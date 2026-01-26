W¥êー¥°½é»²Àï¡¦SMBC TOKYO SOLUA¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î³Ð¸ç¡Ä³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡ÖÄ©Àï¡×¤òÂ³¤±¤ë¼ç¾¤ÎÃæÂ¼ÏÂÀô
¡¡2024Ç¯4·î23Æü¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤ÎW¥êー¥°»²Æþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥Áー¥à¤Ï1955Ç¯ÁÏÉô¤ÈÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Ò²ñ¿ÍÏ¢ÌÁ¤ËÂ°¤·¤ÆÃÏ°è¥êー¥°¤äÁ´ÆüËÜ¼Ò²ñ¿Í¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¼çÂÎ¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¡Ø»Å»ö¡Ù¤È¡Ø¥¹¥Ýー¥Ä¡Ù¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿½÷»Ò¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎ×¤ó¤À1Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·ー¥º¥ó¡Ê2025－26¡Ë¡¢¥Áー¥àÌ¾¤â¿·¤¿¤Ë¡ÖSMBC TOKYO SOLUA¡×¤È¤·¡¢17Ì¾¤ÎÁª¼ê¤¬W¥êー¥°¤ÎÀ¤³¦¤ØÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤Á¿·¿Í3Ì¾¤È°ÜÀÒ1Ì¾¤ò½ü¤¤¤¿13Ì¾¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¼Â¶ÈÃÄ¥Áー¥à¤È¤·¤ÆÆþÉô¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âW¥êー¥°»²Æþ¤Ï¥Ð¥¹¥±¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸Àß·×¤Î½¤Àµ¤ò¤âÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ëÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎW¥êー¥°Ä©Àï¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ä¸½ºß¤Î»×¤¤¤È¤Ï¡£º£²ó¤Ï¼Â¶ÈÃÄ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤âÄ¹¤¤ÃæÂ¼ÏÂÀô¤È·§ÁÒºÚ¡¹»Ò¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£Á°²ó¤Î·§ÁÒ¤ËÂ³¤¡¢2²óÌÜ¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÃæÂ¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áÅÄÅçÁáÉÄ
¢¡W¥êー¥°Ä©Àï¤ò¸å²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¾å»Ê¤Î°ì¸À
W¥êー¥°»²Æþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦ÃæÂ¼¥¥ã¥×¥Æ¥ó [¼Ì¿¿]¡áSMBC TOKYO SOLUA
¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥Ûー¥à³«ËëÀï¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡2025Ç¯11·î1Æü¡¢TOYOTA ARENA TOKYO¡Ê¥È¥è¥¿¥¢¥êー¥ÊÅìµþ¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BB¥é¥Ó¥Ã¥ÄÀï¤Ë102－72¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥·ー¥º¥ó2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿SMBC¡£»î¹ç¸å¡¢ÃæÂ¼ÏÂÀô¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ê¤·¤á¤Ê¤¬¤éW¥êー¥°¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¤Ç¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿Æ°°÷¿ô¤È¤Ê¤ë4708¿Í¤ÎÁ°¤ÇÀ¼¹â¤é¤«¤Ë°§»¢¤ò¤·¤¿¡ÊÍâÆü¤Ï5055¿Í¤¬Íè¾ì¤·µÏ¿¤ò¹¹¿·¡Ë¡£
¡¡³«Ëëµ¼Ô²ñ¸«¤ä¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¤Ê¤É¿·µ¬»²Æþ¥Áー¥à¤Î´é¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤ÎÆÃÄ¹¤äÌ¥ÎÏ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¡£¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¤â¡¢ÂçÀª¤Î´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¤âÆ²¡¹¤ÈÏÃ¤¹»Ñ¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡Ä¹¤¯¼Â¶ÈÃÄ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡¢W¥êー¥°»²Æþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÁ´Á³Í½ÁÛ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡ÖºÇ½é¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ÎÊý¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¤¤¤¤¶èÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ¤³¤³¤Ç¼¤á¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤ÎËÜ²»¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·üÇ°ÅÀ¤Ï¤ä¤Ï¤ê»Å»ö¤È¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡£¡Ö¼Â¶ÈÃÄ»þÂå¤â»Å»ö¤ÇÎý½¬¤ËÃÙ¤ì¤¿¤ê¡¢¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢W¥êー¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÎý½¬ÎÌ¤âÁý¤¨¤ë¤·¡¢¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¿´¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤Ï¡ÖÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£ÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤ËÁêÃÌ¤ò¤·¡¢¥Áー¥à¥áー¥È¤«¤é¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»Å»öÌÌ¡×¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢Èà½÷¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤Î¤¬¾å»Ê¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾å»Ê¤ËÁêÃÌ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢»Å»ö¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤¿¤È¤¨»ä¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¶ÈÌ³¤¬»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ÏÇ¯ÎðÅª¤Ë¤âº£¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤«¡¢¥µ¥Ýー¥È¤Ï¤¹¤ë¤è¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡º£¤â¤½¤Î¿¦¾ì¤Ç»Å»ö¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÈËË»´ü¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¶ÈÌ³ÎÌ¤âÁý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥·ー¥º¥óÃæÈ×¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ÏÈè¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢Â¿Ê¬ÂÎ¤ÏÈè¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ®¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£W¥êー¥°»²Àï1Ç¯ÌÜ¡£Ëè½µËö¤Î±óÀ¬¤Ê¤É´·¤ì¤Ê¤¤¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÇÂÎÄ´´ÉÍý¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¹¬¤¤¡¢»î¹ç¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç20»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤Ç¤â³Ø¤Ö¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¡×¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ç¤Î¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«
µ®½Å¤Ê¥·¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß [¼Ì¿¿]¡áSMBC TOKYO SOLUA
¡¡»î¹ç¤Ç¤Ï¹µ¤¨¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤È¤·¤Æ¥·¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥ó¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢°ìÅÙ¥Üー¥ë¤ò»ý¤Æ¤Ð¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥²ー¥à¥áー¥¯¤Ç¼þ¤ê¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¡¢Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¼«¤é¤¬ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯µçÃÏ¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÂØ¤¨¤ÎÍø¤«¤Ê¤¤Áª¼ê¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥êー¥°¤òÄÌ¤·¤ÆÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤È¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÃæÂ¼¡£Èà½÷¤â¤Þ¤¿¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¤ÎÊÑ²½¤ò¶¯¤¯¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¿©»ö¡£¤¦¤Á¤Î¥Áー¥à¤Ï»Å»ö¤Î¸å¤ËÎý½¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢½ª¤ï¤ë»þ´Ö¤¬ÃÙ¤¯¡¢°ÊÁ°¤ÏÌë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¡ÊÎý½¬¸å¤Ë¡Ë¤ªÊÛÅö¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤â¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÀ¸¥¯¥êー¥à¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤Ã¤¿¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¤Ê¤É¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤Ï¡Ö¿ô»ú¤È¤·¤Æ¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤è¤êÁö¤ê¤ä¤¹¤µ¤äÂÎ¤Î¥¥ì¤¬½Ð¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥×¥ìー¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ÎÀïÎ¬Àï½Ñ¤Ê¤É¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£½é¤á¤ÆÊ¹¤¯ÍÑ¸ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÉý¤Ï¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤ÏÂ¿¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡Öº£¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥¹¥¥ëÎý½¬¤â¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³ー¥Á¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤âÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡ÖW¥êー¥°¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËºÙ¤«¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ï¡¢»²Àï¤·¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£°ìÅÙ¤Ï»×¤¤Î±¤Þ¤Ã¤¿À¤³¦¡£¤À¤¬¡¢³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÀè¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Î³Ú¤·¤µ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¢¡¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤¤¡×
