¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï16°Ì¡¡ÊÆ20¾¡¤Î¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤¬¥È¥Ã¥×È×ÀÐ¡ÚÃË»ÒÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
26ÆüÉÕ¤±¤ÎÃË»ÒÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÒÏ¢Â³¼Ì¿¿¡ÓÀ¤³¦1°Ì¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤Ï¡ÈÄ¶¡ÉÊÑÂ§¥¹¥¤¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡ª
ÊÆ¹ñÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥¶¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¨¥¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤ÇÊÆ¥Ä¥¢¡¼20¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥·¥§¥Õ¥é¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò¥¡¼¥×¡£2°Ì¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¡ÊËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤ÈÊ¿¶Ñ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÌó2ÇÜ¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤ëÈ×ÀÐ¤ÊÂÖÀª¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£DP¥ï¡¼¥ë¥É¡Ê²¤½£¡Ë¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦¥É¥Ð¥¤¡¦¥Ç¥¶¡¼¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤òÀ©¤·¤¿¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ê¡¼¥É¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï¡¢44°Ì¤«¤é29°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£½Ð¾ì¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï1¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¤Î16°Ì¡£ÆüËÜÀª2ÈÖ¼ê°Ê²¼¤ÏÃæÅç·¼ÂÀ¡Ê103°Ì¡Ë¡¢Èæ²Å°ìµ®¡Ê116°Ì¡Ë¡¢¶âÃ«Âó¼Â¡Ê119°Ì¡Ë¡¢µ×¾ïÎÃ¡Ê135°Ì¡Ë¡¢Ê¿ÅÄ·ûÀ»¡Ê156°Ì¡Ë¡¢ ¶â»Ò¶îÂç¡Ê178°Ì¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
