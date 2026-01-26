Íò¡¢Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¶Ê¡ÖFive¡×3¡¦4¤«¤éÇÛ¿®¤Ø¡¡¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄêCD¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¤âÈ¯Çä
¡¡5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Íò¤¬¡¢3·î4Æü¤Ë¤ª¤è¤½5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡ÖFive¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄêÈÎÇä¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢5·î31Æü¤ËCD¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¤âÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍò¡ÖARASHI Anniversary Tour 5¡ß20¡×¤ÎÍÍ»Ò
¡¡3·î4Æü¸áÁ°0»þ¤è¤ê¡¢³Æ¼ï³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ½ç¼¡¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡õ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÏÍ½Ìó¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢°ìÈÌ¤Î²»³Ú¥½¥Õ¥È¼è°·Å¹¡¢EC¥µ¥¤¥ÈÅ¹¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢Íò¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷°Ê³°¤Ç¤â¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊ·ÁÂÖ
¡ÚCD+Blu-ray¡Û1760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚCD+DVD¡Û 1760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡ÚCD¡Û
M1. ¡ÖFive¡×
M2. ¡ÖFive¡×¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±¡Ë
¡ÚBlu-ray / DVD¡Û
¡ÖFive¡×Music Video + Making
