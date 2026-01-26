¸µÎ¦¼«¸Þ¥Î°æ¤µ¤óÂ»ÇåÁÊ¾Ù¤¬ÏÂ²ò¡¡ÀÈï³²½ä¤ê¡¢°ìÏ¢¤ÎÁÊ¤¨¤¬½ª·ë
¡¡Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤Ç¤ÎÀÈï³²¤òÁÊ¤¨¤¿¸µ¼«±Ò´±¸Þ¥Î°æÎ¤Æà¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤¬¸µÂâ°÷5¿Í¡á¤¤¤º¤ì¤âÄ¨²üÌÈ¿¦¡á¤È¹ñ¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Ï¡¢²£ÉÍÃÏºÛ¤Ç26Æü¡¢¸Þ¥Î°æ¤µ¤ó¤È50Âå¤Î¸µÂâ°÷¡¢¹ñ¤ÎÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤¿¡£¸Þ¥Î°æ¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñ¤¬160Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¡£Â¾4¿Í¤È¤ÏÏÂ²òºÑ¤ß¤Ç¡¢·º»öºÛÈ½¤â30Âå¤Î¸µÂâ°÷¤é¤ÎÍºá¤¬³ÎÄê¡£¼ÂÌ¾¹ðÈ¯¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿°ìÏ¢¤ÎÁÊ¤¨¤¬½ª·ë¤·¤¿¡£¸Þ¥Î°æ¤µ¤ó¤Ï¸á¸å¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¯¡£
¡¡¸Þ¥Î°æ¤µ¤ó¤ÏÊ¡Åç¸©¤Î·´»³ÃóÆÖÃÏ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢ÂÎ¤ò¿¨¤Ã¤¿¤ê²¡¤·ÅÝ¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÀÅªË½¹Ô¤ÇÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤ò¼õ¤±¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯1·î¤ËÄóÁÊ¡£Æ±Ç¯10·î¤Ë¤¦¤Á1¿Í¤È¡¢24Ç¯7·î¤Ë3¿Í¤ÈÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤¿¡£
¡¡¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÁêÃÌ¸å¤ÎÄ´ºº¤äºÆÈ¯ËÉ»ßÁ¼ÃÖ¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°ÂÁ´ÇÛÎ¸µÁÌ³¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤Ï¡ÖÂâ°÷¤Î°Õ¼±²þ³×¤ä»ö°Æ¤Î¿×Â®¤Ê²ò·èÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ê¤É¼Â¸úÀ¤¢¤ëËÉ»ßÂÐºö¤òÄÌ¤¸¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò°ìÀÚµöÍÆ¤·¤Ê¤¤´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£