¡ÖÊ¸²½ºâËÉ²Ð¥Çー¡×¤Î26Æü¡¢ÂçÊ¬¸©±§º´»Ô¤Î±§º´¿ÀµÜ¤Ç¤Ï¾ÃËÉ·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÖÊ¸²½ºâËÉ²Ð¥Çー¡×¤Ï1949Ç¯1·î26Æü¤Ëµ¯¤­¤¿ÆàÎÉ¸©¤ÎË¡Î´»û¤ÎÊÉ²è¤¬¾Æ¤±¤¿²Ð»ö¤ò¶µ·±¤È¤·¤è¤¦¤ÈÀß¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

±§º´¿ÀµÜ

¤³¤ÎÆü¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢ËèÇ¯Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÊ¸²½ºâ¤ò²Ð»ö¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

±§º´»Ô¤Ç¤â26Æü¡¢±§º´¿ÀµÜ¤Ç¾ÃËÉ·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿À¿¦¤äÃÏ¸µ¤Î¾ÃËÉÃÄ°÷¤Ê¤É¤ª¤è¤½30¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·±Îý¤Ï¥¿¥Ð¥³¤ÎÉÔ»ÏËö¤¬¸¶°ø¤Ç¶­Æâ¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿ÁÛÄê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÏÃÓ¤Î¿å¤ò¥Ý¥ó¥×¤ÇµÛ¤¤¾å¤²¤ÆÊü¿å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¢¡·±Îý¤Ë»²²Ã¤·¤¿Öà½÷
¡Ö»²ÇÒ¼Ô¤¬°Â¿´¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹²¤Æ¤º¤Ë¤¹¤°À¼³Ý¤±¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¹ÔÆ°¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×

±§º´»ÔÆâ¤Ç¤Ï26Æü¡¢5¤Ä¤Î»û¤Ç¤â·±Îý¤äËÉ²ÐÀßÈ÷¤ÎÅÀ¸¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£