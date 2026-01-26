¥³¥Ã¥È¥óÀ¾Â¼¡¢¿·º§¤ÎÁêÊý¤Ø¤´½Ëµ·¤Þ¤ÀÅÏ¤»¤º¡¡Í½Äê³Û¤Ï¡Ö¥¹¥º¥¤Î·Ú¤¬Çã¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥³¥Ã¥È¥ó¤ÎÀ¾Â¼¿¿Æó¡¢¤¤ç¤ó¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡ÙÀ©ºîµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±þ±ç¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤¤ç¤ó¤ÏºòÇ¯7·î¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Þ¤Ä¤¤ê¤Ê¤È·ëº§¡¢11·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÁêÊý¤ÎÀ¾Â¼¤Ï¤Þ¤À¡¢¤´½Ëµ·¤òÅÏ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¥Ã¥È¥ó¡õÀ¼Í¥3¿Í¡Ø¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¥³¥ó¥È¡ªµ¼Ô²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ºîÉÊ¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡ÈÃµÄå¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö²ò·è¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤ÈÀ¾Â¼¤Ï¡ÖÁêÊý¤¬·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤À¡¢¤´½Ëµ·¤òÅÏ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤Î¸å¡¢¥É¥ó°ú¤¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¸½¶â¤òÅÏ¤½¤¦¤«¤Ê¡£·ëº§¤È½Ð»º¤¬¤È¤ó¤È¤óÇï»Ò¤Ç¤¤Æ¡¢¤ª½Ë¤¤¤¬¤Þ¤À¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¿¿ÌÌÌÜ¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤ÎÀé²ì¸÷è½¡¢ËÜÅÏÉö¡¢Åì»³Æà±û¤Ï¡Ö¤ï¤¡¡¼¡ª¡×¡Ö¤¨¤Ã¡¼¡ª¤¹¤´¤¤¡×¤È¶Ã¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤¤ç¤ó¤Ï¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©³Û¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ø¤³¤ì¤¬¡¢Çã¤¨¤ë¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢À¾Â¼¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡Á¡¢¥¹¥º¥¤Î·Ú¡Ê¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬Çã¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¤¤ç¤ó¤Ï¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¡ª¡ª¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤ÎÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢1999Ç¯¤¬ÉñÂæ¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÌÀÃÒ¤¢¤ó¤Ê¤Ï¡¢¥Þ¥³¥È¥ß¥é¥¤¥¿¥¦¥ó¤ËÊë¤é¤¹14ºÐ¤ÎÃæ³Ø£²Ç¯À¸¤Ç¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë¸½¤ì¤¿ÍÅÀº¡¦¥Ý¥Á¥¿¥ó¤È¡¢¤ªÉô²°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ2027Ç¯¤«¤é1999Ç¯¤Î¤Þ¤³¤È¤ß¤é¤¤»Ô¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡¡Ì¾ÃµÄå¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë14ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¡¦¾®ÎÓ¤ß¤¯¤ë¤È½Ð²ñ¤¦¤È»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤òÅð¤Þ¤ì¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤2¿Í¤Ï¡ÚÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡Û¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î¥Ê¥¾¡ª¥¥å¥¢¥Ã¥È²ò·è¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¿äÍý¤Ç¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ó¤Ê¤¬¸µ¤Î»þÂå¤ËÌá¤ë¼ê³Ý¤«¤ê¤òÃµ¤¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡õ¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢¥¥å¥¢¥¢¥ó¥µ¡¼¡¿ÌÀÃÒ¤¢¤ó¤ÊÌò¤òÀé²ì¸÷è½¡¢¥¥å¥¢¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