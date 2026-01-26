¥ª¥º¥ï¥ë¥É°ËÆ£¤¬Áø¶ø¤·¤¿¡Ö¼Ú¶â2²¯¤Î¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¡×¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¦¥¬¥¯ AI¤¬¡ÈµðÆý½÷»Ò¡ÉÇ§Äê¡ª¡©
「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」(毎週木曜深夜0時)。1月22日(木)の放送は、「58秒でオチる話グランプリ」をお届け! 若手から「M-1」ファイナリストまで、しゃべりの達人7名が最もバズりやすいと言われる58秒間でオトす話を披露する。
¡ÚÆ°²è¡Û¥ª¥º¥ï¥ë¥É°ËÆ£¤¬Áø¶ø¤·¤¿¡Ö¼Ú¶â2²¯¤Î¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¡×¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¦¥¬¥¯ AI¤¬¡ÈµðÆý½÷»Ò¡ÉÇ§Äê¡ª¡©
¡ü¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥« ¥¬¥¯
µðÆý¹¥¤¤Ê¥¬¥¯¤Ï¡¢²Ë¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐInstagram¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦½÷À¤ÎÅê¹Æ¤ò¤º¤Ã¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢AI¤¬±ÜÍ÷¼Ô¤Î¹¥¤ß¤òÈ½ÊÌ¤·¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¥ª¥¹¥¹¥áÍó¤Ë¡ÖÂç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Ç¤â¼ïÎà¤¬ËÉÙ¡ª ¥°¥é¥Þ¡¼¤ÊÊý¸þ¤±¤Î²¼Ãå¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢AI¤Ï¥¬¥¯¼«¿È¤¬µðÆý¤Î½÷À¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦(¾Ð)¡£
¡ü¥ª¥º¥ï¥ë¥É °ËÆ£½Ó²ð
°ËÆ£¤ÏºòÇ¯¡¢Èà½÷¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½ý¿´¤«¤é¥Ð¡¼¤Ç¸åÇÚ¤È°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¡¢¥·¡¼¥·¥ã¤òÆüËÜ¤Ë¹¤á¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÃËÀ¤Ï·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¿ô½½Å¹ÊÞ¤ÎÅ¹¤¬Á´¤ÆÄÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢2²¯¤Î¼Ú¶â¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¢ö¥¿¥À¼ò¤ò¤¯¤À¤µ¡Á¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤ª¼ò¤ò¤»¤Ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦(¾Ð)¡£¤½¤ÎÌÀ¤ë¤¤»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢°ËÆ£¤Ï¼ºÎø¤°¤é¤¤¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡üÌîÀÇúÃÆ ¤¯¤Ã¤¡¼¡ª
¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¡È¿å¤Î¿·¤·¤¤ºî¤êÊý¡É¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤½¤¦¡£¼Ö¿ì¤¤¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Ï¡¢Éã¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²È¤ËÃå¤¤¤¿ÅÓÃ¼¤ËÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤òÃÑ¤º¤«¤·¤È»×¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢Éô²°¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¿²¼Éß¤¤Ç±£¤¹¤³¤È¤Ë¡£
¿ô»þ´Ö¸å¡¢²¼Éß¤¤ò¸«¤Ë¤¤¤¯¤È¡¢±êÅ·²¼¤ÎÇ®¤Ç¥²¥í¤¬¿å¾øµ¤¤ò¾å¤²¡¢²¼Éß¤¤Ë¼¶¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È°û¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡É¤È»×¤Ã¤¿¤È¤«¡£¡Ö¤³¤ì¤¬¿·¤·¤¤¿å¤Îºî¤êÊý¡ª¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é58ÉÃ¤Ç¥ª¥Á¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤±¤º(¾Ð)¡£
¡ü¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó ÉÛÀî¤Ò¤í¤
ÉÛÀî¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÌë¶Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¡£ÂÖÅÙ¤Î°¤¤µÒ¤¬¥¿¥Ð¥³¤ò¹ØÆþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÌÃÊÁ¤Î¥¿¥Ð¥³¤ò½Ð¤¹¤È¡Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥Ö¥Á¥®¥ì¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¡£¤½¤³¤ÇÉÛÀî¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÅÏ¤¹¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥¥ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¡Ö¥á¥ó¥½¡¼¥ë¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿ÉÛÀî¤Ï¡¢²¿¤È¤«²æËý¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿Ëö¤Ë¡Ö¤Ï¤¤¡¢¥Á¡û¥Ý¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤½¤¦(¾Ð)¡£¤½¤ó¤ÊÉÛÀî¤ÎÀÜµÒ¤ËµÒ¤ÏÆ°ÍÉ¤·¡¢¡Ö³Ð¤¨¤È¤±¤è¡ª¡×¥³¥ó¥Ó¥Ë¤òÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ü¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó ¶â»Ò¤¤ç¤ó¤Á¤£
¤¤ç¤ó¤Á¤£¤Ï¡¢¹ñÆ»246¹æÀþ¤ÎÂçÄÌ¤ê¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¸þ¤«¤¤¤ÎÊâÆ»¤Ç¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ»¤òÅÏ¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡È¿ÍÊµ¡É¤À¤±¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦(¾Ð)¡£
¡ü¤¤Ä¤Í ÂçÄÅ¹¼¡
ÂçÄÅ¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Î®¤ìÀ±¡ù¤Î¤¿¤¤¦¤¨¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹Âç¾ë¤È³Ú²°¤Ç¥´¥·¥Ã¥×¥È¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£ÂçÄÅ¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Î¤¿¤¤¦¤¨¤Î¥´¥·¥Ã¥×¤Î¿¿Áê¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³Âç¾ë¤¬Âç¤²¤µ¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡ª
¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¤ó¤ä¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÎî´ó¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤ë¡ª Îî´ó¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤ë¡ª ¤¿¤¤¦¤¨·¯¤Î¥´¥·¥Ã¥×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Îî¤¬¿¿ÁêÊ¹¤¤ËÍè¤¿¤ó¤ä¡ª¡×¤È¸À¤¤¤À¤·¤¿¤½¤¦¡£
¡ü3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó ¤æ¤á¤Ã¤Á
¤æ¤á¤Ã¤Á¤Ï¡¢²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤ËµÈËÜ¤Î·à¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·à¾ì¤«¤é²È¤Þ¤Ç¤ÎºäÆ»¤ò¡È¥Î¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¤Ç¹Ô¤¯¡É¤È¤¤¤¦Í·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢ºäÆ»¤ò¹ë²÷¤Ë²¼¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤¬¸åÎØ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¥³¥±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤¬¥º¥¿¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ê¡¢²¼¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤Þ·à¾ì¤Ø¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢½é¤á¤Æ¿¦Ì³¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
