£²·î£±Æü(Æü)¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¿·ÈÖÁÈ¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎóÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥ÈÆüÍËÄ«£¸»þ£³£°Ê¬～¡Ë¤Î¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¸«¤¬ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤ÎÀé²ì¸÷è½¡¦ËÜÅÏÉö¡¦Åì»³Æà±û¤¬¸ø¤Î¾ì¤Ç½é¤á¤Æ»Ñ¤ò¤½¤í¤¨¡¢º£ºî¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¿´¶¤ä¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¡¢±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ⒸABC-A¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
¤Þ¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±þ±ç¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥³¥Ã¥È¥ó¤Î£²¿Í¤âÅÐ¾ì¡ªÀ¾Â¼¿¿Æó¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢Æ±¤¸¤¯¥³¥Ã¥È¥ó¤Î¤¤ç¤ó¤¬ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ËÊÑÁõ¤·¤ÆÅÐÃÅ¡£²ñ¸«¤ÎÅÓÃæ¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤ÎÀé²ì¸÷è½¤¬¡Ö°ìÈÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤¬Ã¥¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤ò¿·¥×¥ê¥¥å¥¢¤¿¤Á¤¬Ì¾¿äÍý¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À³Ú¤·¤¤°ìËë¤â¡ª¡ª
Àé²ì¸÷è½¡¦ËÜÅÏÉö¡¦Åì»³Æà±û¤¬½é¤ªÈäÏªÌÜ¡ª¥³¥Ã¥È¥ó¤¤ç¤ó¤¬¥Ë¥»¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë!?
²ñ¸«¤Ï¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¥³¥Ã¥È¥óÀ¾Â¼¤Ë¤è¤ë¿·¥×¥ê¥¥å¥¢¥·¥êー¥º¤Î¾Ò²ð¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡££²£³ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡×¤Ï¡¢¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò½õ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢Ì¾ÃµÄå¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¼ç¿Í¸ø¡£ÉñÂæ¤Ï¤Ê¤ó¤È£±£¹£¹£¹Ç¯¤Ç¡¢¥Ý¥Á¥¿¥ó¤È¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¸½Âå¤«¤é£±£¹£¹£¹Ç¯¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÏÃ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ⒸABC-A¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
Â³¤¤¤Æ¡¢Àé²ì¸÷è½¡¦ËÜÅÏÉö¡¦Åì»³Æà±û¡¦¥¥å¥¢¥¢¥ó¥µー¡¦¥¥å¥¢¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥å¥¢¥¢¥ë¥«¥Ê¡¦¥·¥ã¥É¥¦¡¢¤½¤·¤ÆÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç¤¢¤ë£Á£Â£Ã¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¦Â¿ÅÄ¹áÆà»Ò¤ËÊÑÁõ¤·¤¿¥³¥Ã¥È¥ó¤¤ç¤ó¤¬ÅÐÃÅ¡£¡Ö»ä¤¬£Á£Â£Ã¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤½¤Î¤â¤Î¡ª¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤ë¤¤ç¤ó¤Ë¡¢À¾Â¼¤¬¡Ö£Á£Â£Ã¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¤È±þ¤¸¤ë¤Ê¤É³Ú¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ⒸABC-A¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
¤Þ¤¿¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Î£³¿Í¤Ï¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ÎÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÈ¯É½¡£
¡Ú¥¥å¥¢¥¢¥ó¥µー¡¿ÌÀÃÒ¤¢¤ó¤Ê¡Û¤ò±é¤¸¤ëÀé²ì¸÷è½¤Ï¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤âÍÄÃÕ±à¤Ç¥×¥ê¥¥å¥¢¤´¤Ã¤³¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¾®³Ø¹»¤ÇÊü²Ý¸å¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥À¥ó¥¹¤ò°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆ´¤ì¤Î¥×¥ê¥¥å¥¢¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢´¶Æ°¤Ç»×¤ï¤ºÎÞ¤¬°î¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈÀ¼Í¥¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊì¤âÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×ⒸABC-A¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
