎÉ¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊÑ¹¹¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢½¾Íè·¿¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÁö¤ê¤Ë¤Ï¹âÉ¾²Á¤À¤Ã¤¿°ìÊý¡¢Æü¾ï¤Î³¹ÃæÁö¹Ô¤Ç¤Ï¾è¤ê¿´ÃÏ¤Î¹Å¤µ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¥¢¥Ö¥½¡¼¥Ð¡¼¤ÎÄ¾·Â¤ò³ÈÂç¤·¡¢19¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ô¥¹¥È¥ó·Â¤ò40¥ß¥ê¤«¤é45¥ß¥ê¤Ø¤ÈÂç·¿²½¡£¼õ°µÌÌÀÑ¤Ï26.6¡ó¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²þÎÉ¤Ë¤è¤ê¿¶Æ°¤Î¼ýÂ«»þ´Ö¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¡¢Ï©ÌÌÊÑ²½¤Ø¤Î±þÅúÀ¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ï©ÌÌ¤Î¤¦¤Í¤ê¤ä¾®¤µ¤ÊÃÊº¹¤ò¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤ËµÛ¼ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°»þ¤Î¼ÖÂÎ»ÑÀª¤â°ÂÄêÀ¤òÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¹Ô¡¦RZ34·¿¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¹âÀÇ½ÈÇ¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z NISMO¡×¤Ï¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°µ»½Ñ¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÅêÆþ¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¡¢¹â¹äÀ¥Ü¥Ç¥£¡¢¤½¤·¤Æµæ¶Ë¤Î¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤ò¥Ë¥¹¥â¥Á¥å¡¼¥ó¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¡ÈNISMO¡É¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ÇÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿6Â®¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÀßÄê¤Ç¤¹¡£
¡¡Ã±¤ËMT¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢6Â®MTÀìÍÑ¤ÎECU¥Ç¡¼¥¿¤ò¿·¤¿¤Ë³«È¯¡£¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥·¥Õ¥È¤Î³Ú¤·¤µ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¥¨¥ó¥¸¥ó¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥óÀ©¸æ¤âÅ°ÄìÅª¤Ë¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÀ²Ð»þ´ü¤È¥¹¥í¥Ã¥È¥ëÀ©¸æ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤ÎÈùºÙ¤ÊÁàºî¤Ë¤â¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬±ÔÉÒ¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¡¼¥ÉÁªÂò»þ¤Ë¤Ï¡¢¹â²óÅ¾°è¤Þ¤Ç²ÃÂ®´¶¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Â³¤¯¤è¤¦¡¢åÌÌ©¤Ê¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â²ó¤ê¤È¥Ö¥ì¡¼¥¤âÂçÉý¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¸º¿êÎÏÆÃÀ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¹âÂ®¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°»þ¤Î°ÂÄê´¶¤È°Â¿´´¶¤ò¸þ¾å¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥Ù¡¼¥¹¼ÖÆ±ÍÍ¤Ë½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤Ç²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾è¤ê¿´ÃÏ¤Î¹Å¤µ¤â²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ö¥ì¡¼¥¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ö¥ì¡¼¥¥í¡¼¥¿¡¼¤ò2¥Ô¡¼¥¹¹½Â¤¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¥Ð¥Í²¼½ÅÎÌ¤òºï¸º¡£¥í¡¼¥¿¡¼ËÜÂÎ¤Ë¤ÏR35 GT-R¤Î½é´ü¥â¥Ç¥ëÍÑ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¹â¤¤À©Æ°ÀÇ½¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¥«¥é¡¼¤Ï½¾Íè¤è¤ê¤âÁ¯¤ä¤«¤Ê¥ì¥Ã¥É¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¤âÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÂ¸µ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿··¿¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡Ê2027Ç¯¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Ï¡¢Z¤ÎÎò»Ë¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¤âºÇ¿·µ»½Ñ¤ÇÀÇ½¤òËá¤¾å¤²¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë²¹¸ÎÃÎ¿·¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Áö¹ÔÀÇ½¡¢¤½¤·¤Æ±¿Å¾¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢2026Ç¯²Æ¤ÎÅÐ¾ì¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£