ÉÍ²¬¸¶È¯¥Ç¡¼¥¿ÉÔÀµÁàºî¡¢µ¬À©°Ñ¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº»Ï¤Þ¤ë¡ÄÃæÉôÅÅÎÏ¡Ö³§ÍÍ¤òÎ¢ÀÚ¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×
¡¡ÃæÉôÅÅÎÏÉÍ²¬¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¡ÊÀÅ²¬¸©¸æÁ°ºê»Ô¡Ë¤Î°ÂÁ´¿³ºº¤Ç¡Ö´ð½àÃÏ¿ÌÆ°¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬°Õ¿ÞÅª¤ËÁàºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Ï£²£¶Æü¡¢ÃæÉôÅÅËÜÅ¹¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¡Ë¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡µ¬À©°Ñ¤ÏÃæÉôÅÅ¤ÎÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢¸¡ºº´ü´Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¿ô¤«·î¤ËµÚ¤Ö¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡µ¬À©°Ñ»öÌ³¶É¤Î¸¶»ÒÎÏµ¬À©Ä£¿¦°÷£µ¿Í¤¬ËÜÅ¹¤ËÆþ¤ê¡¢Æ±Æü¸á¸å£°»þ£µ£°Ê¬º¢¡¢¸¡ºº¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÃæÉôÅÅ¤ÎËÅÄÅ¯Ìé¡¦¸¶»ÒÎÏËÜÉôÄ¹¤¬¡Ö³§¤µ¤Þ¤òÎ¢ÀÚ¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£Á´¼Ò¤òµó¤²¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¸¡ºº¤¹¤ëµ¬À©Ä£¿¦°÷¤Ï¡¢´ð½àÃÏ¿ÌÆ°¤Î¿³ºº¤Ë´Ø¤ï¤ëÊ¬Ìî¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿³ºº»ñÎÁ¤ÎºîÀ®¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¼Ò°÷¤Ø¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ä¥Ç¡¼¥¿¤ÎºîÀ®µÏ¿¤òÄ´¤Ù¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î¸¡ºº¤ÏÌó£³»þ´Ö¹Ô¤¦Í½Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÉôÅÅ¤Ïº£·î£µÆü¡¢ÉÍ²¬¸¶È¯£³¡¢£´¹æµ¡¤Î°ÂÁ´¿³ºº¤Ç¡¢¸¶È¯¤ÎÂÑ¿ÌÀß·×¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ë´ð½àÃÏ¿ÌÆ°¤ò»»½Ð¤¹¤ëºÝ¤ËÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤¥Ç¡¼¥¿¤òÁª¤ó¤Ç²á¾®É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£µ¬À©°Ñ¤Ï¿³ºº¤òÄä»ß¤·¡¢£³·îËö¤Þ¤Ç¤Ë»ö¼Â´Ø·¸¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁÄó½Ð¤òµá¤á¤ë¡ÖÊó¹ðÄ§¼ýÌ¿Îá¡×¤ò½Ð¤·¤¿¡£»³Ãæ¿²ð°Ñ°÷Ä¹¤Ïº£·î£±£´Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÉÔÀµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê½ÅÂç¤ÊÂÐ±þ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÃæÉôÅÅ¤ÎÎÓ¶Õ¸ã¼ÒÄ¹¤Ï£±£¶Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¸¶»ÒÎÏ¤òÃæ¿´¤Ë²òÂÎÅª¤ÊºÆ¹½ÃÛ¤òÁáµÞ¤Ë¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿ÉÔÀµÌäÂê¤ÎÂÐ±þ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÅÅÎÏÂç¼ê£±£°¼Ò¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÅµ¤»ö¶ÈÏ¢¹ç²ñ¤Î²ñÄ¹¤òÆ±ÆüÉÕ¤Ç¼Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡¸¶È¯¤Î¿³ºº¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅÆØ²ì¸¶È¯¡ÊÊ¡°æ¸©¡Ë¤Ç£²£°£²£°Ç¯¤Ë¿³ºº»ñÎÁ¤ÎÌµÃÇ½ñ¤´¹¤¨¤¬È¯³Ð¤·¤¿ºÝ¤ä¡¢ÅìµþÅÅÎÏÇðºê´¢±©¸¶È¯¡Ê¿·³ã¸©¡Ë¤Ç£²£±Ç¯¤Ë¥Æ¥íÂÐºö¤ÎÉÔÈ÷¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢ËÜÅ¹¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£