¡Ú¥¥å¥¢¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¾®ÎÓ¤ß¤¯¤ë¡Û¤ò±é¤¸¤ëËÜÅÏÉö¤Ï¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¥×¥ê¥¥å¥¢¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò²¿ÅÙ¤â¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢³¹Ãæ¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤½¤³¤ËÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡ªÀµÄ¾¡¢Ì¤¤À¤Ë¼Â´¶¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤ÏÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¤Ç¤¹¡×ⒸABC-A¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
¡Ú¥¥å¥¢¥¢¥ë¥«¥Ê¡¦¥·¥ã¥É¥¦¡¿¿¹°¡¤ë¤ë¤«¡Û¤ò±é¤¸¤ëÅì»³Æà±û¤Ï¡¢¡Ö£±£°Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡Ø£Ç£Ï¡ª¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¤È¤¤¤¦¥·¥êー¥º¤ÇÍÅÀº¤Î¥Ñ¥Õ¤ò±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¤º¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ç¸«¤Æ¤¤Æ¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÈÆ´¤ì¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¤â¤¦Âô»³¤Î¿§¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¤Æ¡£¤Ç¤â¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¥×¥ê¥¥å¥¢¤È¤·¤Æ¤³¤Î¥·¥êー¥º¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£ⒸABC-A¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
Â³¤¤¤Æ»Ê²ñ¤ÎÀ¾Â¼¤«¤é¡Ö¤Ê¤¼º£²ó¤Î¥·¥êー¥º¤Î¥â¥Áー¥Õ¤òÃµÄå¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¿Ö¤«¤ì¤¿¤¤ç¤óÊ±¤¹¤ëÂ¿ÅÄ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤ÎºîÉÊ¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ø¼«Ê¬¤Ç¸«¤Æ¡¢´¶¤¸¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¡¢ËÜÅö¤ÎÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¤³¤È¡Ù¡£ÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤¬°î¤ì¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿¿¼Â¤Ï±³¤Ë¡¢±³¤¬¿¿¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤Î¹Í¤¨¤òÅú¤¨¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤¿¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ÆÅú¤¨¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¿¿¼Â¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥Ô¥ó¤È¤¤¿¤Î¤¬ÃµÄå¤È¤¤¤¦¥â¥Áー¥Õ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¿ÌÌÌÜ¤ËÊÖÅú¡£ⒸABC-A¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
¥×¥ê¥¥å¥¢¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡Ö²øÅðÃÄ¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤ÎÌÜÅª¤Ï¥¦¥½¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿¶²¤í¤·¤¤À¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ë¤ÏÃ¯¤«¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¤Ë½É¤ë»×¤¤¤Î·ë¾½¡Ø¥Þ¥³¥È¥¸¥å¥¨¥ë¡Ù¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÊÑÁõ¤¬¤È¤Æ¤âÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿ÍÊª¤ËÊÑÁõ¤·¤Ê¤¬¤é¿ÍÃÎ¤ì¤º¤ß¤ó¤Ê¤ÎÂç»ö¤Ê¤â¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¾Ð´é¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥¥å¥¢¥¢¥ó¥µー¤¿¤Á¤Ï¤½¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤ËÍ¦´º¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤£³¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥Ã¥È¥ó¤¤ç¤óÊ±¤¹¤ë¥Ë¥»¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¬µ¯¤³¤¹ÄÁ»ö·ï¤ò¿·¥×¥ê¥¥å¥¢¤¿¤Á¤¬²ò·è¡ª
Â³¤¤¤Æ¡¢¤¤ç¤óÊ±¤¹¤ëÂ¿ÅÄ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¥Þ¥³¥È¥¸¥å¥¨¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢Àé²ì¤¬¤¤¤Þ°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡×Âè£±ÏÃ¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³ÂæËÜ¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖÆ´¤ì¤Î¥×¥ê¥¥å¥¢¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂè£±ÏÃ¤Î¼ýÏ¿¤Î»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦Àé²ì¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸þ¤«¤¦Æ»Ãæ¡¢¡Ö³¬ÃÊ¤Ç³ê¤Ã¤Æ¥¥ì¥¤¤Ë¿¬Ìß¤ò¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤â¥²¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤âËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¼ýÏ¿¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤Ç¤¹¡×¤ÈÂæËÜ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ⒸABC-A¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