¿·µ¬»²Æþ¥Áー¥à¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤âÌò³ä [¼Ì¿¿]¡áW LEAGUE
¡¡1·î¤Ë31ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í¥Áー¥à¤Ç¤âÂ©¤ÎÄ¹¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤À¸³è¤¬ÀµÄ¾¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤«¤¬¸«¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÂÎÅª¤Ë¤â¥×¥ìー¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¤á¤ëÍýÍ³¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃæÂ¼¤ÎÉã¡¢¹ÀÀµ»á¤Ï¡¢ÃÏ¸µ»³¸ý¸©¤Ç¤ÏÌ¾¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¿»ØÆ³¼Ô¤Ç¡¢¸½ºß¥³ー¥Á¤òÌ³¤á¤ëÆÁ»³¾¦¹©¹â¹»¤Ç¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×¤Ë¤â½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÄï¤Î¸ùÊ¿¤Ï¡¢°ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä¤Ç¼çÎÏ¤òÃ´¤¦Áª¼ê¤Ç¡¢Êì¤ÈËå¤â¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È·Ð¸³¼Ô¤È¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È°ì²È¤Ç°é¤Ã¤¿Èà½÷¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤¬¿È¶á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡8Ç¯´Ö¤Î¼Â¶ÈÃÄ»þÂå¡¢¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¸µ¥Áー¥à¥áー¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£²ó¤ÎW¥êー¥°»²Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÏÃ¤¬¤â¤¦¾¯¤·Áá¤«¤Ã¤¿¤éÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä±¿¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæÂ¼¤Ë¡¢¤³¤ÎÇ¯Îð¤ÇW¥êー¥°Ä©Àï¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¤·¤Ð¤·¹Í¤¨¤¿¸å¡¢Èà½÷¤é¤·¤¤Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤¬¤µ¤é¤ËÇ¯Îð¤¬¾å¤Î¤È¤¤Ë¤³¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤¬Âç¹¥¤¤ÇÍê¤â¤·¤¤¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡£
¡ÖÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÃÏ°è¥êー¥°¤È°ã¤¤¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¼ã´³µ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»ä¤Î¿´ÇÛ¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤Î¤È¤¤ÏÁê¼ê¥Áー¥à¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¥Áー¥à¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌò³ä¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢»î¹ç¤Ç¤âÁ´°÷¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ë¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ëÀº°ìÇÕ¤ò¥³ー¥È¤ÎÃæ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥³ー¥È¤Ç¤âÃç¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤â´Þ¤á¡¢¥Èー¥¿¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¥Áー¥à¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Áー¥à¥áー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¸ýÄ´¤Ï¾¯¤·Ç®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢Ãç¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤¬¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë°ìÊý¡¢Îý½¬¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬Éé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Æ¤â¡¢¥È¥Ã¥×¤Î¥Áー¥à¤è¤ê¤½¤³¤ÏÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Áー¥àÆâ¤Î¶¥Áè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤Ë²ÝÂê¤È¤·¤Æµó¤²¤ë°ìÌÌ¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÃæÂ¼¤Ï1»î¹çÊ¿¶Ñ¤Ç9.0ÆÀÅÀ¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Öº£Ìî¡Ê½Ù¡Ë¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤ÈÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë1»î¹ç¤Ç2¥±¥¿ÆÀÅÀ¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤â¤¦¾¯¤·¡£¥·¥åー¥È¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢ÆÃ¤Ë3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ò¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Áー¥à¤òÂåÉ½¤·¤Æ»Ä¤ê4»î¹ç¤Ç¤ÎÊúÉé¤òÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿ÈÄ¹¤¬Äã¤¤Ê¬¡¢40Ê¬´ÖÁö¤êÀÚ¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡£Á´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¡¢¥Áー¥à¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ôー¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÚÆ°²è¡ÛSMBC¤ÎÃæÂ¼ÏÂÀô¤Ë°ìÌä°ìÅú