¤³¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ä¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¼«ÂðÍá¼¼¤òÂç¸ø³«¡ª¾×·â¤Î¡ÖSDGsÉ÷Ï¤¡×¤Ë¡Ö²¿ÆüÌÜ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡×¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê49¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«ÂðÍá¼¼¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¼«ÂðÍá¼¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡£ÍáÁå¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Ï¥¢¥Ò¥ë¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¡¢È¾Ê¬ÊÄ¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¿¤«¤é¤Ï¡¢Æ©ÌÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ªÅò¤¬¤Î¤¾¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª²È¤ÎSDGsÉ÷Ï¤¡¢¤³¤ì¤Ï²¿ÆüÌÜ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÆþÍá¤·¤¿¸å¤¹¤°¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤Î¤ÇÄÀÅÂÊª¤ÏÌµ¤¤¾õÂÖ¡×¤È¡ÈÃí¼á¡É¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡±ÒÀ¸ÈùÀ¸Êª¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ä¤êÅò¤ò°ìÈÕÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¿ô½½Ëü¸Ä¤«¤é¿ôÉ´Ëü¸Ä¤È¡¢ÆþÍáÄ¾¸å¤ÎÌóÀéÇÜ¤ËÁý²Ã¡×¤¹¤ë¤½¤¦¡£¡Ö»Ä¤êÅò¤ÎºÙ¶Ý¤Ï¼ç¤Ë¿Í¤Î¿ÈÂÎ¡ÊÈéÉæ¤Ê¤É¡Ë¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤Î¤¿¤á¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÉÂµ¤¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö»Ä¤êÅò¤ÎÊüÃÖ¤Ï±ÒÀ¸Åª¤Ë¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£