¿û¾ÂºÚ¡¹¤Ï3¡¦5W¤Ç¤Ê¤¯4¡¦7W¤ò°¦ÍÑ¡¡¹½¤¨¤¿¤È¤¤Î¥í¥Õ¥È¤Î¸«¤¨Êý¤¬¡Ö°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
ºòµ¨¡¢¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡×°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¾¡Íø¤òµó¤²¡¢¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»3¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¿û¾ÂºÚ¡¹¡£¥Õ¥§¡¼¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëÈà½÷¤¬¤³¤À¤ï¤ë¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¾ÜºÙ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡£
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª14¡Ü¡Ù¡Ê8ÅÙ¡Ë¤Ë¡ØTOUR AD PT-5S¡Ù¤òºÎÍÑ¡£º£Ç¯¤«¤é¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª14¡Ü¡Ù¤ò¿·¤¿¤ËÅêÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»ä¤Ï¥Õ¥§¡¼¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿¶¤Ã¤Æ¤âº¸¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¥¯¥é¥Ö¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿¶¤Ã¤Æ¤âº¸¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤·¡¢Èôµ÷Î¥¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥ó¤ÈÃÖ¤¤¤¿¤È¤¤ÎºÂ¤ê¤â¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¥¼¥¯¥·¥ª¤ÎÂÇ´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£¡ÖÁ°¤Ï¡È¥«¥¡¼¥ó¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¡È¥´¥ó¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡Ê¾Ð¡Ë¡£µÛ¤¤ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£FW¤Ë¤â¿·¥¼¥¯¥·¥ª¤òÅêÆþ¡£4W¡¦7W¤Ï¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª14¡Ü¡Ù¡Ê16.5ÅÙ¡¦20ÅÙ¡Ë¤Ë¡ØTOUR AD PT-5S¡Ù¤òº¹¤·¹þ¤ó¤À¥â¥Ç¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£3W¤Ç¤Ï¤Ê¤¯4W¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ö3W¤Ç¤Ï¤Ê¤¯4W¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ëµå¤¬¾å¤¬¤ë¤·¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ÎÂç¤¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¹½¤¨¤¿¤È¤¤Ë¼ã´³¥í¥Õ¥È¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤â°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢°Õ³°¤È3W¤ÈÈôµ÷Î¥¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×7W¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ö7W¤Ï¥í¥Õ¥È¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ø¥Ã¥É¤âÂç¤¤¯¡¢UT¤è¤ê¤âµå¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥é¥Õ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÈô¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ï5I¡ÁPW¤Ç¡Ø¥¹¥ê¥¯¥½¥ó ZXi5¡Ù¤Ë¡ØN.S.PRO ZELOS 8S¡Ù¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÀ¤Î¹â¤µ¤Ë¹û¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÖÂÇ´¶¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Æ¡¢µå¤â¤·¤Ã¤«¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÀ¤¬¤È¤Æ¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¥Õ¥§¡¼¥É¤âÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÇ²»¤âËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»³·¿¥½¡¼¥ë¤ÎÈ´¤±¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡ØN.S.PRO ZELOS 8S¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤òÀä»¿¤¹¤ë¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¥Ï¡¼¥É¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µå¤¬¾å¤¬¤ë¤·¡¢ÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¤Ç¤Ï¥é¥Õ¤¬Ä¹¤¯¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤â¹Å¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ë¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¿û¾Â¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£¥¹¥³¥¢¥á¥¤¥¯¤ËÇº¤à¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ú¿û¾ÂºÚ¡¹¤Î¥¯¥é¥Ö¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡Û 1W¡§¥¼¥¯¥·¥ª14¡Ü¡Ê8ÅÙ¡¿TOUR AD PT-5S¡Ë4¡¦7W¡§¥¼¥¯¥·¥ª14¡Ü¡Ê16.5¡¦20ÅÙ¡¿TOUR AD PT-5S¡Ë5U¡§¥¼¥¯¥·¥ª14¡Ü¡Ê23ÅÙ¡¿TOUR AD U65-S¡Ë5I¡ÁPW¡§¥¹¥ê¥¯¥½¥óZXi5¡ÊN.S.PRO ZELOS 8S¡Ë48ÅÙ¡§¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É RTZ¡ÊN.S.PRO850GH S¡Ë52¡¦56ÅÙ¡§¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥ÉRTX6 ZIPCORE¡ÊN.S.PRO850GH S¡ËPT¡§¥Ô¥ó PING 2021 PUTTER TYNE CBALL¡§¥¹¥ê¥¯¥½¥óZ-STAR XV¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤µ¤Ê¤¤Ì¾´ï¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤òÄ´ºº¡£´ØÏ¢µ»ö¡ØÀ¾¶¿¡¢»³²¼¡¢º´µ×´Ö¡¢¸¶¡¢²ÏËÜ¡¢´ä°æ»ÐËå¤é½÷»Ò¥×¥í¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ëÆðÅ´¥¢¥¤¥¢¥ó¤È¤Ï¡©¡Ú26Ì¾¤Î¥â¥Ç¥ëÄ´ºº¡Û¡Ù¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤¬¤ï¤«¤ë¡£