¤½¤·¤Æ¤¤ç¤óÊ±¤¹¤ëÂ¿ÅÄ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¬¡¢Àé²ì¤Ë±éµ»»ØÆ³¤ò¤¹¤ë°ìËë¤â¡Ä¡ª¾ðÇ®Åª¤Ê±éµ»»ØÆ³¤¬½ªÎ»¤·¡¢¼¡¤Î¥³ー¥Êー¤Ø°Ü¤í¤¦¤È¤·¤¿½Ö´Ö¡¦¡¦¡¦¤Ê¤ó¤È¡¢Àé²ì¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³ÂæËÜ¤¬Çò»æ¤Î¥Ë¥»¤ÎÂæËÜ¤Ë¤¹¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¡ª¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÁûÁ³¤È¤¹¤ëÃæ¡¢Ì¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¤Î3¿Í¤¬¾õ¶·¤òÎäÀÅ¤ËÀ°Íý¤·¤Ê¤¬¤é¿äÍý¤òÈäÏª¡Ä¡ª¤½¤·¤ÆÈÈ¿Í¤ÏÂ¿ÅÄ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ËÊ±¤·¤¿¤¤ç¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¡¢¡ÖÈÈ¿Í¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È»ØÅ¦¡ª¤Ê¤ó¤È¡¢¤¤ç¤ó¤ÎÀµÂÎ¤Ï¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë²½¤±¤Æ¤¤¤¿²øÅðÃÄ¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡ª¤·¤«¤·¡¢¥¥å¥¢¥¢¥ó¥µー¤È¥¥å¥¢¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¾ô²½µ»¤Ë¤è¤ê¤¤ç¤ó¤ÏÂà»¶¡£Ìµ»ö»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤¿Ì¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¤¿¤Á¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ⒸABC-A¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
¿·¥¥ã¥¹¥È¡õ¥³¥Ã¥È¥ó¤Î£²¿Í¤¬¤¤¤Þ¡Ö¥¥å¥¢¥Ã¥È²ò·è¡×¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¡ª
¤³¤³¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯ËÜÊª¤ÎÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥åー¥µーÂ¿ÅÄ¹áÆà»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¤Î£²¿Í¤â²þ¤á¤Æ¤´ÅÐÃÅ¡£
¡¡¡ÖÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿Ö¤«¤ì¤¿¤¤ç¤ó¤Ï¡¢¡ÖÂç¿Í¤Ç¤â¿¿¼Â¤«¥¦¥½¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ò¥×¥ê¥¥å¥¢¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ¨¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖËå¤Î»Ò¤É¤â¤¬¥×¥ê¥¥å¥¢¤¬Ä¶¹¥¤¤Ç¡¢Á°²ó¤ÎºîÉÊ¤Î¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤ò¤º¤Ã¤È´Ñ¤Æ¤Æ¡¢²¶¤Ï¥¥é¥¥é¥¤¥È¤È¤«¤òÇã¤Ã¤Æ¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éº£²ó¡¢¡Ø¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¤Î»Å»ö¤¹¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡£¤³¤Î»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤ë¤Í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎÌò¤À¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ¶Êª¤Ç¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¾Â¼¤Ï¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¤ò½é¤á¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÃ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤â¤·¤í¤¤¡ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÃ£¤¬¸À¤¦¸ÀÍÕ¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢Âç¿Í¤â»Ò¶¡¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£Í¦µ¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¡Ø°ìÊâ¤ÎÍ¦µ¤¤¬Åú¤¨¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤È¤â¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¹Í¤¨¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡×¤È´¶³´¿¼¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£¡¡ⒸABC-A¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