¾®ÎÓ¤ß¤¯¤ëÌò¤òËÜÅÏÉö¡¢¥¥å¥¢¥¢¥ë¥«¥Ê¡¦¥·¥ã¥É¥¦¡¿¿¹°¡¤ë¤ë¤«Ìò¤òÅì»³Æà±û¤¬Ã´Åö¤·¡¢¥¥å¥¢¥¨¥¯¥ì¡¼¥ëÌò¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£ÍÅÀº¤Î¥Ý¥Á¥¿¥óÌò¤Ï²ÃÆ£±ÑÈþÎ¤¡¢¥Þ¥·¥å¥¿¥óÌò¤òÍÓµÜÈÞÆá¡¢¥¸¥§¥Ã¥ÈÀèÇÚÌò¤ò³áÍµµ®¡¢¥·¥å¥·¥å¥¿¥óÌò¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊC¡ËABC-A¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¥Ã¥È¥ó¡õÀ¼Í¥3¿Í¡Ø¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¥³¥ó¥È¡ªµ¼Ô²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ºîÉÊ¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡ÈÃµÄå¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö²ò·è¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤ÈÀ¾Â¼¤Ï¡ÖÁêÊý¤¬·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤À¡¢¤´½Ëµ·¤òÅÏ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤Î¸å¡¢¥É¥ó°ú¤¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¸½¶â¤òÅÏ¤½¤¦¤«¤Ê¡£·ëº§¤È½Ð»º¤¬¤È¤ó¤È¤óÇï»Ò¤Ç¤¤Æ¡¢¤ª½Ë¤¤¤¬¤Þ¤À¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¿¿ÌÌÌÜ¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤¤ç¤ó¤Ï¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©³Û¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ø¤³¤ì¤¬¡¢Çã¤¨¤ë¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢À¾Â¼¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡Á¡¢¥¹¥º¥¤Î·Ú¡Ê¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬Çã¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¤¤ç¤ó¤Ï¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¡ª¡ª¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤ÎÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢1999Ç¯¤¬ÉñÂæ¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÌÀÃÒ¤¢¤ó¤Ê¤Ï¡¢¥Þ¥³¥È¥ß¥é¥¤¥¿¥¦¥ó¤ËÊë¤é¤¹14ºÐ¤ÎÃæ³Ø£²Ç¯À¸¤Ç¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë¸½¤ì¤¿ÍÅÀº¡¦¥Ý¥Á¥¿¥ó¤È¡¢¤ªÉô²°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ2027Ç¯¤«¤é1999Ç¯¤Î¤Þ¤³¤È¤ß¤é¤¤»Ô¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡¡Ì¾ÃµÄå¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë14ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¡¦¾®ÎÓ¤ß¤¯¤ë¤È½Ð²ñ¤¦¤È»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤òÅð¤Þ¤ì¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤2¿Í¤Ï¡ÚÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡Û¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î¥Ê¥¾¡ª¥¥å¥¢¥Ã¥È²ò·è¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¿äÍý¤Ç¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ó¤Ê¤¬¸µ¤Î»þÂå¤ËÌá¤ë¼ê³Ý¤«¤ê¤òÃµ¤¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡õ¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢¥¥å¥¢¥¢¥ó¥µ¡¼¡¿ÌÀÃÒ¤¢¤ó¤ÊÌò¤òÀé²ì¸÷è½¡¢¥¥å¥¢¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¾®ÎÓ¤ß¤¯¤ëÌò¤òËÜÅÏÉö¡¢¥¥å¥¢¥¢¥ë¥«¥Ê¡¦¥·¥ã¥É¥¦¡¿¿¹°¡¤ë¤ë¤«Ìò¤òÅì»³Æà±û¤¬Ã´Åö¤·¡¢¥¥å¥¢¥¨¥¯¥ì¡¼¥ëÌò¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£ÍÅÀº¤Î¥Ý¥Á¥¿¥óÌò¤Ï²ÃÆ£±ÑÈþÎ¤¡¢¥Þ¥·¥å¥¿¥óÌò¤òÍÓµÜÈÞÆá¡¢¥¸¥§¥Ã¥ÈÀèÇÚÌò¤ò³áÍµµ®¡¢¥·¥å¥·¥å¥¿¥óÌò¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊC¡ËABC-A¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó