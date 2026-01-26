»³¾åÈï¹ð¡ÖÌµ´üÄ¨ÌòÈ½·è¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×ÎëÌÚ¥¨¥¤¥È»á¤ÈÀÜ¸«¤·ÏÃ¤¹¡¡°ÂÇÜ¸µÁíÍý½Æ·â»ö·ï¡¡¹µÁÊ¤Ï¡Ö¶¨µÄ¤Î¤¦¤¨È½ÃÇ¡×
¡¡°ÂÇÜ¿¸»°¸µÁíÍý¤Î½Æ·â»ö·ï¤ÇÌµ´üÄ¨Ìò¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤¬¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤ÎÀÜ¸«¤Ë±þ¤¸¡¢¡ÖÈ½·è¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£²Ç¯¤ËÆàÎÉ»Ô¤Ç±éÀâÃæ¤Î°ÂÇÜ¸µÁíÍý¡ÊÅö»þ£¶£·¡Ë¤ò½Æ·â¤·¡¢»¦³²¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿»³¾åÈï¹ð¡Ê£´£µ¡Ë¤Ë¡¢ÆàÎÉÃÏºÛ¤Ï£±·î£²£±Æü¡¢Ìµ´üÄ¨Ìò¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»³¾åÈï¹ð¤Ï£²£¶ÆüÄ«¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤òÄ¹Ç¯¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÎëÌÚ¥¨¥¤¥È¤µ¤ó¤ÎÀÜ¸«¤Ë±þ¤¸¡¢È½·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Îë¹¾¥¨¥¤¥È¤µ¤ó¡Ë¡ÖÌÌ²ñ¼¼¤Ç¤ÎÈà¤ÏÈ±¤ò¤ª¤í¤·¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ìµ´üÄ¨Ìò¤Î·º¤âÈ½·è¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¡×
¡¡¹µÁÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³¾åÈï¹ð¤ÎÊÛ¸îÃÄ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÈï¹ð¤È¶¨µÄ¤Î¤¦¤¨È½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£