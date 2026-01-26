¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û Á´¹ë¥ªー¥×¥ó Âè9Æü ¥¢¥¸¥¢ ¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É / ¥¨¥ê¥ó ¥ëー¥ê¥Õ vs ¼Æ¸¶ ±ÍºÚ / ¥Ù¥é ¥º¥Ü¥Ê¥ì¥ï
Á´¹ë¥ªー¥×¥ó
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î20Æü～2026Ç¯1·î31Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë
·ë²Ì¡§[¥¢¥¸¥¢ ¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É / ¥¨¥ê¥ó ¥ëー¥ê¥Õ] 1 - 2 [¼Æ¸¶ ±ÍºÚ / ¥Ù¥é ¥º¥Ü¥Ê¥ì¥ï]
¡¡Á´¹ë¥ªー¥×¥óÂè9Æü¤¬¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹3²óÀï¤Ç¡¢Âè6¥·ー¥É¤Î¥¢¥¸¥¢ ¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É / ¥¨¥ê¥ó ¥ëー¥ê¥Õ¤È¼Æ¸¶ ±ÍºÚ / ¥Ù¥é ¥º¥Ü¥Ê¥ì¥ï¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¼Æ¸¶ ±ÍºÚ / ¥Ù¥é ¥º¥Ü¥Ê¥ì¥ï¤¬7-5¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï¥¢¥¸¥¢ ¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É / ¥¨¥ê¥ó ¥ëー¥ê¥Õ¤¬6-3¤ÇÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï¼Æ¸¶ ±ÍºÚ / ¥Ù¥é ¥º¥Ü¥Ê¥ì¥ï¤¬6-1¤ÇÀ©¤·¡¢¼Æ¸¶ ±ÍºÚ / ¥Ù¥é ¥º¥Ü¥Ê¥ì¥ï¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-01-26 12:02:05 ¹¹¿·