Â³¤¤¤Æ¡ÖÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤½¤Î¥Ê¥¾¡ª¥¥å¥¢¥Ã¥È²ò·è¡ª¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¼«¿È¤¬¤¤¤Þ¥¥å¥¢¥Ã¥È²ò·è¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¿Ö¤«¤ì¤¿¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö£³ºÐ¤ÎÌÅ¤Ã»Ò¤Ë¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¤ÎPV¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¹¥¤¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¥Ô¥ó¥¯¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¥¢¥ó¥µー¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡ÊÀé²ì¡Ë¡¢¡ÖÃÎ³Ð²áÉÒ¤ò¼£¤·¤¿¤¤¡×¡ÊËÜÅÏ¡Ë¡¢¡ÖÌë·¿¤ÇÄ«¤Ê¤«¤Ê¤«µ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡££²ÅÙ¿²¤¬¼ñÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤½¤í¤½¤íÂ´¶È¤·¤Æ²ò·è¤·¤¿¤¤¡×¡ÊÅì»³¡Ë¤È²óÅú¡£
¥³¥Ã¥È¥ó¤Î£²¿Í¤Ï¡Ö¤¤ç¤ó¤¬·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ë¤Þ¤À¤´½Ëµ·¤òÅÏ¤»¤Æ¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤Î¤¢¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤¯¤°¤é¤¤¤Î¸½¶â¤òÅÏ¤·¤¿¤¤¡×¡ÊÀ¾Â¼¡Ë¡¢¡ÖÇ¯¡¹ÂÀ¤Ã¤Æ´é¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ãý¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ë¸ý¤ÎÃæ¤ÎÆù¤ò³ú¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ·ì¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òº£Ç¯Ãæ¤Ë¤Ï²ò·è¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¤¤ç¤ó¡Ë¤ÈÏÃ¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë£µ¿Í¤«¤é¶»¥¢¥Ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¡ª
À¾Â¼¤Ï¡Ö¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¡¢¤¼¤ÒÏ·¼ãÃË½÷¤ß¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¥×¥ê¥¥å¥¢¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¿È¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÉÊ¹ÔÊýÀµ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡¢¤¤ç¤ó¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤¦¡£ËÍ¤â2¤«·î¤Ë¤Ê¤ë»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¥×¥ê¥¥å¥¢¤ò´Ñ¤»¤Þ¤¹¡ª¡×¡¢Åì»³¤Ï¡ÖÆæ²ò¤¥ß¥¹¥Æ¥êー¤ä¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤Ê¤Éº£¤Þ¤Ç¤Î¥×¥ê¥¥å¥¢¥·¥êー¥º¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢²Ä°¦¤¯¤Ã¤ÆÌÀ¤ë¤¯¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯¤Ã¤Æ¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤é¤·¤µÁ´³«¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡¢ËÜÅÏ¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤Î·Ð¸³¤Ã¤ÆÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÇö¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢»×¤¤½Ð¤¹¤È¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î°ì¤Ä¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥Ôー¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡×¡¢Àé²ì¤Ï¡ÖÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥×¥ê¥¥å¥¢¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÆæ¤Ë¿§¡¹Çº¤ß¤Ê¤¬¤éÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤âË×Æþ¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¿§¡¹¤ÊÆæ¤ò²ò·è¤·¤Ê¤¬¤é´Ñ¤ÆÄº¤±¤¿¤é¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ¸å¤Ë¼ó¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥×¥ê¥¥å¥¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¾Ð¤¤¡¢¾Ð´é¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿²ñ¸«¤Ï¡¢¤ª³«¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ⒸABC-A¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
£²·î£±Æü(Æü)¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¿·ÈÖÁÈ¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎóÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆÆüÍË¤¢¤µ£¸»þ£³£°Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¡£