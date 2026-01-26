°ËÆ£ Íö4th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBright on¡Ù¥ê¥êー¥¹·èÄê¡ª¥Èー¥¿¥¹¾¾ËÜ¡¢¶¶¸ýÍÎÊ¿¡Êwacci¡Ë¡¢ÀîºêÂëÌé¤é¹ë²Úºî²È¿Ø¤¬»²²Ã
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
°ËÆ£ Íö¤¬¡¢4th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBright on¡Ù¤¬4·î1Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Àè¹Ô¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ1·î26Æü¤Ë¡ÖDance on! Love on!¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£MV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£ËÜ´Ö¾¼¸÷¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÃ´Åö
°ËÆ£ Íö¤Î4th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBright on¡Ù¤Ï¡¢3ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLEVEL 9.9¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó2Ç¯8¥õ·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê²È¤ÎËÜ´Ö¾¼¸÷¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ºî¤È¤Ê¤ë¡£
³Ú¶Ê¤Ï¡¢²áµî¡¢°ËÆ£Íö¤Î3Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¹¤Ù¤Æ¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥Èー¥¿¥¹¾¾ËÜ¡¢¡ÖÎø¤À¤í¡×¡ÖÊÌ¤Î¿Í¤ÎÈà½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¤Ç¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸¤ò¸Ø¤ëwacci¤Î¶¶¸ýÍÎÊ¿¡Ê±éÁÕ¤Ë¤ÏwacciÁ´°÷¤¬»²²Ã¡Ë¡¢¡ÖËâË¡¤Îå°Ýß¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÀîºêÂëÌé¡¢80Ç¯Âå¤«¤é¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤¹¤ëµµ°æÅÐ»ÖÉ×¡¢¤½¤·¤ÆËÜ´Ö¾¼¸÷¼«¿È¤â5¶Ê¤òÄó¶¡¡£
¤½¤·¤Æ°ËÆ£Íö¡ÖÎø¤¹¤ë¥ê¥Ü¥ë¥Ðー¡×¤Ç¤â²Î»ìÄó¶¡¤·¤¿jam¤¬4¶Ê¤Î²Î»ì¤ò¡¢°ËÆ£Íö¡ÖÈþ¤·¤Æü¡¹¡×¤Çºî»ìÄó¶¡¤·¤¿¡¢¤¤¤·¤ï¤¿¤ê½ß¼£¤¬2¶Ê¤Î²Î»ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹ë²Úºî²ÈÉÛ¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÔ¶Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆËÜ´Ö¾¼¸÷¤¬Ã´Åö¡£
½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ï¡¢2024Ç¯È¯Çä¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÉ÷¤Ë¤Î¤Ã¤Æ～Over the¡¡Moon¡×¡ÖÂç¿Í¤Ïµã¤«¤Ê¤¤¡×¤¬¥Üー¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢¡ÖDance on! Love on!¡×¤È¡ÖÉ÷¤Ë¤Î¤Ã¤Æ～Over the Moon¡×¤ÎMV¤ò¼ý¤á¤¿Blu-ray¤¬ÉÕÂ°¡£ÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î»°ÊýÇØ¥±ー¥¹ÉÕ¤»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.26 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖDance on! Love on! ¡×
2026.04.01 ON SALE
ALBUM¡ØBright on¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
°ËÆ£ Íö ÆÃÀß¥Úー¥¸
https://www.110107.com/ran_ito