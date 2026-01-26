¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ô¥¶¤«¡¢¾Æ¤½¤Ð¤«¡©¡×ÌÀÀ±¡ß¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Î¿·ºî¾Æ¤½¤Ð¡Ö¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿Ì£¡×¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿
¡¡ÂðÇÛ¥Ô¥¶¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¡Ö¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡×¤È¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Î¡ÖÌÀÀ±¿©ÉÊ¡×¤¬°Û¿§¤Î¥¿¥Ã¥°¤ò·ëÀ®¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖÌÀÀ± ¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È´Æ½¤ ¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡¦¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿Ì£¾Æ¤½¤Ð¡×¤¬¡¢1·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÃæ±û¤ËÄÃºÂ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ô¥¶¤«¡¢¾Æ¤½¤Ð¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÉÔÅ¨¤ÊÄ©Àï¾õ¡£¥Ô¥¶¤È¥«¥Ã¥×¾Æ¤½¤Ð¡¢¤É¤Á¤é¤â°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤É®¼Ô¤¬¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡×¤È¡ÖÌÀÀ±¿©ÉÊ¡×¤¬½é¤á¤Æ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿ÃíÌÜºî¡£¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Î°ìÈÖ¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡¦¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢¤Ê¤ó¤È¥«¥Ã¥×¾Æ¤½¤Ð¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ä©ÀïÅª¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡È¯ÇäÆüÅöÆü¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÂç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤ØÂ¤ò±¿¤Ö¤È¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍÇä¾ì¤ÇÌµ»öÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡¤¤¤¶Ä´Íý¡ª¶¯Îõ¤Ê¥È¥Þ¥È¡õ¥Ð¥¸¥ë¤Î¹á¤ê¤¬¿©Íß¤ò¥Ö¡¼¥¹¥È
¡¡¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¤È¤í¡Á¤ê¥Á¡¼¥º¤Î¥Ô¥¶¤È´°À®¼Ì¿¿¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¹ØÇã°ÕÍß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥«¥í¥ê¡¼¤Ï718kcal¤È¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥«¥Ã¥×¾Æ¤¤½¤Ð¤è¤ê¤â¤ä¤ä¹â¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥¶´Ý¤´¤È°ìËçÊ¬¤è¤ê¤ÏÄã¤¤¿ôÃÍ¡£¤³¤ì¤Ê¤é°Â¿´¡Ê¡©¡Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¸åÆþ¤ì±ÕÂÎ¥½¡¼¥¹¡×¡Ö¤¢¤È¤Î¤»¤«¤ä¤¯¡×¡Ö¸åÆþ¤ì¥Ð¥¸¥ë¥½¡¼¥¹¡×¤Î·×3ÂÞ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÍ¤Ï¡¢Ç»¸ü¤Ê¥½¡¼¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤ÊÂÀ½Ì¤ìÌÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ªÅò¤òÃí¤¤¤Ç5Ê¬¡£¤·¤Ã¤«¤êÅòÀÚ¤ê¤ò¤·¤Æ¥½¡¼¥¹¤òº®¤¼¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡Ö¸åÆþ¤ì±ÕÂÎ¥½¡¼¥¹¡×¤òÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¤é¤·¤«¤é¤ÌÁ¯¤ä¤«¤Ê¡ÖÀÖ¡×¤Ë¡Ö¤³¤ì¿É¤¤¤ä¤Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×¤È¡¢¾¯¤·ÉÔ°Â¤¬¤è¤®¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÎ©¤Á¤Î¤Ü¤ë¥È¥Þ¥È¤È¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Î¹á¤ê¤¬¡¢¿©Íß¤òÌÔÎõ¤ËÁß¤Î©¤Æ¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¥Ð¥¸¥ë¥½¡¼¥¹¡×¤È¡Ö¤¢¤È¤Î¤»¤«¤ä¤¯¡×¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ´°À®¡£Ê´¥Á¡¼¥º¤ÎÇò¡¢¥È¥Þ¥È¥Õ¥ì¡¼¥¯¤ÎÀÖ¡¢¥Ñ¥»¥ê¤ÎÎÐ¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¤¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÏÈó¾ï¤Ë²Ú¤ä¤«¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ÊºÌ¤ê¤¬¿©Âî¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡·è¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¥¹¥¿¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡¡Ö¥Ô¥¶¡×¤È¡Ö¾Æ¤½¤Ð¡×¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É
¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯°ì¸ý¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¡Ä¡Ä¤³¤ì¤Ï¥Ô¥¶¤À¡£¤¤¤ä¡¢¾Æ¤½¤Ð¤«¡©¤¤¤ä¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¡£¤·¤Ã¤«¤ê¾Æ¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¸ýÆâ¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤Ï¥Ô¥¶¤ÎÌ£¡Ä¡ÄÇ¾¤¬º®Íð¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÌ£¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥í¡¼¥¹¥È¥ª¥Ë¥ª¥ó¤ä¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿¥È¥Þ¥È¥Ú¡¼¥¹¥È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Ð¥¸¥ë¤ä¥ª¥ì¥¬¥Î¡¢¥Á¡¼¥º¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ï´°Á´¤Ë¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Î¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿ÂÀÌÍ¤ÎÓµ¤ê¿´ÃÏ¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡Ö¾Æ¤½¤Ð¡×¤Î²÷´¶¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ¥Ñ¥¹¥¿¤¸¤ã¤Í¡©¡×¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥½¡¼¥¹¤¬¤É¤í¤ê¤ÈÍí¤ß¤Ä¤¯ÂÀ½Ì¤ìÌÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢·è¤·¤Æ¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¤Ï´ó¤é¤Ê¤¤¡¢¾Æ¤½¤ÐÆÃÍ¤Î¥¸¥ã¥ó¥¯´¶¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤·¤¯¥Ô¥¶¤È¥«¥Ã¥×¾Æ¤½¤Ð¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤É¤ê¡£
¡¡ÆâÍÆÎÌ165g¤ÎÂçÍÆÎÌ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ë°ìµ¤¤Ë´°¿©¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ªÊ¢¤â¿´¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¡¡¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Ç»È¤¨¤ë¥¯¡¼¥Ý¥óÉÕ¤¡¡¼¡¤Î°ì¼ê¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ä¤Î¤Ê¤µ
¡¡¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ô¥¶¤«¡¢¾Æ¤½¤Ð¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¡Ö¢¨¾Æ¤½¤Ð¤Ç¤¹¡×¤È¾®¤µ¤¯½ñ¤«¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¤É¤Á¤é¤âÀµ²ò¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Î¾Êý¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÉ½¸½¤·¤¿¡¢ÌÀÀ±¤È¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÅòÀÚ¤ê¥Õ¥¿¤Ë¤Ï¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Ç»È¤¨¤ë¡Ö200±ßOFF¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾Æ¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤ÆËÜÊª¤Î¥Ô¥¶¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤È¤â·ä¤Î¤Ê¤¤¹½À®¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ô¥¶¹¥¤¡¢¾Æ¤½¤Ð¹¥¤¤Ê¤é¡¢°ìÅÙ¤Ï¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤³¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤°ìÉÊ¡£´õË¾¾®Çä²Á³Ê328±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¡ã»²¹Í¡¦°úÍÑ¡ä
ÌÀÀ±¿©ÉÊ¸ø¼°HP¡ÖÌÀÀ± ¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È´Æ½¤ ¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡¦¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿Ì£¾Æ¤½¤Ð¡Ê1·î26ÆüÈ¯Çä¡Ë¡×
¡Ê»³¸ý¹°¹ä¡ËPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By »³¸ý ¹°¹ä | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2026012603.html