¥¹¥é¥¹¥Æslatstick Âè8²ó¸ø±é¡ÖWIVES and HUSBANDS¡×¤ò¾å±é¡¡2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë～23Æü¡Ê·î½Ë¡Ë²¼ËÌÂô¡¦±ØÁ°·à¾ì¡¢2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë～3·î2Æü¡Ê·î¡ËÀðÄ®¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥¥åー¥Ö¡¡CUBE01¤Ë¤Æ
¥¹¥é¥¹¥ÆslatstickÂè8²ó¸ø±é¡ÖWIVES and HUSBANDS¡×¤¬2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë～23Æü¡Ê·î½Ë¡Ë²¼ËÌÂô±ØÁ°·à¾ì¡¢2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë～3·î2Æü¡Ê·î¡ËÀðÄ®¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥¥åー¥Ö¡¡CUBE01¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¥¹¥é¥¹¥Æslatstick¤ÏÄ¹¿È¤Î½÷Í¥¡¢¸µ·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ ÃæÂ¼¤Ê¤ëÈþ¤ÈAripe ±ÊÄÅ¿¿Æà¤Î¡¢Æó¿Í¤Î±é·àÃÄÂÎ¡£
²ñÏÃ·à¤ä¥³¥á¥Ç¥£¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¡¢ºî²È¡¦±é½Ð²È¡¦Ìò¼Ô¤Î¥³¥¢¥á¥ó¥Ðー¤ÇËè²ó¿·¤·¤¤¥â¥Î¤òÁÏºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸ø±é¤Îºî¡¦±é½Ð¤ÏTHE ROB CARLTONÂ¼³ÑÂÀÍÎ¤¬¡ÖWIVES and HUSBANDS¡×¤ò¥¹¥é¥¹¥Æ¤Î°Ù¤Ë½ñ²¼¤í¤·¡¢±é½Ð¤¹¤ë¡£
½Ð±é¤Ï¡¢ÃæÂ¼¤Ê¤ëÈþ¤ÎÂ¾¡¢±©Ìî¾½µª¡¢·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¤è¤ê¥¤¥ó¥Ç¥£¹â¶¶¡¢¤½¤·¤Æ¹âÌÚãÈ¡¢ÃÝ°æÎ¼²ð¡¢Ê¼Æ¬Í´¹á¡¢THE ROB CARLTON¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Þー¥µ¥à¤¬½Ð±é¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¼¡´ü¼ÒÄ¹¤Î¹ÔÊý¤¬Æó¿Í¤ÎÃË¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿¡£
¼ÒÆâ¤òÆóÊ¬¤¹¤ëßõÎõ¤Ê¸¢ÎÏÁè¤¤¡£
¤³¤ÎµçÃÏ¤Ë¤½¤ÎºÊ¤¿¤Á¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¡£
ºÊ¤Î½õ¸À¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÆ»¤·¤ë¤Ù¡£
Èà¤é¤Ï°¦ºÊ²È¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡£
LOVE or POWER?
