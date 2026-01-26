◇バドミントン インドネシアマスターズ2026（20日〜25日、ジャカルタ）

バドミントンの五十嵐有紗選手が自身のインスタグラムを更新。インドネシアマスターズの決勝を棄権したワケを明かしました。

昨年9月から志田千陽選手とペアを組みプレーしている五十嵐選手。今大会は、志田選手が国内大会を控えていたこともあり、郄橋美優選手とペアを組み出場していました。ワールドツアーでペアを組むのは初となっていましたが、決勝へ進出。しかし棄権での決勝敗退となっていました。

五十嵐選手は表彰式を終えてSNSを更新。「決勝戦は美優の高熱の為、棄権させていただくことになりました。美優自身もインドネシアの大会、会場でプレーするのが本当に楽しいと言っていて、出場したいと言う思いを強く持っていたのですが、身体が1番大切なので、2人でプレーする姿をお見せすることができなく、私達自身も残念な気持ちでいっぱいです」とつづり、棄権の理由を明かしました。

続けて五十嵐選手は「ここまで、美優のおかげで2人でいいプレーができて、決勝の舞台まで進めたので、美優には感謝の気持ちでいっぱいですし、応援してくれてた、たくさんのファンの方々にも感謝の気持ちでいっぱいです」と、郄橋選手やファンへ感謝の思いをつづりました。

表彰式では、金メダルを獲得したマレーシアのタン パーリー選手、ティナ ムラリタラン選手ペアと写真を撮ってもらったことも明かした五十嵐選手。ファンからもねぎらいの声が寄せられました。

この投稿を郄橋選手も自身のSNSで共有しました。