£²£·Æü¤Ë¸ø¼¨¤µ¤ì¤ë½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤òÁ°¤Ë¡¢ÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë·¼È¯´ÇÈÄ¤¬¸©Ä£¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´ÇÈÄ¤Ï½Ä£²¡¥£µ£í¡¢²££´¡¥£µ£í¤Ç¡¢¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«¸©Ä£¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½àÈ÷´ü´Ö¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éº£²ó¤Ï´ÇÈÄ¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤Ïµ¯ÍÑ¤»¤º¡¢Ãæ±û¤Ë¡Ö¤µ¤¡¤¤¤³¤¦ÅêÉ¼¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤ª¤È¤È¤·£±£°·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Î¸©Æâ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤ÏÁ´¹ñ¤ÇºÇ¤âÄã¤¤£´£¸¡¥£´£°¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É ¼ò°æ¸»ù»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤«¤«¤ï¤ë½ÅÍ×¤ÊÁªµó¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢´Ø¿´¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÅêÉ¼¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
½°±¡Áª¤Ï£²£·Æü¤Ë¸ø¼¨¤µ¤ì¡¢´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤Ï£²£¸Æü¤«¤é¡¢Åê³«É¼¤ÏÍè·î£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£