¡ÚË¿Ã·»Äï¡ª¡ÛÂè£´ÏÃ»ëÄ°Î¨¤Ï£±£³¡¦£±¡ó¡¡¼¡²óÍ½¹ð¤ËÂçÊªÇÐÍ¥¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¡Ö¶¯Îõ¡×¡ÖÂ¸ºß´¶¤ä¤Ð¤¹¤®¡×ËûÀÖÑ»
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÃçÌîÂÀ²ì¼ç±é¤Î£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤ÎÂè£´ÏÃ¤¬£²£µÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢À¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤¬£±£³¡¦£±¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬£²£¶Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¿ô»ú¤Ï´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë
¡¡½é²ó¤Ï£±£³¡¦£µ¡ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£Âè£²ÏÃ¤Ï£±£²¡¦£²¡ó¡¢Âè£³ÏÃ¤Ï£±£²¡¦£¹¡ó¡£º£²ó¤ÏÁ°²ó¤«¤é£°¡¦£²¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¡£¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Ï£·¡¦£·¡ó¡£
¡¡Æ±ºî¤ÏÃçÌî¤¬Ë¿Ã½¨Ä¹¡ÊË¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡ËÌò¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯Ì´¤È´õË¾¤Î²¼Ñî¾å¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£½¨Ä¹¤Î·»¤Ç¡¢Å·²¼Åý°ì¤ò²Ì¤¿¤¹Àï¹ñÉð¾¡¦Ë¿Ã½¨µÈÌò¤ÏÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¿¥ÅÄ¿®Ä¹Ìò¤Î¾®·ª½Ü¡¢¿®Ä¹¤ÎËå¡¦¤ª»ÔÌò¤ÎµÜ粼¤¢¤ª¤¤¤é¤¬½Ð±é¡£µÓËÜ¤Ï¡ÖÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡×¡Ö²ÈÀ¯É×¤Î¥ß¥¿¥¾¥Î¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿È¬ÄÅ¹°¹¬»á¤¬Ã´Åö¡£¸ì¤ê¤Ï½÷Í¥¤Î°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡Âè£´ÏÃ¤Ï¡Ö²³¶¹´Ö¡ª¡×¡£¤Ä¤¤¤Ë¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤¬½Ð¿Ø¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤·¡¢¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤ÈÆ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤ÏÂÐº£Àî·³¤ÎÁ°Àþ´ðÃÏ¤Ç¤¢¤ëÁ±¾È»ûºÖ¡Ê¤¼¤ó¤·¤ç¤¦¤¸¤È¤ê¤Ç¡Ë¤Ë¸þ¤«¤¦¡£·»Äï¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÂçÀï¡Ê¤ª¤ª¤¤¤¯¤µ¡Ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¬¡¢Èà¤é¤Î¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¤«¤Ä¤ÆÉã¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç¡Ê²ÃÃÏ¾¼ù¡Ë¤òÆ¤¤Á²Ì¤¿¤¹¤³¤È¡£¿®Ä¹¤ÏÁ±¾È»ûºÖ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Ê¼¤¿¤Á¤òÁ°¤ËÜü¡Ê¤²¤¡Ë¤òÈô¤Ð¤·¡¢·èÀï¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë²³¶¹´Ö¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¾ë¸Í¤òÆ¤¤ÄÀéºÜ°ì¶ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁ°¤Ë¤·¤¿·»Äï¤Î·èÃÇ¤È¤Ï¡Ä¤ÈÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÎÂè£µÏÃÍ½¹ð¤Ç¤Ï¿®Ä¹¤ÎµÁÉã¤Ç¤¢¤ëºØÆ£Æ»»°¤ò±é¤¸¤ëËûÀÖÑ»¤Î»Ñ¤â¡£½Ð±éÈ¯É½»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤Î¿ôÉÃ¤Î½ÐÈÖ¤À¤¬¡¢ºØÆ£Æ»»°¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Âç¤¤¤ËÌ¥ÎÏÅª¤À¡£´î¤ó¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤ª¼õ¤±¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿Ëû¡£¥Í¥Ã¥È¤Ï¡Ö°ì½Ö¤À¤±±Ç¤Ã¤¿ËûÀÖÑ»¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß´¶¡×¡Ö¼¡²óÍ½¹ð¤ÎËûÀÖÑ»¤µ¤ó¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ê¤¹¤®¡£Â¿Ê¬¼¡²ó¤³¤Ã¤¤ê¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¶¯Îõ¡×¡ÖËûÀÖÑ»¤ÎºØÆ£Æ»»°¤³¤ï¤¹¤®¡×¡ÖÂ¸ºß´¶¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ô¥£¥¸¥å¤¬´°àú¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÁá¤¯¤âÃíÌÜ¤·¤¿¡£