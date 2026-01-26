¡ØMinecraft¡Ù¤ÇÊ¿Åù±¡Ë±ÑàÆ²¤ò´°Á´ºÆ¸½¡ª ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò»È¤¤Ê¬¤±ËÜÂº¤ä³°´Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿åÃæ¤ËÈ¿Å¾¤·¤¿·úÊª¤âºî¤Ã¤ÆµÕ¤µË±ÑàÆ²¤Þ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿·úÃÛÆ°²è¤¬¥¬¥Á¤¹¤®¤ë
¡¡2009Ç¯¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡ÈÇ¸ø³«¤«¤é16Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢°µÅÝÅª¤Ê¼«Í³ÅÙ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¥²¡¼¥Þ¡¼¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥²¡¼¥à¤Î¶â»úÅã¡ØMinecraft¡Ù¡£
¡¡Á´À¤³¦¤Ç3²¯5ÀéËüËÜ¤â¤ÎÇä¾å¤òµÏ¿¤¹¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Î©ÊýÂÎ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¹Âç¤ÊÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤ËËÁ¸±¤ä¼«µë¼«Â¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¢¼«Í³¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÉ½¸½¤Ê¤É¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯Â¿ÍÑ¤ÊÍ·¤Ó³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ØMinecraft¡Ù¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Ç¤â¸Å¤¯¤«¤é¼Â¶·¥×¥ì¥¤Æ°²è¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¼Â¶·¥×¥ì¥¤Æ°²è¤äMOD¤òÍÑ¤¤¤¿¥×¥ì¥¤Æ°²è¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥â¡¼¥É¤Çºî¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë·úÃÛÆ°²è¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤½¤ó¤ÊÆ°²èÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¡ØMinecraft¡Ù¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë½»¤àÃ¯¤â¤¬¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë·úÊª¤òºÆ¸½¤·¤¿Æ°²è¡£¥Ï¥ä¥·¤µ¤ó¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡Ø¡ÚMinecraft¡ÛÊ¿Åù±¡Ë±ÑàÆ²¤òºî¤ë¡Ãº£¥¯¥é¡Ü #36¡Ù¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¡ØMinecraft¡Ù¤Î³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡È·úÃÛ¡É¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¹¤á¤ë¡Öº£¥¯¥é¡Ü¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿1ËÜ¤Ç¡¢µþÅÔÉÜ±§¼£»Ô¤ÎÊ¿Åù±¡Ë±ÑàÆ²¤ò¥²¡¼¥àÆâ¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡º£²ó¤Ï½½±ß¹Å²ß¤ËÉÁ¤«¤ì¤ëÊ¿Åù±¡Ë±ÑàÆ²¤ò¡ØMinecraft¡ÙÆâ¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿·úÃÛÆ°²è¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
½½±ß¹Å²ß¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ßÊ¿Åù±¡Ë±ÑàÆ²¤ò¥Þ¥¤¥¯¥é¤ÇºÆ¸½
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤ÏÁ°½Ò¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜ¤Ë½»¤àÃ¯¤â¤¬¤½¤Î»Ñ¤òÃÎ¤ë¡ÈÊ¿Åù±¡Ë±ÑàÆ²¡É¤ò¡ØMinecraft¡ÙÆâ¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æ°²è¡£
¡¡Ê¿Åù±¡¤È¤¤¤¨¤ÐµþÅÔÉÜ±§¼£»Ô¤Ë¤¢¤ë»û¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë±ÑàÆ²¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿Ê©Æ²¡£
¡¡¹ñÊõ¡¦À¤³¦°ä»º¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤Î·úÊª¤Ï¡¢½½±ß¹Å²ß¤ËË±ÑàÆ²¡¢Ê¡ß·Í¡µÈ¤Î°ìËü±ß»æÊ¾¤Ë¤ÏË±ÑàÆ²¤Î²°º¬¤Ë¤¢¤ëË±ÑàÁü¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë½»¤à¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÍ³½ï¤¢¤ëÊ©Æ²¤ò¡ØMinecraft¡Ù¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÂ¿¤¯¤Î¡ØMinecraft¡Ù¥×¥ì¥¤Æ°²è¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¥Ï¥ä¥·¤µ¤ó¡£
¡¡ËÜÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Öº£¥¯¥é¡Ü¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï2021Ç¯¤«¤éÅê¹Æ¤¬Â³¤¯Æ°²è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥â¡¼¥É¤Ç¥»¥ó¥¹È´·²¤Î·úÃÛ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
