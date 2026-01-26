¡Ú¥ô¥§¥ë¥«¡Û¥êー¥°ÀïºÆ³«¡Ö»°±ó¤Ë1¾¡£±ÇÔ¤ÇÀ¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¡×B1¥¯¥é¥ÖºÇÂ¿¾¡Íø¿ô¤ò¹¹¿·¡ÔÄ¹ºê¡Õ
Ìó3½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ë¥êー¥°Àï¤¬ºÆ³«¤·¤¿¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥×B1Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤Ï24Æü¤È24Æü¡¢¥¢¥¦¥§ー¤Ç»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
24Æü¤ÎGAME1¤Ï¥ô¥§¥ë¥«¤¬½øÈ×¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤ÈÂè2¥¯¥ªー¥¿ー¡¢ÇÏ¾ì¤¬¥Áー¥àºÇÂ¿10ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢54-33¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¸åÈ¾¤â¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤º¡¢95-70¤Ç²÷¾¡¡£
º£¥·ー¥º¥ó28¾¡ÌÜ¤òµó¤²B1¤Ç¤Î¥¯¥é¥ÖºÇÂ¿¾¡Íø¿ô¤ò31ÀïÌÜ¤Ç¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿25Æü¤ÎGAME2¤Ï½øÈ×¡¢ÀÜÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë¥êー¥É¤òµö¤·¡¢¶¥¤êÉé¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡Àá¤Ï28Æü¡¢¥¢¥¦¥§ー¤Ç¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
