²¬»³»ÔÌò½ê

¡¡²¬»³»Ô¤Ï¡¢1·î27Æü¸ø¼¨¡¦2·î8ÆüÅê³«É¼¤Î½°±¡Áª¤ÈºÇ¹âºÛÈ½½êºÛÈ½´±¹ñÌ±¿³ºº¤ÎÅêÉ¼½êÆþ¾ì·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀ¤ÂÓ¤´¤È¤ÎÉõÅû¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¸Ä¿Í°¸¤Î¤Ï¤¬¤­¡×¤ÇÁ÷ÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£

¡¡»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÉõÅû¤Î½àÈ÷¤äÉõÆþ¤Î»þ´Ö¤ò¸º¤é¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯ÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐ±þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢½°±¡Áª¤¬1·î28Æü～2·î7Æü¡¢ºÇ¹âºÛºÛÈ½´±¹ñÌ±¿³ºº¤¬2·î1Æü～2·î7Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´üÆüÁ°ÅêÉ¼½ê¤Ï»ÔÆâ20¥«½ê¤ËÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£

¡¡»ÔÁª´É¤Ï¡ÖÆþ¾ì·ô¤¬¼ê¸µ¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢´üÆüÁ°ÅêÉ¼½ê¤ËÈ÷¤¨ÉÕ¤±¤Î¡ØÀëÀÀ½ñ¡Ù¤Ëµ­Æþ¤¹¤ì¤ÐÅêÉ¼¤Ç¤­¤ë¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£