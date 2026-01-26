¥¥ä¥Î¥ó¡ÖRF45mm F1.2 STM¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¶âÂ°À½¥ì¥ó¥º¥Õー¥É¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡ÊF-Foto¡Ë¤Ï¡¢¥¥ä¥Î¥ó¤Î¸ò´¹¥ì¥ó¥º¡ÖRF45mm F1.2 STM¡×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥ì¥ó¥º¥Õー¥É¡ÖHF-67¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó¡£Amazon¤Ç¤ÎÄ¾ÈÎ¥Úー¥¸¤Ç¤Ï²Á³Ê¤Ï2,280±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥ó¥º¥Õー¥É¤¬ÊÌÇä¤ÎRF45mm F1.2 STM¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£ÁõÃå»þ¤Ë¥±¥é¥ì¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¡¢¥¥ä¥Î¥ó½ãÀµ¤ÎRF45mm F1.2 STMÍÑ¥ì¥ó¥º¥Õー¥É¡ÖES-73B¡×¤ÏÉÊÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆâÌÌ¤Ë¤Ï¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤òËÉ»ß¤¹¤ë¹Â²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¡£
ÆâÉô¤Ë¥Í¥¸ÀÚ¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¦µ67mm¤Î¥ì¥ó¥º¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤¬ÁõÃå²ÄÇ½¡£¥¥ä¥Î¥ó½ãÀµ¥ì¥ó¥º¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÁõÃå¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
ÁÇºà¤Ï¹Å¼Á¥¢¥ë¥Þ¥¤¥È²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¥¢¥ë¥ß¹ç¶â¡£³°·Â¤Ï82mm¡£¸ü¤ß¤Ï2mm¡£