¡¡¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ï¡¢¥É¥é¥à¼°ÀöÂõµ¡¤ÎÀöÂõÁå¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥³¡¼¥¹¡Ê´Ê°×Ê¬²ò¡Ë¡×¤ÎÄó¶¡¤ò1·î21Æü¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥³¡¼¥¹¡Ê´Ê°×Ê¬²ò¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤òÍ¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼«Âð¤òË¬Ìä¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥É¥é¥à¼°ÀöÂõµ¡¤ò´Ê°×Ê¬²ò¤·¡¢ÆâÉô¤ÎÀö¾ô¤ò¹Ô¤¦¡£Àö¾ôºî¶È¤Î½êÍ×»þ´Ö¤ÏÌó3¡Á4»þ´Ö¡£
¡¡¥É¥é¥à¼°ÀöÂõµ¡¤ÎÉáµÚ¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢ÀöÂõÁå¤Î¥Ë¥ª¥¤¤ä±ø¤ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÀöÂõµ¡¤òÌó10¡Á14ÆüÍÂ¤«¤Ã¤ÆÊ¬²òÀö¾ô¤¹¤ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¡¼¥¹¡Ê´°Á´Ê¬²ò¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖËèÆü»È¤¦ÀöÂõµ¡¤òÄ¹´ü´ÖÍÂ¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¡ÖÂåÂØµ¡¤Ç¤ÎÀöÂõ¤¬ÉÔÊØ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í×Ë¾¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥É¥é¥à¼°ÀöÂõµ¡¤Ç¤â¡¢ÀöÂõµ¡¤òÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤ÇÀö¾ô¤Ç¤¤ëË¬Ìä¥±¥¢¥³¡¼¥¹¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¨¥Ç¥£¥ª¥óÄ¾±ÄÁ´Å¹¡Ê¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤È¡Ö¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó²ÈÅÅ¤Î119ÈÖ¡×¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1Âæ¤¢¤¿¤ê3Ëü4800±ß¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö²ÈÅÅ¤Î¥×¥í¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Î³Æ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÄó¶¡¤Ï¡¢Æ±¼Ò»ØÄê¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¸Â¤ë¡£
¡ü¥É¥é¥à¼°ÀöÂõµ¡¤ÎÀöÂõÁå¤ò¡Ö²ÈÅÅ¤Î¥×¥í¡×¤¬¥¹¥Ô¡¼¥ÉÀö¾ô¡ª
