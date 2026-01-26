¡Ø¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¡§¥Ó¥«¥ß¥ó¥°¡Ù4K UHD¡õBlu-ray¥»¥Ã¥È3·î25ÆüÈ¯Çä¡¡ÈëÂ¢¼Ì¿¿¤âÆ±Éõ
¡¡¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡Ø¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¡§¥Ó¥«¥ß¥ó¥°¡Ù¤Î4K UHD¡¢Blu-ray¡¢DVD¤¬3·î25Æü¤ËÈ¯Çä¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥»¥ë¤¬Àè¹ÔÈÎÇä³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¡§¥Ó¥«¥ß¥ó¥°¡Ù¶½¼ý2²¯ÆÍÇË¡¡¡ÖROCK FILM FESTIVAL 2025¡×¤Ç¾å±Ç¤â
¡¡1960Ç¯ÂåËö¡¢¥¸¥ßー¡¦¥Ú¥¤¥¸¡Ê¥®¥¿ー¡Ë¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ýー¥ë¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¡Ê¥Ùー¥¹¡¿¥ー¥Üー¥É¡Ë¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Üー¥Ê¥à¡Ê¥É¥é¥à¥¹¡Ë¡¢¥í¥Ðー¥È¡¦¥×¥é¥ó¥È¡Ê¥ô¥©ー¥«¥ë¡Ë¤È¤¤¤¦4¿Í¤ÎºÍÇ½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¡£1969Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó I¡Ù¤ÇÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ª¤è¤½12Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¥í¥Ã¥¯¥·ー¥ó¤Ë³×Ì¿¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤«――¡£
¡¡¤½¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëµ¯¸»¤ò¤¿¤É¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢1980Ç¯¤Ë32ºÐ¤ÇµÞÀÂ¤·¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥Üー¥Ê¥à¤ÎÌ¤¸ø³«²»À¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ä¥×¥é¥¤¥Ùー¥È±ÇÁü¡¢½é´ü¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ê¤Éµ®½Å¤Ê¥¢ー¥«¥¤¥ÖÁÇºà¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ðー¼«¤é¤¬¥Ð¥ó¥É¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡ËÌÊÆ¤Ç¤ÏIMAX¸ÂÄê¸ø³«¤Î²»³Ú±Ç²è¤È¤·¤Æ»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°À®ÀÓ¤òµÏ¿¤·¡¢ÊÆ±ÑÎ¾¹ñ¤Ç½éÅÐ¾ì¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤òÃ£À®¡£À¤³¦Ãæ¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¡¢±Ñ¹ñ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¡ÊBAFTA¡Ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¾Þ¤Î¥Î¥ß¥Íー¥È¸õÊä¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊºÇ½ª¥Î¥ß¥Íー¥È¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö1·î27Æü¤ËÈ¯É½Í½Äê¡Ë¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â2025Ç¯9·î26Æü¤è¤êIMAX¥·¥¢¥¿ー¤ò´Þ¤àÁ´¹ñ¤Î·à¾ì¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¸ø³«3Æü´Ö¤Î´ÑµÒÆ°°÷¿ô¡¦¶½¹Ô¼ýÆþ¤È¤â¤ËÍÎ²èÂè1°Ì¤òµÏ¿¡Ê¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯7·î～10·î¸ø³«ºîÉÊ¤Î´ÑµÒËþÂÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊGEM¥ì¥Ýー¥È¡Ë¤Ç¤ÏÍÎ²èºîÉÊÂè1°Ì¡¢Áí¹çÂè5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë2²¯±ß¤òÆÍÇË¡£·à¾ì¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Î´°Çä¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤É¡¢¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤ÁØ¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢¥í¥ó¥°¥é¥ó¾å±Ç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯Çä¤µ¤ì¤ë4K UHD¡ÜBlu-ray¥»¥Ã¥È¤ª¤è¤ÓBlu-ray¡ÜDVD¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤Æ¥Ðー¥Êー¥É¡¦¥Þ¥¯¥Þ¥Û¥ó´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥³¥á¥ó¥È±ÇÁü¤ÈÍ½¹ðÊÔ½¸¤¬¼ýÏ¿¡£4K UHDÈÇ¤Î²»À¼¤Ë¤ÏDolby Atmos»ÅÍÍ¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢3000¥»¥Ã¥È¸ÂÄêÀ¸»º¤È¤Ê¤ë¡Ö4K UHD¡ÜBlu-ray ¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Ï¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ð¥ó¥É¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢1960Ç¯Âå¤«¤é¥¸¥ß¡¦¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¿ô¡¹¤Î¥í¥Ã¥¯¥¢¥¤¥³¥ó¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¿¼Ì¿¿²È¥í¥ó¡¦¥é¥Õ¥¡¥¨¥ê»á¤Ë¤è¤ë¡¢¥Ç¥Ó¥åーÅö»þ¤Î¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥óÈëÂ¢¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥»¥Ã¥È¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¡Ë