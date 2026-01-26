¡Ö¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×ÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤¬ÊªµÄ¡¡Ä«ÆüÊüÁ÷¤Ï°ÛÎã¤ÎÀ¼ÌÀ¡¢¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¥¹¥È¥Ã¥×
Ä«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¤Ï2026Ç¯1·î23Æü¤Î²ó¤Ç¡¢6¿Í·»Ëå¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾®³Ø6Ç¯À¸¤ÎÄ¹ÃË¤«¤é¡ÖÄ¹ÃË¤òÂå¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÍÍêÆâÍÆ¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢°ÍÍê¼ç¤ÎÄ¹ÃË¤Ï¡Ö¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÊªµÄ¤È¤Ê¤ê¡¢25Æü¤Ë¤Ï¡¢Æ±¶É¤¬°ÛÎã¤Î¡ÖÀ¼ÌÀ¡×¤ò½Ð¤¹»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢Ä¹ÃË¤ä¤ë¤ÎÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
°ÍÍê¼ç¤Ï¡¢¹Åç¸©¤Ë½»¤à¾®³Ø6Ç¯À¸¤Ç¡¢6¿Í·»Ëå¤ÎÄ¹ÃË¡£¤½¤Î²¼¤Ë10ºÐ¡¢8ºÐ¡¢5ºÐ¡¢2ºÐ¡¢0ºÐ¤ÎÄï¤äËå¤¬¤¤¤ë¡£Î¾¿Æ¤Ï¶¦Æ¯¤¤Ç¡¢Êì¿Æ¤¬¼ÒÄ¹¡¢Éã¿Æ¤ÏÊì¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²È»ö¤ÏÉã¿Æ¤È¤³¤Î¾®³Ø6Ç¯À¸¤¬Ã´Åö¡£¿Æ¤¬»Å»ö¤Î»þ¤Ï¡¢ËÍ¤¬Äï¤äËå¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¾õ¶·¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤´ÈÓ¤Î½àÈ÷¡¢ÀöÂõÊª¤ÎÊÒÉÕ¤±¡¢¤ª¤à¤ÄÂØ¤¨¡£¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£Â¾¤Î·»Äï¤â¼êÅÁ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤±¤É¡¢¤·¤Ä¤³¤¯¸À¤ï¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Æ±µéÀ¸¤Ï¼«Í³¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×
¡ÖÀµÄ¾¡¢Ä¹ÃË¤ò¤ä¤ë¤Î¤ËÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
ÃµÄå¤Ø¤Î°ÍÍê¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÄ¹ÃË¤·¤«¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢1Æü¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¼¡ÃË¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£ËÍ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢Ä¹ÃË¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤Î¤»¤¤¤ä¤µ¤ó¤¬¡¢°ÍÍê¼Ô¤ÎÄ¹ÃË¤Î¸µ¤òË¬¤Í¡¢¤ª¤à¤ÄÂØ¤¨¤äÃë¿©ºî¤ê¡¢Äï¤äËå¤ÎÀ¤ÏÃ¡¢ÁÝ½ü¤Ê¤É¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¡£¼¡¤«¤é¼¡¤Ë²¡¤·´ó¤»¤ë²È»ö¤ËÈè¤ì¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é°ÍÍê¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤»¤¤¤ä¤µ¤ó¤Ë¡¢Í§Ã£¤ÈÍ·¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Ä¹ÃË¤¬¡ÖÁ´Á³¡£½µ1²ó¤È¤«2²ó¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£Í§Ã£¤È¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤ªÇñ¤ê²ñ¤È¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Äï¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò½ä¤ê¡¢Êì¿Æ¤È·ã¤·¤¤¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤ê¡¢²áµî¤Ë²È½Ð¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤»¤¤¤ä¤µ¤ó¤¬¡ÖÄ¹ÃË¤òÂå¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î°ÍÍê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Ä¹ÃË¤Ï¡Ö³Ú¤Ç¤¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£1Æü¤Ë¤ï¤¿¤êÄ¹ÃË¤ÎÂçÊÑ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤»¤¤¤ä¤µ¤ó¤ÏÄ¹ÃË¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¡Ö¤ªÁ°¤Ï¤Þ¤À¾®³ØÀ¸¤ä¡£¤Þ¤ÀÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ó¤Ê¤è¡×¤ÈÇØÃæ¤òÃ¡¤¡¢·ãÎå¤·¤¿¡£
VTR¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢Éã¿Æ¤«¤é¤»¤¤¤ä¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤¬³Ý¤±¤é¤ì¤ë°ìËë¤ä¡¢²ÈÂ²¤È¤ªÊÌ¤ì¤Î°§»¢¤ò¤·¤¿¤»¤¤¤ä¤µ¤ó¤¬Èâ¤òÊÄ¤á¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Êì¿Æ¤¬Ä¹ÃË¤Ë¡ÖÊÆ¿æ¤¤¤Æ¡¢7¹ç¡ª¡×¤È¡¢²È¤Î³°¤Þ¤ÇÏ³¤ìÊ¹¤³¤¨¤¿Êì¿Æ¤ÎÀ¼¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤ä¤ó¡×
ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤ÎÀ¼¤Ê¤É¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¤é¤Þ¤¸¤Ç¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤ä¤ó¡£²Ä°¥ÁÛ¤¹¤®¤ë¡×
