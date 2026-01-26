¡Ú Çò·ìÉÂ ¡Û¥Í¥¤¥Ü¡¼¥ë¤µ¤ó¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ëØí´µ¤Ç¡Ö£´£°¡¥£µ¡ëC¡×¤ÎÈ¯Ç®¡¡¡Ö¿ÈÂÎÃæ¤¬ÄË¤¤¡×¡Ö´¨¤«¤Ã¤¿¤êÇ®¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ç¿ÈÂÎ¤¬¤Ä¤é¤¤¡×
Çò·ìÉÂ¤ò¸øÉ½¤·¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Í¥¤¥Ü¡¼¥ë¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ËØí´µ¤·¡¢¿¼¹ï¤ÊÂÎÄ´°²½¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥¤¥Ü¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï22Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç37.8ÅÙ¤ÎÈ¯Ç®¤ä´ØÀáÄË¤Ê¤É¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶A·¿¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤Ç»à¤Ì¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÇò·ìÉÂ´µ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤ë¤È¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¸ú²ÌÈ´·²¤Ç»à¤Ì¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿¸·¤·¤¤¾õ¶·¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
25Æü¤Ë¤Ï¡ÖµßµÞ¼Ö¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÅê¹Æ¤â¹Ô¤¤¡¢¡Ö¸Æ¤ÖÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤Èµ¤¹¤Ê¤É¡¢°ì¹ï¤òÁè¤¦»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤â¡ÖÁ´¿È¤Î´ØÀá¤¬ÄË¤¤¡×¡Ö´¨¤«¤Ã¤¿¤êÇ®¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ç¿ÈÂÎ¤¬¤Ä¤é¤¤¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
¹¹¤Ë¡Ö»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÌô¤ò°û¤ó¤ÇÍÍ»Ò¸«¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÈáÄË¤Ê¶»¤ÎÆâ¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÉé¤±¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡£Ã¦¿å¾É¾õ¤È¤«¤Ë¤â¤ªµ¤¤òÉÕ¤±²¼¤µ¤¤¡×¡Ö¿É¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¡¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯²óÉü¤·¤Þ¤¹¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö´èÀ²¤Ã¤Æ¡ªÌô¤¬¸ú¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÌµÍý¤»¤º¤ËµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
