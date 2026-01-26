Íò¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¿·¶Ê¤òÈ¯É½¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖFive¡×3¡¦4ÇÛ¿®¡¡¾¾ËÜ½á¡Ö¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¡×5·îËö¤Ç³èÆ°½ªÎ»
¡¡5·î31Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤òºÇ¸å¤Ë³èÆ°½ªÎ»¤¹¤ë¡ÖÍò¡×¤¬26Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢3·î4Æü¤Ë¿·¶Ê¡ÖFive¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄêÈÎÇä¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢³èÆ°½ªÎ»Æü¤Î5·î31Æü¤ËCD¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï2020Ç¯10·î30Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖParty Starters¡×°ÊÍè¡¢CD¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¤ÏÆ±Ç¯7·î29ÆüÈ¯Çä¡Ö¥«¥¤¥È¡×°ÊÍèÌó6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¶Ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡CD¥·¥ó¥°¥ë¤Î¹ØÆþ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇËÜÆü26ÆüÀµ¸á¤«¤é2·î23Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷°Ê³°¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°X¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÊó¹ð¤¹¤ëÆ°²è¤â¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£¾¾ËÜ½á¤Ï¡Ö¿·¶Ê¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ5Âç¥É¡¼¥àÁ´15¸ø±é¡ÖARASHI¡¡LIVE¡¡TOUR¡¡2026¡¡We¡¡are¡¡ARASHI¡×¤Ï3·î13Æü¤Î»¥ËÚ»Ô¡¦ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¡Ê»¥ËÚ¥É¡¼¥à¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢5·î31Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë¡£