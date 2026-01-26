¡Ö¹áÀî¿¿»Ê¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÅ·ºÍ¤«¤è¡×ÆüËÜÂåÉ½MF¤¬¡ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡É¤ÇÆ±ÅÀÃÆ¥¢¥·¥¹¥È¡ª¡Ö¤Þ¤µ¤Ë·Ý½Ñ¡×ÎëÌÚÍ£¿Í¤ËÀä»¿Â³¡¹
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯ 2¡Ý1 ¥±¥ë¥ó¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1·î26Æü¡¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¦¥Ñ¥ë¥¯¡¦¥·¥å¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡×¤Ç¥¢¥·¥¹¥È
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼Á¤Î¹â¤¤¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF¤ÎÎëÌÚÍ£¿Í¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö1·î26Æü¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè19Àá¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥±¥ë¥ó¤ÈÂÐÀï¡£ÎëÌÚ¤Ï¥ß¥Ã¥É¥¦¥£¡¼¥¯¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤ËÂ³¤¤¤Æ¥È¥Ã¥×²¼¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï¤ä¤äÉÔ±¿¤Ê·Á¤Ç10Ê¬¤Ë¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤«¤é¼ºÅÀ¡£¤³¤Î°¤¤Î®¤ì¤ò¡¢ÎëÌÚ¤¬Ä¾¸å¤Î¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤ÇÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£11Ê¬¤ËÅ¨¿Ø¤ÇÁê¼ê¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤È¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î´Ö¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤ÇÁê¼ê¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò±£¤¹¡£¿ÈÂÎ¤ò¾å¼ê¤¯»È¤¦¤³¤È¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤ËÁ°¤ò¸þ¤¯¤È¡¢FW¥Ç¥ê¡¼¡¦¥·¥§¥¢¥Ï¥ó¥È¤¬¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¸ò¤¨¤Æ¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¥³¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Ô¥¿¥ê¤È¹ç¤ï¤»¤ë¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¥·¥§¥¢¥Ï¥ó¥È¤¬±¦Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤ó¤ÇÆ±ÅÀÃÆ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤Ï²¿¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡°ìÏ¢¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¶¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤Î½Ö´ÖÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Í³¤Ë¿¶Éñ¤¨¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â¿¾¯¤Î¥º¥ì¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢2¿Í¤ÎÁê¼êDF¤Î´Ö¤òÄÌ¤¹Èþ¤·¤¤¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¤¿¤³¤È¤ÏÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬2¥¢¥·¥¹¥ÈÌÜ¤È¤Ê¤ë¾å¼Á¤Ê¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤Ï¡¢SNS¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ñ¥¹¤¬¤¦¤Þ¤¹¤®¡×¡ÖÈþµ»¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÄ´»Ò¤¤¤¤¤ï¡×¡Ö¤¢¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤Ï²¿¡×¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼³ÎÄê¡©¡×¡Ö»ëÌî¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©Å·ºÍ¤«¤è¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë·Ý½Ñ¡×¡Ö¹áÀî¿¿»Ê¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÎÎëÌÚ¤ÏÀä¹¥Ä´¤Ç¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ä¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¤ò³è¤«¤·¤¿¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç²¿ÅÙ¤â¶ÉÌÌ¤òÂÇ³«¡£Â¿¤¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ò2¡Ý1¤Î¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë