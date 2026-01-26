¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¡ß¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼Âç²ñ¤Î³«ºÅÈ¯É½¡¡4·î¤Ëºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ç
¡¡24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ØGoing! Sports¡õNews¡ÙÆâ¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¾¾°æÂçÊå»á¤È³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¤¬¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤È¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼Âç²ñ¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Âç²ñ¤Ï4·î4Æü¤Ëºë¶Ì¡¦ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
【動画】 XG、WCup日本アンバサダーに就任　HARVEYの理想の観戦シチュエーションは…？WCup球の答えにJURINやMAYAら狂喜
¡¡2¿Í¤¬¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤»î¹ç¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ëº£Ç¯¡¢»öÌ³½ê¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤Æ½¸·ë¤·¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÂç²ñ¡£¤¹¤Ç¤Ë²ñ¾ì¤¬²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¡¢»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¼Â»ÜÆâÍÆ¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ïº£¸åÈ¯É½Í½Äê¡£¤É¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¢£¸ø±é³µÍ×
¸ø±éÌ¾¡§¶áÆüÈ¯É½
³«ºÅÆü»þ¡§4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¢¨»þ´Ö¤Ï¶áÆüÈ¯É½
²ñ¾ì¡§ºë¶Ì¡¦ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002
½Ð±é¼Ô¡§¶áÆüÈ¯É½
¥Á¥±¥Ã¥È¡§¶áÆüÈ¯É½
