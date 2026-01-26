ÌÚÂ¼º»¿¥¡¢²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³« ¡ÖÈè¤ì¤¬Èô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¿ÍÂ³½Ð
¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚÂ¼º»¿¥¤¬¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤ÎÆü¹âÍµ¼¡Ïº»á¤ÈÄ¹ÃË¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤â¤¦¤¹¤°¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¾®Æ»¶ñ¤ò°Ï¤à¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤²ÈÂ²3¿Í¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥Á¥ç¥³¤«¤¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤Éw¡×¤È¡¢»£±ÆÃæ¤ËÄ¹ÃË¤¬¾®Æ»¶ñ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤«¤¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢Dream¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëDream Aya¤¬»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤¢¤ä¤Á¤ã¤ó¼êºî¤ê¤Î¾®ÊªÃ£¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ ¤«¤ï¤¤¤¤¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤〜 ÊõÊª¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ö²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈè¤ì¤¬Èô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤¦¤¿¤í¤¦¤¯¤ó¤Ê¤ó¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£