¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï11»þ30Ê¬»þÅÀ¡¢Á°ÆüÈæ800±ß°Â¤Î5Ëü2900±ß¡Ê-1.48¡ó¡ËÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¡£´ó¤êÉÕ¤¤Ï5Ëü2350±ß¤È¡¢¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡Ê5Ëü2890±ß¡Ë¤ò²¼²ó¤ë·Á¤Ç¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¤Ï5Ëü2220±ß¤Þ¤Ç²¼¤²Éý¤ò¹¤²¡¢Çä¤ê°ì½ä¸å¤ÏÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ5Ëü3170±ß¤Þ¤Ç²¼ÍîÉý¤ò½Ì¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£ÃæÈ×°Ê¹ß¤Ï5Ëü2900±ß～5Ëü3100±ßÊÕ¤ê¤Ç¤ÎÊÝ¤Á¹ç¤¤¤¬Â³¤¡¢½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¥ì¥ó¥¸²¼¸Â¤Ç¤Î¿ä°Ü¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¶âÍ»Åö¶É¤¬°ÙÂØ²ðÆþ¤ÎÁ°ÃÊ³¬Ï©¤Ê¤ë¥ìー¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤ê¡¢°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç±ß¹â¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤¬½Å²Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï³«»ÏÄ¾¸å¤Ë5Ëü2220±ß¤Þ¤ÇµÞÍî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ê5Ëü1900±ß¡Ë¤ò¼ÍÄø¤ËÆþ¤ì¤¿¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£Çä¤ê°ì½ä¸å¤Ï½µÂ¤Î¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+1¦Ò¡Ê5Ëü2630±ß¡Ë¿å½à¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤Î¿ä°Ü¤ò¤ß¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥çー¥È¤ò»Å³Ý¤±¤Ë¤¯¤¯¤µ¤»¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡NTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç14.86ÇÜ¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£Ä«Êý¤Ë14.75ÇÜ¤ËÄã²¼¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢25ÆüÀþ¡Ê14.75ÇÜ¡Ë¤¬»Ù»ýÀþ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë·Á¤ÇNT¥í¥ó¥°¤Ë¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ø¿ô¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤¤ÃÍ¤¬¤µ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Î¼å¤¤ÃÍÆ°¤¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤â¤Î¤Î¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î9³äÄ¶¤ÎÌÃÊÁ¤¬²¼¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁêÂÐÅª¤ËTOPIX·¿¤Î¼å¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
