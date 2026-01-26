¤Þ¤ë¤Ç¥¸¥ã¥ó¥Ü¡ª¡¡ºûÀ¸Í¥²Ö¤Ï¥À¥¦¥ó¤ÎÄÀ¤ß¹þ¤ß¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤Çµå¤ò¶¯¤¯²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª
¡ÖÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤ò2ÅÙÀ©¤·¤¿ºûÀ¸Í¥²Ö¡£¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤Ë»Õ»ö¤·¤¿Èà½÷¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¡¢ÂçÀ¾æÆÂÀ¥³¡¼¥Á¤Ë¾Ü¤·¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Û¥À¥¦¥ó¤Ç¿¿²¼¤ËÄÀ¤ß¹þ¤ß¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡¡ºûÀ¸¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¥È¥Ã¥×¤Ç¾åÂÎ¤òÂç¤¤¯¥Í¥¸¤ê¡¢¥À¥¦¥ó¤Ç¤ÏÄÀ¤ß¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¶¯Îõ¤Ê¥¿¥á¤òºî¤ë¡¢Ä¶¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤Ï¼ê¸µ¤ò±ó¤¯¤Ë¾å¤²¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥¯¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼êÀè¤Ï»È¤ï¤º¤ËÂÎ´´¤òÂç¤¤¯Ç±Å¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¼¤¤¥È¥Ã¥×¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£²¼È¾¿È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥¢¥É¥ì¥¹¤È·Á¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅÚÂæ¤ò¥É¥Ã¥·¥ê¤È¤µ¤»¡¢¾åÂÎ¤ò²ó¤¹¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÇ±Å¾º¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¾åÂÎ¤òÄÀ¤ß¹þ¤Þ¤»¤ÆÃÏÌÌ¤ò¶¯¤¯Æ§¤à»ÑÀª¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾Â¤ÇÃÏÌÌ¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÇÃÏÌÌÈ¿ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂÎ¤Î²óÅ¾¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÇØÃæ¤¬´Ý¤Þ¤ë¤è¤¦¤ËÁ°·¹¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Äã¤¯Ä¹¤¯²¡¤·¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Î¤è¤¦¤ÊÄÀ¤ß¹þ¤ó¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ëÆ°¤¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤é¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò¶»¤ÎÁ°¤ÇÊú¤¨¤¿ÁÇ¿¶¤ê¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¶»¤ÎÁ°¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ò»Ù¤¨¤Æ¥È¥Ã¥×¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÚ¤êÊÖ¤·¤ÇÎ¾¥Ò¥¶¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¥À¥¦¥ó¤Î·Á¤òºî¤ê¡¢ÃÏÌÌ¤òÆ§¤ó¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Ê¤¬¤éÂÎ¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µå¤ò¶¯¤¯²¡¤·¹þ¤á¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î·Á¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ¤ª»î¤·¤¢¤ì¡£¢£ºûÀ¸Í¥²Ö¤µ¤½¤¦¡¦¤æ¤¦¤«¡¿ 2001Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÏÂÀ½¥Þ¥¥í¥¤¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¡ÖÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤ò2ÅÙÀ©¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤Ë»ØÆ³¤ò¶Ä¤¤¤À°ì¿Í¡£¥¢¡¼¥¹À½Ìô½êÂ°¡£¢£ÂçÀ¾æÆÂÀ¤ª¤ª¤Ë¤·¡¦¤·¤ç¤¦¤¿¡¿ 1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£ÀÄÌÚÀ¥ÎáÆà¤ÎÂÓÆ±¥¥ã¥Ç¥£¤òÌ³¤á¤ë¥Ä¥¢¡¼¥×¥í¥³¡¼¥Á¡£ºÇ¿·ÍýÏÀ¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½÷»Ò¥×¥í¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò½ÏÃÎ¤¹¤ë¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¡üº´µ×´Ö¼ëè½¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾ÜºÙÊ¬ÀÏ¡ª¡¡´ØÏ¢µ»ö¡Ø½÷²¦º´µ×´Ö¼ëè½¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤¬¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¡¡¥È¥Ã¥×¤Ç°ìÅÙ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¤ò´Ë¤ä¤«¤ËÆþ¤ì¤ë¡ª¡Ù¤ò¾Ü¤·¤¯ÆÉ¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