¡ÖÃµÄå¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¿É¤¹¤®¤ë¡£12ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤Ë²¼¤Î»Ò5¿Í¤ÎÀ¤ÏÃÁ´Éô¤ä¤é¤»¤Æ¤ë¿Æ¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡£¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Î´é¤¬Èè¤ìÀÚ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢»º¸å¤¦¤Ä¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ½¾ð¤ä¤Ã¤¿¡£12ºÐ¤ËÆý»ù¤ÎÀ¤ÏÃ¤µ¤»¤ë¤Ã¤Æ°Û¾ï¡×
¡Ö°é¤ÁÊý¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ç¤¤¤¤¤±¤É¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤¬ÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Êì¿Æ¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡Ö²æ¤¬²È¡¢¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤È¤ä¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡ª¡ª¡ª¥ï¥ó¥Á¡¼¥à¡¢½õ¤±¹ç¤¤¡ª¤Ý¤ó¤Ý¤ó»º¤ó¤Ç°¤«¤Ã¤¿¤Ê¡ª¾Ð¡×
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Î±ê¾å¤Ë¤Ï¡ÖÁ´¤¯ÃÎ¤é¤ó¿Í¤¬¤µ¡¢Æ¿Ì¾¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¹¥¤¾¡¼ê¤«¤¤¤Æ¤µ¡¢¤Þ¤¸¤Ç¤³¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ê¤Î¤¬Èá¤·¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈðëîÃæ½ý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡×
Æ±ÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿Ä«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¤Ï1·î25Æü¡¢SNS¾å¤Ç¤Î¹¤¬¤ë¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤ä²ÈÂ²¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡Ö¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤ä¤´²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢SNSÅù¤Ç¶¯¤¤ÈãÈ½¤äÈðëîÃæ½ý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤ä¤´²ÈÂ²¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¡¢Á§º÷¤äÀÜ¿¨¤Ï¸·¤Ë¤ª»ß¤á¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤Ï½ÅÍ×¤Ê¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤È¤·¤Æ¶¯¤¯Ç§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢²ÈÂ²¤Î»ö¾ð¤äÆü¾ï¤Î¤¢¤êÊý¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡Ö¤³¤Î¤´²ÈÂ²¤Ç¤ÏÉã¿Æ¤¬²È»ö¡¦°é»ù¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹ÃË¤¬¤½¤ì¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¤È¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈÀ©ºî¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼èºà¼ñ»Ý¤ÎÀâÌÀ¤ÈÆ±°Õ³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÂº¸·¡¦¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆÊÔ½¸¡¦ÊüÁ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¸Ä¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤ÈãÈ½¤äÈðëîÃæ½ý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Öº£¸å¤â¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÈÖÁÈ¤Ë´Ø¤ï¤ë³§ÍÍ¤Î°ÂÁ´¤ÈÂº¸·¤ò¼é¤ë¤³¤È¤òÂè°ì¤ËÈÖÁÈºî¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î»öÂÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢TVer¤Ç¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ÏÄä»ß¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÇÛ¿®Ãæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤ÎÉ½µ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£
¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤Ï¡¢Âç¿Í¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤ÎÀ¤ÏÃ¤ä²È»ö¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¡¦¼ã¼Ô¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£°ìÈÌ¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¿©»ö¤Î½àÈ÷¤äÁÝ½ü¡¢ÀöÂõ¤È¤¤¤Ã¤¿²È»ö¡¢¸«¼é¤ê¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÀ¤ÏÃ¡¢ÌÜ¤ÎÎ¥¤»¤Ê¤¤²ÈÂ²¤ÎÎå¤Þ¤·¤Ê¤É¤Î´¶¾ðÌÌ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢³Ø¶È¤äÍ§¿Í´Ø·¸¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬2020Ç¯ÅÙ¡¢21Ç¯ÅÙ¤ËÄ´ºº¤·¤¿¼ÂÂÖÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î°ÍÍê¼Ô¤ÈÆ±¤¸¾®³Ø6Ç¯À¸¤ÇÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤¬¡Ö¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤Ï6.5%¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢À¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»ùÆ¸¤ËÉÑÅÙ¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Ç¤ÏÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¡Ö¤Û¤ÜËèÆü¡×À¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£