¡Ú¾¾±º»ÔÄ¹Áª¡Û¸½¿¦¤ÎÍ§ÅÄ»á¤¬3Áª¡Ö12Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁªµóÀï¡×ÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥ÉÄêÃå¤Ê¤É¼ÂÀÓ¥¢¥Ôー¥ë¤Ç»Ù»ý³ÈÂç¡ÚÄ¹ºê¡Û
Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦¾¾±º»ÔÄ¹Áªµó¤Ï25Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸½¿¦¤ÎÍ§ÅÄ µÈÂÙ»á¤¬3²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï¸½¿¦¤ÎÍ§ÅÄ µÈÂÙ»á(61)¤Ç¤¹¡£
Í§ÅÄ»á¤Ï1´üÌÜ¤È2´üÌÜ¤Ï¤È¤â¤ËÌµÅêÉ¼¤ÇÅöÁª¤·¡¢º£²ó½é¤á¤ÆÁªµóÀï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÄêÃå¤Ê¤É2´ü8Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ»Ù»ý¤ò³ÈÂç¡£
»ÔÀ¯ºþ¿·¤òÁÊ¤¨¤¿Á°»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤Î¿·¿Í¡¢Âç¶¶ ¾°À¸»á¤ËÌó2000É¼º¹¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÅêÉ¼Î¨¤Ï69.94¡ó¤Ç12Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¡¢5.89¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£