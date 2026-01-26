¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ë¼¹Ãå¤¹¤ëÍýÍ³¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥É¡¼¥à¹½ÁÛ¡×¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉËÉ±Ò
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬ÎÎÍ¤òÍ×µá¤·¤¿¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¼«¼£ÎÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¡£
¤Ê¤¼¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤¬¡¢¤½¤ìÄø½ÅÍ×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¥¢¥á¥ê¥«¤ÈNATO½ô¹ñ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ò½ä¤ëÂÐÎ©
¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤òÊÆ¹ñ¤¬ÎÎÍ¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤ËÈ¿È¯¤·¤¿²¤½£À¾Â¦½ô¹ñ¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤ë¤È¸ÀÌÀ¡£ÂÐÎ©¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢1·î21Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢NATO¤Î¥ë¥Ã¥Æ»öÌ³ÁíÄ¹¤È²ñÃÌ¡£
º£¸å¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÌäÂê¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¡ÖÏÈÁÈ¤ß¡×¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¹ñ¡¹¤Ë´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤È¸ÀÌÀ¡¢ÂÐÎ©¤ÎÌ·¤òÁÐÊý¤¬Ç¼¤á¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÈÏÈÁÈ¤ß¡É¤Ç¤Ï¡¢²¿¤¬ÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡©
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤Ï¡ÖÈà¤é¡ÊÀ¾Â¦²¤½£½ô¹ñ¡Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥É¡¼¥à¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¹ÛÊª»ñ¸»¤Ë¤â´ØÍ¿¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£²æ¡¹¤âÆ±ÍÍ¤À¡×¡ÊÊÆCNBC 2026/£±/21ÉÕ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¹ÛÊª»ñ¸»¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤¬ËäÂ¢ÎÌÀ¤³¦Âè8°Ì¤È¤µ¤ì¤ë´õÅÚÎà¡Ê¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ë¤À¤í¤¦¡£´õÅÚÎà¸µÁÇ¤Ï¡¢Ê¼´ï¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¤Ê¤É¤Ç¡¢¼çÍ×¤Ê¸¶ºàÎÁ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¡¢¸½ºß¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ëÃæ¹ñ¤Ø¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹°ÍÂ¸ÅÙ¤òÄã¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÍ¢ÆþÀè¤òÃæ¹ñ°Ê³°¤Ë¤â¹¤²¤ëÊýºö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤è¤êÀè¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥É¡¼¥à¡É¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥É¡¼¥à¹½ÁÛ¤È¤Ï¡¢ÂèÆó¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬È¯É½¤·¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¼°Ò¡¢ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢·²¤ì¤ÆÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¥É¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¤Î¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ëËÉ±Ò¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ï¡¢½¾Íè¡¢Å¨ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Å¨ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÈ¯¼ÍÊáÂª¡¦ÄÉÈø¤ò¼çÇ¤Ì³¤È¤¹¤ëSBIRS-GEO±ÒÀ±¤È¡¢Â¾¤Î±ÒÀ±¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¹âÀÇ½¥»¥ó¥µ¡¼¡¢SBIRS-HIGH¤òÇÛÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ê¢¨SBIRS=Space-Based Infrared System¡§±§ÃèÇÛÈ÷·¿ÀÖ³°Àþ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë
