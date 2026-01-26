¡Ú°ÙÂØ¡Û1/26-1/30¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë
Àè½µ¡Ê1·î19Æü½µ¡Ë¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡áÆüÊÆ¶¨Ä´²ðÆþ»×ÏÇÉâ¾å¤Ç±ß¹â¤ØµÞÈ¿Å¾
ÆüÊÆ¤Î¡Ö¥ìー¥È¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¡×´ÑÂ¬¡á155±ßÂæ¤Ø±ß¹â¤Ë
Àè½µ¡Ê1·î19Æü½µ¡Ë¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Ï158±ßÁ°¸å¤Ç¤Î¾®Æ°¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶âÍËÆü¤ÎÆü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢°ì»þ159±ßÂæ¤Þ¤Ç±ßÇä¤ê³ÈÂç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤½¤³¤ÇÆüËÜ¤ÎÄÌ²ßÅö¶É¤¬°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ë²ðÆþ¤¹¤ëÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¡¢Æü¶ä¤Î¡Ö¥ìー¥È¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Ï°ì»þ158±ß³ä¤ì¤Þ¤ÇµÞÈ¿Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢NY»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢NYÏ¢¶ä¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ìー¥È¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Î´ÑÂ¬¤âÎ®¤ì¡¢ÆüÊÆ¶¨Ä´ÊÆ¥É¥ëÇä¤ê²ðÆþ¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤âÉâ¾å¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Ï155±ßÂæ¤Þ¤Ç°ìÃÊ°Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½1»²¾È¡Ë¡£¡Ú¿ÞÉ½1¡ÛÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÎÊ¬Â¥Á¥ãー¥È¡Ê2026Ç¯1·î23Æü～¡Ë ½Ð½ê¡§¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥ìー¥ÀーFX
¤³¤Î¤È¤³¤íÊÒ»³ºâÌ³Áê¤òÉ®Æ¬¤Ë±ß°Â¤Ø¤Î¤±¤óÀ©¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ±ßÇã¤¤²ðÆþ¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤¤¤Ë±ßÇã¤¤²ðÆþ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤·¤«¤â¤½¤ì¤¬2024Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜÃ±ÆÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüÊÆ¶¨Ä´²ðÆþ¤È¤Ê¤ê±ß°Â¤òÈ¿Å¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆüËÜÃ±ÆÈ²ðÆþ¤Ç¤Ïº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿±ß°ÂÁË»ß
ÆüËÜ¤ÎÄÌ²ßÅö¶É¤Ï¡¢2022Ç¯¡¢2024Ç¯¤ÈÃÇÂ³Åª¤Ë±ß°Â¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Î°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ø¤Î²ðÆþ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²ðÆþ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿Æü¤Ï´ðËÜÅª¤ËºÇÂç5±ß¶á¤¯¤ÈÂç¤¤¯±ß¹â¤ËÌá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Î±ß°Â¤Ï¡¢Ã»´üÇäÇã¤ò¹Ô¤¦Åêµ¡¶Ú¤¬¼çÆ³¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½2»²¾È¡Ë¡£¤½¤ÎÅêµ¡¶Ú¤¬²áÂç¤Ê±ßÇä¤ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢²ðÆþ¤Ë¤è¤êÃ»´üÅª¤ËºÇÂç5±ß¤â±ß¹â¤ËÆ°¤¯¤È±ßÇä¤ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÂ»¼º¤¬³ÈÂç¤¹¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Â»¼º³ÈÂç¤ò²óÈò¤¹¤ëÉ¬Í×¤«¤éÅêµ¡¶Ú¤¬±ßÇã¤¤Ìá¤·¤ËÅ¾´¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ°ÙÂØÁê¾ì¤â±ß°Â¤¬È¿Å¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬´ðËÜ¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¿ÞÉ½2¡ÛÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÈCFTCÅý·×¤ÎÅêµ¡¶Ú¤Î±ß¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ê2022Ç¯1·î～¡Ë ½Ð½ê¡§¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥ìー¥ÀーFX
¤¿¤ÀºÇ¶á¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿Åêµ¡±ßÇä¤ê¼çÆ³¤Î±ß°Â¤È¤Ï°ã¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Þ¤Ç¤È°Û¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÊÆ¥É¥ëÇä¤ê²ðÆþ¤Ç±ß°Â¤òÈ¿Å¾¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤·üÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î°ÙÂØ²ðÆþ¤Ï¡¢2022Ç¯°Ê¹ß±ß°Â¤¬³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»ß¤á¤ë¡ÖºÇ¸å¤ÎºÖ¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê±ß°ÂÁË»ß¤Î¡ÖºÇ¸å¤ÎºÖ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌò³ä¤òº£²ó¤â²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢±ß°Â¤Ë¤Ï»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë·üÇ°¤â¤¢¤ê¡¢°ìµ¤¤ËÆüÊÆ¶¨Ä´²ðÆþ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
1998Ç¯¡¢Á°²ó¤ÎÆüÊÆ¶¨Ä´ÊÆ¥É¥ëÇä¤ê²ðÆþ¤Î¶µ·±
Á°²ó¤ÎÆüÊÆ¶¨Ä´ÊÆ¥É¥ëÇä¤ê²ðÆþ¤Ï¡¢1998Ç¯6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þÆüËÜ¤Ç¤ÏÂç¼ê¤Î¾Ú·ô¡¢¶ä¹Ô¤Ê¤É¤ÎÇËÃ¾¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤É·ÐºÑ´íµ¡¤ÎÍÍÁê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇÂ³¤¤¤¿±ß°Â¤ÏÆüËÜÃ±ÆÈ¤Ç¤Î°ÙÂØ²ðÆþ¤Ç¤â»ß¤Þ¤é¤º¡¢¡ÖºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬ÆüÊÆ¶¨Ä´ÊÆ¥É¥ëÇä¤ê²ðÆþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤ÎÊÆ¥¯¥ê¥ó¥È¥óÀ¯¸¢¤Ï¡¢ÂÐÃæ³°¸ò¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤«¤é¥Ðー¥¿ー¼è°ú¤È¤·¤Æ°ìÅÙ¤À¤±ÆüÊÆ¶¨Ä´¤ÎÊÆ¥É¥ëÇä¤ê²ðÆþ¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡Ö¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¡×¤Î¶¨Ä´²ðÆþ¤Î¸ú²Ì¤Ï¸Â¤é¤ì¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯±ß°Â¤ÏºÆÇ³¡£±ß°Â¤¬¤è¤¦¤ä¤¯½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É´íµ¡¡×¤¬Éâ¾å¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤¬µÞÍî¤¹¤ëÃæ¤ÇFRB¡ÊÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ë¤¬¶ÛµÞÍø²¼¤²¤ËÅ¾´¹¤·¡¢ÊÆ¥É¥ë¤¬µÞÍî¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÆ¥É¥ë¤Î¡Ö¼«ÌÇ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°Ê¾å¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢º£²óÆüÊÆ¶¨Ä´ÊÆ¥É¥ëÇä¤ê²ðÆþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç±ß°Â¤¬»ß¤Þ¤ë¤«¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÊÆ¥É¥ëÇä¤ê²ðÆþ¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢ºÇ¶á¤Ë¤«¤±¤Æ¡ÖÊÆ¥É¥ëÎ¥¤ì¡×¤È¤·¤Æ±ß°Ê³°¤ÎÄÌ²ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÊÆ¥É¥ë°Â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÊÆ¥É¥ëÇä¤ê²ðÆþËÜ³Ê²½¤ÏÊÆ¥É¥ëË½Íî¤ò¾·¤¯¥ê¥¹¥¯¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç±ß°ÂÁË»ß¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤«¤Ï¤Þ¤À¸«¶Ë¤á¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£½µ¡Ê1·î26Æü½µ¡Ë¤ÎÃíÌÜÅÀ¡áFRBÆÈÎ©À¤ÎÌäÂê¤äÆüÊÆ¶¨Ä´²ðÆþ
FOMC¤ÏÍø²¼¤²¸«Á÷¤ê¤Î²ÄÇ½À¡áÃæ±û¶ä¹Ô¤ÎÆÈÎ©À·üÇ°¤¯¤¹¤Ö¤ë
º£½µ¤Ï1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥«¥Ê¥À¤ÈÊÆ¹ñ¡¢¤½¤·¤Æ1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤ÏÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¶½¹ñ¤Î¶âÍ»À¯ºöÈ¯É½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤Î¶âÍ»À¯ºö¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î1·î29Æü¡ÊÌÚ¡ËÌ¤ÌÀ¤ËÈ¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¡£FOMC¡ÊÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ï¡¢²áµî3²óÏ¢Â³¤ÇÍø²¼¤²¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÍø²¼¤²¸«Á÷¤ê¤¬¤Û¤Ü³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FOMC½ªÎ»¸å¤Ë¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRB¡ÊÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ËµÄÄ¹¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤ÆÃæ±û¶ä¹Ô¤ÎÆÈÎ©À¤Ø¤Î·üÇ°¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÈ¯¸À¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ë¤Ï±ß°Â°ìÉþ¡áº£½µ¡Ê1·î26Æü½µ¡Ë¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ßÍ½ÁÛ¤Ï153～158±ß
Àè½µ¡Ê1·î19Æü½µ¡Ë¤Ï¡¢Æü¶ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë±ßÇä¤ê¥È¥é¥¤¡¢°ì»þ159±ßÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆüÊÆ¶¨Ä´¤Ë¤è¤ë±ß°ÂÁË»ß²ðÆþ¤Ø¤Î·Ù²ü¤Ê¤É¤ò¼ç¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ï±ß¹â¤ËµÞÈ¿Å¾¤¹¤ë¤È¤³¤í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯10·î¤Î¹â»ÔÀ¯¸¢ÃÂÀ¸¤òÁ°¸å¤·¤Æ¹¤¬¤Ã¤¿ÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò³ä¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¤ß¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëÅª¤Ë¤ÏÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â°ìÉþ¤Î²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½3»²¾È¡Ë¡£¡Ú¿ÞÉ½3¡ÛÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Î½µÂ¥Á¥ãー¥È¡Ê2024Ç¯8·î～¡Ë ½Ð½ê¡§¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥ìー¥ÀーFX
°Ê¾å¤«¤é¡¢ÌÜÀèÅª¤Ë¤ÏÊÆ¥É¥ëÈ¿Íî¥ê¥¹¥¯¤ò»î¤·¡¢¾åÃÍ¤Î½Å¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£½µ¡Ê1·î26Æü½µ¡Ë¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Ï153～158±ß¤ÇÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ ¹± ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¥Áー¥Õ¡¦FX¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È