¤µ¤¡¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤¤¡© ¥Ï¥º¥Ð¥ó¥º¡ª
ÃæÂ¼¤Ê¤ëÈþ(¥¹¥é¥¹¥ÆslatstickÂåÉ½)
¥¹¥é¥¹¥Æ¼¡²ó¸ø±é¤Ï¡ÖWIVES and HUSBANDS¡Ê¥ï¥¤¥ô¥º ¥¢¥ó¥É ¥Ï¥º¥Ð¥ó¥º¡Ë¡×¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡¢¡ÖºÊ¤¿¤Á¤ÈÉ×¤¿¤Á¡×¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï±©Ìî¾½µª¤µ¤ó¡¢·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¹â¶¶¤µ¤ó¡¢Åìµþ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÌÚãÈ¤µ¤ó¡¢ÃÝ°æÎ¼²ð¤µ¤ó¡¢
µþÅÔ¤Ç 5,000 ²ó°Ê¾åÂ³¤¯¡ÖGEAR¡×¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¼Æ¬Í´¹á¤µ¤ó¤Ë¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ºî¡¦±é½Ð¤ÎÂ¼³ÑÂÀÍÎ»á¡Ê¥Ü¥Ö¡¦¥Þー¥µ¥à¡Ë¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÎÃæ¤Ç¡¢
¡Öº£²ó¤Î½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Âêºà¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤ÆÁª¤ó¤À¥Æー¥Þ¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤â»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤ËÈó¾ï¤Ë¶á¤¤¡¢ÉáÊ×Åª¤ÊÂêºà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºîÃæ¤Ë¤Ï¡ÖºÊ¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¶â¸À¡×¤È¤¤¤¦Âæ»ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¤Ë¤»¤è¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈÝÄê¤¹¤ë¤Ë¤»¤è¡¢²ÈÄí¤ä¿¦¾ì¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡¢
½÷À¤Î¸ÀÍÕ¤ä»ëÅÀ¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë·Ð¸³¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Æ±»þ¤Ë¡¢ÃËÀ¤«¤é¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê°Õ¸«¤ä½õ¸À¤Ë¡¢¤Ï¤Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¼³Ñ»á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤â¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢Ç¯Îð¤äÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Î¸Å¾ì¤Ç¤â¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤Þ¤»¤ó¡ª
¤¼¤Ò¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢·à¾ì¤ÇÊª¸ì¤Î¹ÔÊý¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºî¡¦±é½Ð¡¡Â¼³ÑÂÀÍÎ
ËÜºî¤Ï¡ÖºÊ¤Î½õ¸À¤Ï¶â¸À¡×¤òÂç¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤¹¡£
»ä¼«¿È¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï°ì¤Ä¤Î¿¿Íý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤ÊÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤¿»þ¤³¤½¡¢¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼ÒÄ¹¤¬µÞÀÂ¤·¼¡´ü¼ÒÄ¹¤ÎºÂ¤òÁè¤¦Éû¼ÒÄ¹¤ÈÀìÌ³¤È¡¢¤½¤ÎÁè¤¤¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¾ïÌ³¡£
²ñ¼ÒÊ¬Îö¤Î´íµ¡¤òµß¤¦¤Ù¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤ëºÊ¤¿¤Á¡£
¤Þ¤µ¤ËÂç¤¤ÊÁªÂò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ¤ÎÂÐÏÃ¡£
É×¤¿¤Á¤Î´¦´¦ëàëà¡£
ºÊ¤¿¤Á¤Î¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¡£
°¦¤ÈÂº·É¤È¸¢ÎÏ¤È¤Î³ëÆ£¡£
¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥âー¥á¥ó¥È¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÊ¤Î½õ¸À¤Ï¤Ê¤¼¶â¸À¤Ê¤Î¤«¡£
·àÃæ¤Ç¤È¤¢¤ë¿ÍÊª¤¬¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¥Æー¥Þ¤Ø¤Î°ì¤Ä¤Î¥¢¥ó¥µー¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
³§ÍÍ¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤éÅìµþ¡¦±ØÁ°·à¾ì¡¢2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤éÂçºå¡¦ÀðÄ®¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥¥åー¥Ö CUBE01¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡£
¥¹¥é¥¹¥ÆslatstickÂè8²ó¸ø±é¡ÖWIVES and HUSBANDS¡×
¡Úºî¡¦±é½Ð¡ÛÂ¼³ÑÂÀÍÎ¡ÊTHE ROB CARLTON¡Ë
¡Ú½Ð±é¡ÛÃæÂ¼¤Ê¤ëÈþ
±©Ìî¾½µª/¥¤¥ó¥Ç¥£¹â¶¶¡Ê·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¡Ë/¹âÌÚãÈ/ÃÝ°æÎ¼²ð/Ê¼Æ¬Í´¹á/¥Ü¥Ö¡¦¥Þー¥µ¥à¡ÊTHE ROB CARLTON¡Ë
Åìµþ¸ø±é¡¡¡¡2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë～23Æü¡Ê·î½Ë¡Ë¡¿Åìµþ¡¦±ØÁ°·à¾ì
Âçºå¸ø±é¡¡¡¡2026Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë～3·î2Æü¡Ê·î¡Ë¡¿Âçºå¡¦ÀðÄ®¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥¥åー¥Ö¡¡CUBE01