¡¡Æ°²è¤Ë¤Ï¥²¡¼¥àÆâ¤Ë¤¢¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤¿·úÃÛÉ÷·Ê¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÂÉ÷¡¦ÍÎÉ÷¤ÎÌ±²È¤«¤é¡¢¥â¥À¥ó¤Ê·úÊª¡¢ºÎÀÐ¾ì¤äµðÂç¤Ê¶¶¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê·úÃÛ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î¡ØMinecraft¡Ù·úÃÛ¤Ë¤è¤ê¥¬¥ÁÀª¤é¤·¤¤Ì¥¤»Êý¡¦ºî¤êÊý¤òÃÎ¤ë¥Ï¥ä¥·¤µ¤ó¤¬Ê¿Åù±¡Ë±ÑàÆ²¤ÎºÆ¸½¤ËÄ©¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆâÁõ¡¦³°Áõ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿åÌÌ¤Ë±Ç¤ëË±ÑàÆ²¤âÉ½¸½¤¹¤ë¥¬¥Á¤¹¤®¤ëºÆ¸½·úÃÛ
¡¡³Ñ¤Ð¤Ã¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦¤ÇÊ¿Åù±¡Ë±ÑàÆ²¤òºÆ¸½¤¹¤ëËÜÆ°²è¡£¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¡ØMinecraft¡Ù·úÃÛ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¥Ï¥ä¥·¤µ¤ó¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Êºî¶È¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡º£²ó¤ÎºÆ¸½¤Ç¤ÏÃæÆ²¤«¤éºî¶È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ËÜÂº¤Ç¤¢¤ë°¤ÌïÂËÇ¡ÍèºÁÁü¤ÎºÆ¸½¤ËÃå¼ê¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¿ÜÌïÃÅ¡¢Ï¡²ÚºÂ¡¢ËÜÂº¤ÈÃÊ³¬Åª¤ËºÆ¸½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤¿´¶ÁÛ¤ä·úÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²òÀâ¤ò¹Ô¤¤¤Ä¤Äºî¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡´ðËÜÅª¤Ë³Ñ¤Ð¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¡ØMinecraft¡Ù·úÃÛ¤Ç¤ÏºÙ¤«¤ÊÉ½¸½¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢¥Ï¥ä¥·¤µ¤ó¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢°¤ÌïÂËÇ¡ÍèºÁÁü¤ò¤«¤Ê¤ê¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÇºÆ¸½¡£
¡¡Æ¬¾å¤Ë¤¢¤ëÅ·³¸¤â³Æ¼ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ºÆ¸½¤·¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤«¤Ê¤ê¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤ÇËÜÂº¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ËÜÂº¤Î´°À®¸å¤ÏÃæÆ²¤ÎÆâÁõ³°Áõ¤ÎºÆ¸½¤ò³«»Ï¡£
¡¡·úÊªÆâ¤Î³¨²è¤ä±ÀÃæ¶¡ÍÜÊî»§Áü¡¢ÁÈÊª¤Ï³¬ÃÊ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤äÃª¡¢¥È¥é¥Ã¥×¥É¥¢¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈºÆ¸½¤·¡¢³°Áõ¤â¼ÂºÝ¤ËË¬¤ì¤¿°õ¾Ý¤ò¤â¤È¤Ë¶¯Ä´¤¹¤ëÉôÊ¬¤òÁª¤Ó¤Ä¤ÄÃúÇ«¤ËºÆ¸½¡£
¡¡°ìËü±ß»æÊ¾¤Ë¤âÉÁ¤«¤ì¤¿Ë±ÑàÁü¤â¥Þ¥¤¥¯¥é¥Ê¥¤¥º¤·¤¿É½¸½¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈºÆ¸½¤·¡¢ÃæÆ²¤Ï´°À®¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤ÞÃæÆ²º¸±¦¤Ë¹¤¬¤ëÍãÏ¡¢±ü¤ËÂ³¤¯ÈøÏ¤ÎºÆ¸½¤ò¿Ê¤á¡¢ÈøÏ¤Ç¤Ï¸½ÃÏ¤Ç»£±Æ¤·¤¿»ñÎÁ¤«¤é²ÖÆ¬Áë¤Ê¤É¤âÃúÇ«¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ÃæÆ²¡¦ÍãÏ¡¦ÈøÏ¤òºÆ¸½¤·¡¢Ê¿Åù±¡Ë±ÑàÆ²¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¥Ï¥ä¥·¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Ï¥ä¥·¤µ¤ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡£
¡¡¤³¤Î»þÅÀ¤Ç½½Ê¬¤Ê´°À®ÅÙ¤À¤¬¡¢¥Ï¥ä¥·¤µ¤ó¤Ï¿åÌÌ¤ËÈ¿¼Í¤¹¤ëË±ÑàÆ²¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ¾å¤Î·úÊª¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÈ¿Å¾¤µ¤»¤¿µÕ¤µË±ÑàÆ²¤ò¿åÃæ¤Ë·úÂ¤¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥·¥§¡¼¥À¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¤ò»È¤ï¤º¤Ë¿åÌÌ¤Ë±Ç¤ëË±ÑàÆ²¤òÉ½¸½¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼þ°Ï¤ÎºÙ¤«¤ÊºÆ¸½¤ò¹Ô¤¤Ê¿Åù±¡Ë±ÑàÆ²¤ò´°Á´ºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¡ØMinecraft¡Ù¤ÇÊ¿Åù±¡Ë±ÑàÆ²¤ò´°Á´ºÆ¸½¤·¤¿ËÜÆ°²è¡£·úÊª¤Î·Á¾õ¤äÇØ·Ê¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¡¢ÂçÎÌ¤Î»ñºà¤òÍÑ¤¤¤ÆÅ°ÄìÅª¤ËºÆ¸½¤·¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥â¡¼¥É¤Ç¤ÎÂç·¿·úÃÛ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¼¤ÒÆ°²è¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¡£
Ê¸¡¿ÉÙ»ÎÏÆ ¿åÌÌ
¡ÚMinecraft¡ÛÊ¿Åù±¡Ë±ÑàÆ²¤òºî¤ë¡Ãº£¥¯¥é¡Ü #36
https://www.nicovideo.jp/watch/sm45806676