¤·¤«¤·¡¢Â®ÅÙ¤¬Â®¤¤¤¦¤¨¤Ëµ°Æ»¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¶ËÄ¶²»Â®¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¡£SBIRS±ÒÀ±¤ä¥¤¡¼¥¸¥¹´Ï¤«¤éÈ¯¼Í¤¹¤ëSM-3·Þ·â¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¤¿·¤¿¤Ê¤ë¶¼°Ò¡¢¥Þ¥Ã¥Ï5°Ê¾å¤ÈÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ëÊÂ¤ß¤ÎÂ®ÅÙ¤ÇÈô¤Ó¡¢µ°Æ»¤òÊÑ¤¨¤ë¶ËÄ¶²»Â®¥ß¥µ¥¤¥ëÅù¤â·Þ·â¤Ç¤¤ëÂÖÀª¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Á°½Ò¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¡È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥É¡¼¥à¡É¹½ÁÛ¤À¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¶ËÄ¶²»Â®¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò·Þ·â¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¹âÂ®¤ÇÊÑ²½¤¹¤ëµ°Æ»¤òÊáÂª¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«±§Ãè·³¤Ï¡¢¹âÀÇ½¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤òÀÑ¤ó¤À¿Í¹©±ÒÀ±HBTSS¤òÂçÎÌ¤ËÃÏµå¤Î¼þ¤ê¤òÄãµ°Æ»¤ÇÈô¤Ð¤·¡¢Áê¸ß¤ËÏ¢ÀÜ¡£·Þ·â¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤òÂ¨ºÂ¤Ë·Þ·â¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÁ÷ÉÕ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ê¡¢¶ËÄ¶²»Â®¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÊáÂª¡¦ÄÉÈø¤¹¤ë·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¢¨HBTSS ¡áHypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor¡§¶ËÄ¶²»Â®¡¦ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ëÄÉÀ×±§Ãè¥»¥ó¥µ¡¼¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢Å¨¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÈ¯¼Í¤ò±ÒÀ±¤ÇÊáÂª¤·¡¢ÄÉÈø¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÄÉÀ×¥Ç¡¼¥¿¤òÃÏ¾å¤ä³¤¾å¤Î·Þ·â¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÁ÷ÉÕ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¼õ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¤äÃÏ¾å¤ä³¤¾å¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÄÉÈø¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ±§Ãè·³¤Î¥Ô¥È¥¥¥Õ¥£¥¯´ðÃÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«ËÜÅÚËÉ±Ò¤Î´ã¡¡¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎµðÂç¥ì¡¼¥À¡¼
¡Ö¥Ô¥È¥¥¥Õ¥£¥¯´ðÃÏ¤Î±§Ãè·³Í×°÷¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼çÍ×Áá´ü·Ù²ü±ÒÀ±·²¤Ç¤¢¤ë±§ÃèÇÛÈ÷·¿ÀÖ³°Àþ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊSBIRS¡Ë±ÒÀ±¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Î±¿ÍÑ¤ÈÊ¬ÀÏ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊChristian P. Martin Pituffik Space Base: What To Know About The Northernmost US Military Air Base¡Ë¤È¤Îµ½Ò¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£
