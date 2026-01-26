¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù²ñ¸«¤Ç¡ÉÅðÆñ»ö·ï¡É¤¬È¯À¸¡¡Èï³²¼Ô¤ÎÀ¼Í¥¹æµã¢ª¤Þ¤µ¤«¤ÎÈÈ¿ÍÆÃÄê¡Ö¥¥å¥¢¥Ã¥È²ò·è¡ª¡×
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï Ëè½µÆüÍË¡¡Á°8¡§30¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ëÂè23ºîÌÜ¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¡Ê¤¿¤ó¥×¥ê¡Ë¤¬¡¢2·î1Æü¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤ÆÀ©ºîµ¼Ô²ñ¸«¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤ÎÀé²ì¸÷è½¡¢ËÜÅÏÉö¡¢Åì»³Æà±û¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±þ±ç¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥³¥Ã¥È¥ó¡ÊÀ¾Â¼¿¿Æó¡¢¤¤ç¤ó¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂæËÜÅð¤ó¤ÀÈÈ¿Í¡ªÀï¤¦¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¤¿¤Á¡¡µ¼Ô²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò
¡¡²ñ¸«¤Ç¤ÏÂçÀÚ¤ÊÊª¤È¤·¤ÆÀé²ì¤¬Âè1ÏÃ¤ÎÂæËÜ¤ò»ý»²¡£Â¿ÅÄ¹áÆà»Ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡ÊABC¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤ËÊ±¤·¤¿¤¤ç¤ó¤Ï¡¢ÂæËÜ¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¼¤«±éµ»»ØÆ³¤·¡¢ÌµÃã¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤ËÀé²ì¤Ï·ù¤Ê´é¤ò¤»¤º¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢Àé²ì¤ÏÌá¤µ¤ì¤¿ÂæËÜ¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂæËÜ¤È°ã¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¹æµã¡£¡ÈÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¡É¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢²ñ¸«¤Î¾ì¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¤ÈËÜÅÏ¤È±ó»³¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¸å¤òÄÉ¤¦·Á¤ÇÂàÀÊ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤Î²ñ¸«¤Î¾ì¤Ç¡ÈÅðÆñ»ö·ï¡É¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ì¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥¥å¥¢¥¢¥ó¥µ¡¼¡¢¥¥å¥¢¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¥¥å¥¢¥¢¥ë¥«¥Ê¡¦¥·¥ã¥É¥¦¤¬»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¾õ¶·¤òÀ°Íý¤·¤è¤¦¡ª¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢Àé²ì¤ÎÂæËÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏÀé²ìËÜ¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿Â¿ÅÄ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÊ±¤·¤¿¤¤ç¤ó¤À¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¡ÖÈÈ¿Í¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÈÈ¿Í¤òÆÃÄê¡£
¡¡¡ÖÂæËÜ¤Ï¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤¹¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÂæËÜ¤Ë¿¨¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀé²ì¤µ¤ó¤È¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÂæËÜ¤ò±£¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¡Ö¤½¤Î¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¤ÎÃæ¤Ë¡¢µ¶¤ÎÂæËÜ¤ò»Å¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¤¤Æ¡Ä¡×¤È¿äÍý¤¹¤ë¤È¡¢µ¶¡¦Â¿ÅÄ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ê¤¤ç¤ó¡Ë¤Ï¡Ö¤Õ¤Õ¤Õ¡£¤½¤¦¡¢»ä¤Ï²øÅðÃÄ¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡£¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¡¢»ä¤òÅÝ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¡ª¡×¤È¥É¥ä´é¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¤À¡ª¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¤È¡¢µ¶¡¦Â¿ÅÄ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ê¤¤ç¤ó¡Ë¤Ï¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¤¿¤Á¤á¡Ä³Ð¤¨¤Æ¤ª¤±¤è¡ª¡×¤È¾ÃÌÇ¤·¡¢¡Ö¥¥å¥¢¥Ã¥È²ò·è¡ª¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤È¤È¤â¤Ë»ö·ï¤ÏÌµ»ö¤Ë²ò·è¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î²ñ¸«¤Ï¡¢ËÜÊª¤ÎÂ¿ÅÄ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤È¤â¤Ë²þ¤á¤Æ¥¥ã¥¹¥È3¿Í¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¤Î2¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤É¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤ÎÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢1999Ç¯¤¬ÉñÂæ¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÌÀÃÒ¤¢¤ó¤Ê¤Ï¡¢¥Þ¥³¥È¥ß¥é¥¤¥¿¥¦¥ó¤ËÊë¤é¤¹14ºÐ¤ÎÃæ³Ø£²Ç¯À¸¤Ç¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë¸½¤ì¤¿ÍÅÀº¡¦¥Ý¥Á¥¿¥ó¤È¡¢¤ªÉô²°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ2027Ç¯¤«¤é1999Ç¯¤Î¤Þ¤³¤È¤ß¤é¤¤»Ô¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡¡Ì¾ÃµÄå¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë14ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¡¦¾®ÎÓ¤ß¤¯¤ë¤È½Ð²ñ¤¦¤È»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤òÅð¤Þ¤ì¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤2¿Í¤Ï¡ÚÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡Û¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î¥Ê¥¾¡ª¥¥å¥¢¥Ã¥È²ò·è¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¿äÍý¤Ç¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ó¤Ê¤¬¸µ¤Î»þÂå¤ËÌá¤ë¼ê³Ý¤«¤ê¤òÃµ¤¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡õ¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢¥¥å¥¢¥¢¥ó¥µ¡¼¡¿ÌÀÃÒ¤¢¤ó¤ÊÌò¤òÀé²ì¸÷è½¡¢¥¥å¥¢¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¾®ÎÓ¤ß¤¯¤ëÌò¤òËÜÅÏÉö¡¢¥¥å¥¢¥¢¥ë¥«¥Ê¡¦¥·¥ã¥É¥¦¡¿¿¹°¡¤ë¤ë¤«Ìò¤òÅì»³Æà±û¤¬Ã´Åö¤·¡¢¥¥å¥¢¥¨¥¯¥ì¡¼¥ëÌò¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£ÍÅÀº¤Î¥Ý¥Á¥¿¥óÌò¤Ï²ÃÆ£±ÑÈþÎ¤¡¢¥Þ¥·¥å¥¿¥óÌò¤òÍÓµÜÈÞÆá¡¢¥¸¥§¥Ã¥ÈÀèÇÚÌò¤ò³áÍµµ®¡¢¥·¥å¥·¥å¥¿¥óÌò¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊC¡ËABC-A¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
¡ÊC¡ËABC-A¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó