1·î29Æü¤«¤é2·î1Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥É¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡×¡ÊÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¡¿¥ì¥¤¥¯¥Î¥ÊG¡õCC¡Ë¤Ç¡¢º£µ¨¤ÎÊÆ¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë15¿Í¤¬»²Àï¤·¡¢¡È°ìÂçÀªÎÏ¡É¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£¤³¤³¤Ç²þ¤á¤Æ¡¢¥·¡¼¥É¸¢¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ø¥Ó¤òÅê¤²¤Æ¤´Ëþ±Ù¤Î½ÂÌîÆü¸þ»Ò
¤Þ¤º¡¢ºÇ¤â½Ð¾ìÍ¥Àè½ç°Ì¤¬¹â¤¤¤Î¤¬¡Ø¥«¥Æ¥´¥ê¡¼1¡Ù¡£ºòµ¨¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°80°Ì°ÊÆâ¤ÎÁª¼ê¤¬³ºÅö¤·¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Õ¥ë¥·¡¼¥É¤È¤·¤ÆÄÌÇ¯¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÆüËÜÀª¤Ç¤Ï¡¢»³²¼ÈþÌ´Í¡¢ÃÝÅÄÎï±û¡¢Èª²¬Æà¼Ó¡¢À¾¶¿¿¿±û¡¢´ä°æÌÀ°¦¡¢´ä°æÀéÎç¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢ÇÏ¾ìºé´õ¡¢µÈÅÄÍ¥Íø¤Î10¿Í¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Õ¥ë¥·¡¼¥É¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÎã³°¤Ï¤¢¤ë¡£³«ËëÀï¤Ï²áµî2Ç¯´Ö¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤Î¤ß¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¡¼¥È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢Âè2Àï¤Î¡Ö¥Û¥ó¥ÀLPGA¥¿¥¤¥é¥ó¥É¡×¡¢Âè3Àï¤Î¡ÖHSBC½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡×¤â½Ð¾ìÏÈ¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¡£ÆüËÜÀª¤Ç¤ÏµÈÅÄ¤¬¥ê¥¶¡¼¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢½Ð¾ìÏÈ¤¬²¼¤ê¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¾õ¶·¤À¡£²áµî5¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Í¥¾¡¼Ô¤Ï¡Ø¥«¥Æ¥´¥ê¡¼3¡Ù¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢ºûÀ¸Í¥²Ö¤¬¤³¤ì¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²¼Éô¥¨¥×¥½¥ó¡¦¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì10¿Í¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡Ø¥«¥Æ¥´¥ê¡¼9¡Ù¤Ë¤Ï¸¶±Ñè½²Ö¤¬Æþ¤ê¡¢º£µ¨¤«¤éËÜ³Ê»²Àï¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÍ¥Àè½ç°Ì¤¬²¼¤¬¤ë¡Ø¥«¥Æ¥´¥ê¡¼15¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Q¥·¥ê¡¼¥º¡ÊºÇ½ªÍ½Áª¡ËÆÍÇË¼Ô¤¬Ê¬Îà¤µ¤ì¤ë¡£ÆüËÜÀª¤Ç¤ÏÝ¯°æ¿´Æá¡¢À¾Â¼Í¥ºÚ¡¢½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Î3¿Í¤¬³ºÅö¡£Ý¯°æ¤Ï¥Ä¥¢¡¼½é»²Àï¤È¤Ê¤ê¡¢À¾Â¼¤È½ÂÌî¤Ï¥·¡¼¥ÉÉü³è¤òÌÜ»Ø¤¹°ìÇ¯¤È¤Ê¤ë¡£À°Íý¤¹¤ë¤È¡¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼1¤È¥«¥Æ¥´¥ê¡¼3¤ËÂ°¤¹¤ë11¿Í¤ÏÄÌÇ¯¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÊÝ»ý¡£°ìÊý¡¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼9°Ê²¼¤Î4¿Í¤Ï¡¢5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè1²ó¥ê¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤Þ¤Ç¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ºòµ¨¤ÏÆüËÜÀª13¿Í¤¬¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²Àï¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á6¿Í¤¬Í¥¾¡¡£À¤³¦Åª¤Ë¤âÆüËÜ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£¤µ¤é¤ËÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡È¤Ê¤Ç¤·¤³·³ÃÄ¡É¤Î²÷¿Ê·â¤Ë´üÂÔ¤·¤è¤¦¡£
¡ÚÆüËÜÀª¤Î½Ð¾ìÍ¥Àè½ç°Ì¡Û¢£¥«¥Æ¥´¥ê¡¼1¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°80°Ì°ÊÆâ¡ËŽ¥»³²¼ÈþÌ´ÍŽ¥ÃÝÅÄÎï±ûŽ¥Èª²¬Æà¼ÓŽ¥À¾¶¿¿¿±ûŽ¥´ä°æÌÀ°¦Ž¥´ä°æÀéÎçŽ¥¾¡¤ß¤Ê¤ßŽ¥¸Å¹¾ºÌ²ÂŽ¥ÇÏ¾ìºé´õŽ¥µÈÅÄÍ¥Íø¢£¥«¥Æ¥´¥ê¡¼3¡Ê²áµî5¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Í¥¾¡¼Ô¡ËŽ¥ºûÀ¸Í¥²Ö¢£¥«¥Æ¥´¥ê¡¼9¡Ê¥¨¥×¥½¥ó¡¦¥Ä¥¢¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10¡ËŽ¥¸¶±Ñè½²Ö¢£¥«¥Æ¥´¥ê¡¼15¡ÊQ¥·¥ê¡¼¥º¥È¥Ã¥×25¡ËŽ¥Ý¯°æ¿´ÆáŽ¥À¾Â¼Í¥ºÚŽ¥½ÂÌîÆü¸þ»Ò