SBIRS±ÒÀ±¤Ï¡¢ÃÏ¾å¤ä³¤¾å¤Ç¡¢ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÈ¯¼Í¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢ÆÍÈ¯Åª¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÀÖ³°Àþ¤òÊáÂª¡£Èô¤ÓÂ³¤±¤ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÊ®¼Í¤äÊ®¼Í½ªÎ»¸å¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÀèÃ¼ÉôÊ¬¤¬Âçµ¤·÷¤ËºÆÆÍÆþ¤·¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ëÇ®¤âÊá¤é¤¨¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎSBIRS±ÒÀ±¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¡¢¸å½Ò¤¹¤ëUEWR¥ì¡¼¥À¡¼¤ËÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÄÉÀ×¤ò°ú¤·Ñ¤¬¤»¤ì¤Ð¡¢ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÄÉÀ×¤Ï¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ê¢¨UEWR=Upgraded Early Warning Radar¡§Ç½ÎÏ¸þ¾å·¿Áá´ü·Ù²ü¥ì¡¼¥À¡¼¡Ë
¥Ô¥È¥¥¥Õ¥£¥¯´ðÃÏ¤ÎËÌÅìÌó5.6km¤Ë¤Ï¡¢±ÒÀ±¤Î´ÉÀ©¤ò¹Ô¤¦Âè22±§ÃèºîÀïÂâ¤ÎÂè7Ê¬¸¯Ââ¡Ê22SOPS¡¢Ê¬¸¯Ââ7¡Ë¤¬Â¸ºß¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤ÓÆ±ÌÁ¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ±ÒÀ±¥×¥í¥°¥é¥à¡¢ÆÃ¤ËGPS±ÒÀ±¤Ë¥Æ¥ì¥á¥È¥ê¡¢ÄÉÀ×¡¢¤ª¤è¤Ó±ÒÀ±¤Ø¤Î¥³¥Þ¥ó¥ÉÁàºî¤òÄó¶¡¡£Âè7Ê¬¸¯Ââ¤ÏÂè22±§ÃèºîÀïÈô¹ÔÂâ¤ËÄ¾Â°¤·¡¢Âè22±§ÃèºîÀïÈô¹ÔÂâ¤Ï¥³¥í¥é¥É½£¥Ô¡¼¥¿¡¼¥½¥ó¶õ·³´ðÃÏ¡ÊPSFB¡Ë¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥ë¥¿31¤ËÄ¾Â°¤¹¤ë¡¢¤È¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Á°½Ò¤ÎSBIRS±ÒÀ±·²¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Î±¿ÍÑ¤ò¥Ô¥È¥¥¥Õ¥£¥¯´ðÃÏ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Âè22±§ÃèºîÀïÂâ¤ÎÂè7Ê¬¸¯Ââ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¸½ºß¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥ë¥¿31¤Ï¡Ö¿Ê²½¤òÂ³¤±¡¢ÂÐ±ÒÀ±Ê¼´ï¤ä¥µ¥¤¥Ð¡¼¶¼°Ò¤¬¤â¤¿¤é¤¹²ÝÂê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¡×¡ÊÊÆ±§Ãè·³»ñÎÁ¡Ë¤³¤È¤âÇ¤Ì³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«ËÜÅÚ¤ª¤è¤ÓÀ¾Â¦½ô¹ñ¤ÎËÉ±Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÊÆ±§Ãè·³¤Î¥Ô¥È¥¥¥Õ¥£¥¯´ðÃÏ¤Ë¡¢Á°½Ò¤ÎµðÂç¤ÊUEWR¥ì¡¼¥À¡¼¡¢AN/FPS-132¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
UEWR¥ì¡¼¥À¡¼¤Ï¡ÖÂçÎ¦´ÖÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÊICBM¡Ë¤ÈÀø¿å´ÏÈ¯¼ÍÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÊSLBM¡Ë¤òÃµÃÎ¤·¤ÆÄÉÀ×¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼ç¤ÊÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¡Ä½ÅÍ×¤ÊÁá´ü·Ù²ü¡¢ÄÉÀ×¡¢Ê¬Îà¡¢¥¥å¡¼¥¤¥ó¥° ¥Ç¡¼¥¿¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃæ´Ö¥³¡¼¥¹ BMDS ¥»¥ó¥µ¡¼ ¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ò²þÁ±¡×¡Ê¥¢¥á¥ê¥«±§Ãè·³¥Õ¥¡¥¯¥È¥·¡¼¥È¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¿¤¿¤¯¸À¤¨¤Ð¡¢À¾Â¦¥Ø¤ÎÅ¨ÂÐ¹ñ¤«¤éÈ¯¼Í¤µ¤ì¤¿ÂçÎ¦´ÖÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ä¡¢³¤Ãæ¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¸¶Àø¤«¤éÈ¯¼Í¤µ¤ì¤ëÀø¿å´ÏÈ¯¼ÍÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÈôæÆ¤ò24»þ´Ö/365Æü·Ù²ü¤·¡¢ÁÇÁá¤¯¡¢Àº³Î¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¡£Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¤Ë·Þ·â¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊBMDS¡Ë¤ËÅ¨¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÄÉÈø¥Ç¡¼¥¿¤òÁ÷ÉÕ¤·¡¢²þÁ±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥Ô¥È¥¥¥Õ¥£¥¯´ðÃÏ¤ÎUEWR¥ì¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢»°ÌÌ¤¢¤ëÂ¦ÌÌ¤Î¤¦¤Á¡¢¥¢¥ó¥Æ¥ÊÌÌ¤¬ÆóÌÌ¤·¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢360ÅÙÁ´¼þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢240ÅÙ¤·¤«¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥í¥·¥¢¤äÃæ¹ñ¤«¤é¡¢Ëü¤¬°ì¡¢È¯¼Í¤µ¤ì¤¿¡ÈÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡É¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ê°ÌÃÖ¡¢Ç½ÎÏ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¹âÂ®¤Çµ°Æ»¤òÊÑ¤¨¤ÆÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¡È¶ËÄ¶²»Â®¥ß¥µ¥¤¥ë¡É¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¸½¼Â¤Î¶¼°Ò¤ò¡¢¥Ô¥È¥¥¥Õ¥£¥¯´ðÃÏ¤ÎUEWR¥ì¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢ÊáÂª¡¦ÄÉÈø¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢²þ½¤¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎUEWR¥ì¡¼¥À¡¼¤äÂè22±§ÃèºîÀïÂâ¤ÎÂè7Ê¬¸¯Ââ¤È¤¤¤¦¡¢¥Ô¥È¥¥¥Õ¥£¥¯´ðÃÏ¤Îµ®½Å¤Ê»ÜÀß¤ò¡¢¤À¤ì¤¬ËÉ±Ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¼þÊÕ¤Ë¥í¥·¥¢¤äÃæ¹ñ¤¬¶îÃà´Ï¤äÀø¿å´Ï¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÏÃæ¥í¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎËÉ±ÒÂÖÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ë¸¤¤¾¤ê¤ò»È¤¦¥Ñ¥È¥í¡¼¥ëÉôÂâ¤òÃóÎ±¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤«¡Ö¸¤¤¾¤ê2ÂæÊ¬¤À¡×¡Ê1/11¡Ë¤ÈÙèÙé¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ÎÎÍ¤¹¤Ù¤¤È¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¥í¥·¥¢¤ËÃÙ¤ì¤ò¤È¤ëºÕÉ¹Á¥¥®¥ã¥Ã¥×¡×
¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ÎÎÍ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î°ÂÁ´¤Ï¼é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¸µ¡¦ºÇ¹âµÄ²ñµÄ°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆâÌ³Âç¿Ã¸ÜÌä¤âÌ³¤á¤¿¥Ø¥é¥·¥Á¥§¥ó¥³»á¤Ï¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡ÖºÕÉ¹Á¥¥®¥ã¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¡ÖÊÆ¹ñ¤È¤½¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤Ï¡¢ËÌ¶Ë·÷¤Ë¤ª¤±¤ëÇ½ÎÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ´û¤Ë¥í¥·¥¢¤ËÃÙ¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥·¥¢¤ÏÌó40ÀÉ¤ÎºÕÉ¹Á¥¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á8ÀÉ¤Ï¸¶»ÒÎÏÁ¥¤Ç¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡Ö°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¶ËÃÏÍÑºÕÉ¹Á¥¤ò2ÀÉ¤·¤«ÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤ì¤ò¼ç¤È¤·¤ÆÊä´°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥«¥Ê¥À¡ÊºÕÉ¹Á¥18ÀÉ¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡Ê8ÀÉ¡Ë¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ê5ÀÉ¡Ë¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£É¹¾å¤Ç¤Î³¤¾å¥×¥ì¥¼¥ó¥¹°Ý»ý¤Ë¤ª¤±¤ë¥í¥·¥¢¤ÎÍ¥°ÌÀ¡Ê40/8ÂÐ2)¤Ï¡¢ËÌ¶Ë·÷¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¸ú»ÙÇÛ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Ï¤ë¤«¤Ë·èÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡×¡Ê2026/£±/18¡Ë¤È¤Î¸·¤·¤¤´ÑÊý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ø¥é¥·¥Á¥§¥ó¥³»á¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤ÈÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¯ÉÜ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤Î¸ÀÍÕ¤À¤È¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢±ÑBBC¤âºÕÉ¹Á¥¤ÎÀÉ¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥í¥·¥¢¤ÏÌó40ÀÉÊÝÍ¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¡¢8ÀÉ¤Ï¸¶»ÒÎÏ¿ä¿Ê¡£ÂÐ¾ÈÅª¤ËÊÆ¹ñ¤Ï¡¢3ÀÉ¤·¤«²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤ÏÌó5ÀÉ¤¬¶ËÃÏÂÐ±þ²ÄÇ½¤À¡×¡ÊBBC¥Ë¥å¡¼¥¹ 2026/£±/19ÉÕ¡Ë¤È»ØÅ¦¤·¡¢ºÕÉ¹Á¥¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÃíÌÜ¤·¤¿ÊóÆ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤¬¤¹¤¹¤àÃæ¤Ç¤â¡¢1Ç¯¤ÎÂçÈ¾¤¬É¹ÅÀ²¼¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¼þÊÕ¤Ç¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤ê¡¢Ê¼°÷¡¦ÁõÈ÷¤ò±¿¤Ü¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÕÉ¹Á¥¤ÎÀÉ¿ô¡¦Ç½ÎÏ¤ËÃí»ë¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
ºòÇ¯¡Ê2025Ç¯¡ËËö¡¢ÊÆ±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤È¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î´Ö¤ÇºÇÂç6ÀÉ¤ÎËÌ¶Ë³¤·ÙÈ÷¥«¥Ã¥¿¡¼¡ÊASC¡ËºÕÉ¹Á¥¤ò·úÂ¤¤¹¤ë2¤Ä¤Î·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ASCºÕÉ¹Á¥¤ÏÉ¹¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿³¤°è¤òÆÍÇË¤·¤Æ¹Ò¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿Á¥Çõ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÁ°¿Ê¤È¤Ê¤ë¡ÄËÌ¶Ë³¤·ÙÈ÷¥«¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¼ç¸¢¤ò¼é¤ê¡¢½ÅÍ×¤Ê¹ÒÏ©¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦¹ÛÊª»ñ¸»¤òÊÝ¸î¤·¡¢ËÌ¶Ë·÷¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¨ÂÐÀªÎÏ¤ÎÂ¸ºß¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¡×¡ÊÊÆ±è´ß·ÙÈ÷Ââ¥×¥ì¥¹¥ê¡¼¥ê¡¼¥¹ 2025/12/29ÉÕ¡Ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢6ÀÉ¤ÎËÌ¶Ë³¤·ÙÈ÷¥«¥Ã¥¿¡¼¡ÊASC¡ËºÕÉ¹Á¥¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ç·úÂ¤¤µ¤ì¤ëºÇÂç2ÀÉ¤ÎASC¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ½é¤ÎÁ¥Çõ¤Ï2028Ç¯¤ËÇ¼Æþ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¡ÄÊÆ¹ñ¤Ç·úÂ¤¤µ¤ì¤ëºÇÂç4ÀÉ¤ÎASC¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ½é¤Î¹ñ»º¥«¥Ã¥¿¡¼¤Ï2029Ç¯¤ËÇ¼Æþ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¤³¤Î·×²è¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎºÕÉ¹Á¥¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÃÎ¼±¤ò¤¹¤°¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤Î¥ª¥ó¥·¥ç¥¢²½¡Ê¢âÀìÌç¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÊÆ¹ñ°ÜÅ¾¡Ë¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÆ±¾å¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤ë¤Ç¡¢¡ÖºÕÉ¹Á¥¥®¥ã¥Ã¥×¡×¤ÎÂ¸ºß¤òÊÆ±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤¬¸ø¼°¤ËÇ§¤á¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎË¡Î§¤Ç¤Ï¡¢³¤·³µÚ¤Ó±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤Î´ÏÄú¤ÏÊÆ¹ñÆâ¤Ç·úÂ¤¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÍýÍ³¤«¤é¤½¤ÎÍ×·ï¤òÌÈ½ü¤·¤¿¡×BBC¥Ë¥å¡¼¥¹ 2026/£±/19ÉÕ¡Ë¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
