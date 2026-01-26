BLUE¤Î11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¸ø±é¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê±ä´ü¤Ë¡¡ÍèÇ¯1·î¤Ë¿¶ÂØ¸ø±é
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Î4¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦BLUE¤¬¡¢2·î4Æü¡¢5Æü¤ËÅìµþ¡¦Spotify O-East¤Ç³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ÍèÆü¸ø±é¡ØBlue 25th Anniversary Tour¡Ù¤ò¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿¶ÂØ¸ø±é¤Ï¡¢2027Ç¯1·î19Æü¡¢20Æü¤ËÆ±²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¸ø±é¤¬±ä´ü¤Ë¡ØBlue 25th Anniversary Tour¡Ù¿¶ÂØ¸ø±é¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡¡º£²ó¤ÎÍèÆü¸ø±é¤Ï¡¢BLUE¤Î·ëÀ®25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¸ø±é¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Åö½éÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿2·î5Æü¤Î¸ø±é¤¬¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ê¡¢2·î4Æü¤¬ÄÉ²Ã¸ø±é¤È¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸ø±é¼çºÅ¤ÎLIVE NATION H.I.P.¤Ï¡¢¡Ö¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿¶ÂØ¸ø±é¤ËÍè¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Ê§¤¤Ìá¤·¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡BLUE¤Ï¡¢¥À¥ó¥«¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥à¥¹¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡¦¥³¥¹¥¿¡¢¥ê¡¼¥é¥¤¥¢¥ó¡¢¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥¦¥§¥Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ2000Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£01Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖAll Rise¡×¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡ØAll Rise¡Ù¡ØOne Love¡Ù¡ØGuilty¡Ù¡ØBest of Blue¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬À¤³¦Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÁ´À¤³¦¤Ç1500ËüËç°Ê¾å¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£05Ç¯¤ËÂè°ì¾Ï¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¤¬¡¢09Ç¯¤ËºÆ·ëÀ®¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£22Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHeart and Soul¡Ù¤òÈ¯É½¡¢24Ç¯¤Ë¤Ï¥Ä¥¢¡¼¡ØGreatest Hits Theatre Tour¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¡¢ºòÇ¯11·î¤«¤é¤Ï¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ØBlue 25th Anniversary Tour¡Ù¿¶ÂØÆüÄø
2027Ç¯1·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë Åìµþ¡¦Spotify O-East¡¡¸á¸å6»þ³«¾ì¡¿¸á¸å7»þ³«±é
¢¨2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¿¶ÂØ¸ø±é
2027Ç¯1·î20Æü¡Ê¿å¡Ë Åìµþ¡¦Spotify O-East¡¡¸á¸å6»þ³«¾ì¡¿¸á¸å7»þ³«±é
¢¨2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î¿¶ÂØ¸ø±é