ºòÇ¯10·î8Æü¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½ðÌ¾¤·¤ÆÈ¯½Ð¤µ¤ì¤¿¡ÖÂçÅýÎÎ³Ð½ñ¡×¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢ÀïÎ¬Åª¶¥Áè¡¢¹¶·âÅª¤Ê·³»ö»ÑÀª¡¢³°¹ñ¤ÎÅ¨ÂÐÀªÎÏ¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÅª¿¯Æþ¤È¤¤¤¦¡¢ËÌ¶ËÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÛµÞ¤«¤ÄÁýÂç¤¹¤ë¶¼°Ò¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¹ÔÆ°¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Î¼ç¸¢¤òÂ»¤Ê¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢½ÅÍ×¤Ê¹ÒÏ©¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¹ñ³°¤ÇºÇÂç4ÀÉ¤ÎËÌ¶Ë³¤·ÙÈ÷¥«¥Ã¥¿¡¼(ASC)¤ò·úÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡ÄÊÆ¹ñ¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÍø±×¤Ë¤«¤Ê¤¦¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤Èµ½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂèÆó¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¼«¿È¤¬¡¢¡ÉºÕÉ¹Á¥¥®¥ã¥Ã¥×¡É¤ò¶¼°Ò¤ÈÇ§¼±¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢³°¹ñ¤Ë°ÍÂ¸¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¸½ºß¡¢³Æ¹ñ¤Ç±¿¹ÒÃæ¤ÎºÕÉ¹Á¥¤Î80%¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É´ë¶È¤¬Àß·×¤·¡¢60%¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÂ¤Á¥½ê¤Ç·úÂ¤¤µ¤ì¤¿¤È¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊBBC¥Ë¥å¡¼¥¹ 2026/£±/19ÉÕ¡Ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÎºÕÉ¹Á¥·úÂ¤Ç½ÎÏ¤Ë¤Ï¡¢ÃíÌÜ¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Ë¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ËÌ¶Ë·÷¤Ç³èÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊºÕÉ¹Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ë·³´Ï¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤Ë2ÀÉ¤Ê¤¤¤·3ÀÉ¤·¤«¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯³¤·³¤ÎËÌ¶Ë·ÙÈ÷´Ï¡Ö¥¯¥Ì¡¼¥È¡¦¥é¥¹¥à¥Ã¥»¥ó¡×(P570)¤Ï¡¢ÉðÁõ¤Ï76¥ß¥êË¤1Ìç¤À¤±¤À¤¬¡¢Á¥ÂÎ¤Ï¡¢¡ÖICE 1A¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡×¤È¤¤¤¦ËÌ¶Ë¤ÎÉ¹¤Î³¤¤Ç¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢³èÆ°¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î·³´Ï¤À¡£
¤É¤ó¤Ê¤Ë½ÅÉðÁõ¤Î·³´Ï¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¤â¡¢ËÌ¶Ë·÷¤Î³¤¤ÎÉ¹¤Ç¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÍÎ¾å¤ÇÀï¤¤¡¢¼é¤ë¤Ù¤ÃÏ¾å¤Ø¤ÎÊ¼°÷¡¦ÁõÈ÷¤ÎÍ¢Á÷¤ò¹Ô¤¤¡¢ËÉ±Ò¤Ç¤¤ë¤Î¤«µ¿ÌäÉä¤¬ÉÕ¤¯¡£
1·î23Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎŽ¢¹ñ²ÈËÉ±ÒÀïÎ¬Ž£¤ÏŽ¤¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤òËÜÅÚ¤ÎËÉ±Ò¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢ÊÆ¹ñËÜÅÚ¤ÎËÉ±Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤òËÉ±Ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢Â¾¤ÎNATO½ô¹ñ¤Î¶¨ÎÏ¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆÃÊÌ²òÀâ°Ñ°÷ Ç½Àª¿Ç·¡Ë